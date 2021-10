Cultiva una hermosa calavera

Tú, Calaca, no eres otro; eres Yo.

Me vives, te muero.

Me eres, te soy, nos somos.

De niño, en Delicias, iba a los panteones cada dos de noviembre, y siempre me resultaba aburrido. La gente limpiaba las tumbas, y como casi siempre era un día que resultaba airiento, las hojas recogidas volvían a dispersarse, y arrastrándose o en vilo, retornaban para posarse de nuevo sobre las lápidas. El Día de Muertos era simple y sin gracia: las mujeres enlutadas rezaban un poco y a veces lloraban, mientras yo me lastimaba los dientes pelando cañas. En aquellos tiempos no había Halloween. En mi infancia no necesitaba de fechas trágicas para divertirme.

A los veinticuatro años fui a trabajar de médico a un pueblo de Oaxaca. Y entonces conocí el esplendor de la cultura del México profundo. Fui al panteón el día de todosantos y entendí lo que era un verdadero convivio con la muerte. Esparcí los pétalos del cempasúchitl sobre las tumbas, levanté mi propio altar de muerto como si ya hubiera fallecido, encendí las velas y el incienso, hice un montoncito de sal y puse el agua, comí tamales y mole, bebí mezcal, bailé guaracha, reí de chistes extraordinarios, canté con la tambora, escuché versos serios y picarescos, esperé que el difunto regresara del mar oscuro a disfrutar de la comida y del ambiente. Creo que también recé. Morí con la noche y reviví con el sol de la mañana. Y tuve sed y me pregunté: ¿por qué este México oaxaqueño es tan distinto al chihuahuense?

Años más tarde asistí a Mixquic y a Pátzcuaro y volví a maravillarme del Día de Muertos. Conocí la obra de José Guadalupe Posada, la diversidad y creatividad de los cientos de altares para muertos, el papel picado multicolor, los poemas de Netzahualcóyotl y de Santa Teresa de Jesús, y entendí el sincretismo religioso y cultural, vi la muerte como la putilla de rubor helado de José Gorostiza y tuve la misma nostalgia de la muerte que Xavier Villaurrutia, comí el pan de muerto y las calaveras de azúcar, disfruté del Juan Tenorio de Zorrilla, los corridos de la Revolución Mexicana y los chistes de humor negro y entonces me convencí de la profundidad de esta celebración mexicana.

El dos de noviembre, día de los muertos, el mexicano, le echa flores a la muerte, come con ella sobre un mantel que despliega sobre las tumbas; ese día conviven las personas y las calacas, bailan al mismo son y en la misma fiesta. Es el día en que dos fuerzas contrarias dejan de combatirse para complementarse. Las festividades de Su Majestad la Muerte (haraposa o catrina) son múltiples y coloridas. Rezos, cantos, corridos, teatro, pan de muerto, calaveras de azúcar, calaveras como juguetito para el niño, calaveras versificadas o caricaturizadas, calaveras, calaveras...

Volví a Chihuahua, acudí a los panteones y todavía se seguía pelando cañas y limpiando tumbas. La fiesta sucedía entre una interminable caravana de vendedores ambulantes. El cempasúchitil se cambiaba por el crisantemo, y el Día de Muertos por la feria del hueso.

Me daba la impresión que aquellas dos culturas (la española y la indígena) que se habían amalgamado, confundido, enriquecido, no lograban arraigar sus tradiciones en estos desiertos. Estábamos lejos de la épica patriótica y gesta religiosa, de la elegía y el mitote, unidos en el día de todos santos en un mismo pretexto para la celebración.

Para entonces, el Halloween se había convertido en la fiesta de los niños y de los jóvenes. El festejo consistía en que se disfrazaban de brujas o de momias y vampiros y los niños iban de casa en casa pidiendo dulces para llenar su calabaza de plástico anaranjado o amenazaban con realizar algunas travesuras como atacar la puerta con huevos podridos o otros misiles de alta peligrosidad, mientras los jóvenes, naufragando en los ríos de los licores, desembocaban en fiestas disfrazados de estos seres de la noche: los hombres lobos bailaban con las medusas mientras que un fantasma de líneas rotundas besaba al conde Drácula.

Pero siempre he esperado para bailar con la muerte más distinguida: la Catrina.

2.- Halloween contra Día de Muertos

Entre calacas y brujas estamos los chihuahuenses. ¿Qué es más chihuahuense, el Halloween o Día de Muertos? El Halloween nos viene de Estados Unidos aunque es una vieja tradición celta; el Día de Muertos resulta de un sincretismo español y mesoamericano. En realidad, ninguna de las dos tradiciones nos pertenecen.

Y es que en Aridoamérica, las tribus indígenas carecían de una cosmovisión tan refinada como la Azteca o la Maya; poseían en cambio un conocimiento elemental para convivir con una naturaleza austera y con frecuencia adversa. En Aridoamérica no había una religiosidad tan compleja como en Mesoamérica; quizá eso mismo determinó que a la llegada de los españoles se les recibiera como intrusos y no como a la encarnación de Quetzalcóatl. El sincretismo genético, religioso, social y cultural mesoamericano no se dio con tanta profusión en Aridoamérica debido a la larga lucha entre españoles e indios que terminó en muchos casos con el exterminio total de varias tribus. A través de la evangelización cristiana, los frailes inducían a creencias religiosas que terminaron por imponerse aunque sin desterrar la arraigada fe de los indígenas. En Aridoamérica, la evangelización fue ardua y no siempre exitosa. Los indios del septentrión carecían de las nociones morales que tanto preocuparon a los cristianos, quienes con la finalidad de enderezarlos, civilizarlos y explotarlos, les mostraron las fiestas religiosas que con el tesgüino y sus propios simbolismos se siguen celebrando entre los tarahumaras.

Una explicación similar puede darse al fenómeno norteño de preferir la celebración de la Navidad con Santoclós que el Día de Reyes con los magos cargados de regalos a los niños. Aquí se observan las mismas raíces. Santoclós, un personaje con mayor antigüedad en los Estados Unidos, se filtró sin que hubiera frontera cultural alguna, mientras que los reyes, pese a que alguno de ellos viajaba en camello, no transitó por estos desiertos.

Halloween, una antigua tradición celta (Irlanda), cuyos sacerdotes los druidas consideraban que en el día primero de noviembre, último día del año según su calendario, se abría una ventana que comunicaba a los muertos con los vivos. Al principio se llamó Samahin, como el dios celta de la muerte, a quien ofrendaban parte de sus cosechas; posteriormente fueron conquistados por la Roma cristiana y se cambió el nombre por All Hallow Eve, apócope de un día antes del día de todos los santos, en que se disfrazaban para espantar a los espíritus del mal que traían los desastres y otros siniestros naturales. Las calabazas vacías provienen también de la tradición celta porque, en la antigüedad, en calabazas huecas ponían las cabezas de los enemigos muertos en las batallas. En una atmósfera festiva, los niños disfrazados pedían dulces a los deudos para rezar por alma (se creía que el alma residía en la cabeza) de los difuntos con la intención de que llegue más rápido al cielo.

Lo cierto es que las tradiciones se profundizan cuando se practican, incluso sin comprenderse sus orígenes o raíces.

3.- Cultiva una hermosa calavera

Tú eres quien está dejando de ser

El que ha sido

Eres presente que ya no es

Las formas coloridas del polvo

El espejo descarnado

Yo es uno de los quienes

Los nadie que nada nunca

Fractales. Huesos bailando

Cultiva una hermosa calavera

Tú, Calaca, no eres otro; eres Yo.

Cuanto más quieres vivir,

más me mueres

A esta Calaca le canto,

a esta que me sostiene y me carga;

a la que me hace hablar como su ventrílocuo.

A esta Calaca le debo la vida

Y se la entrego cuando la Catrina

Me pida bailar con ella

Mientras tanto, cuando sonrío,

la calavera me pela los dientes

