Cultura y filosofía de la muerte

Cada año, la nación, se embebe en una mezcla de rituales religioso- mercantilistas llamados feria del hueso o día de muertos. Una olla de cocción cultural, en la cual, la idiosincrasia del pueblo y su pasado, se funden en un sincretismo con diferentes texturas, sabores y colores: Llevan flores, alimentos, limpian tumbas, dedican cánticos a sus difuntos; organizan carnavales y festejos. (…) Aunque ellos, de acuerdo a Salomón, ya no saben nada de este mundo; sin embargo, al recordarlos; los vivos, obtienen un punto de referencia: ¿Qué soy; de dónde vengo y a dónde voy?

Qué es la muerte y por qué es importante? La muerte, es la cesación de los procesos vitales. Si la muerte es real, entonces, es el final de todo, como un muro en blanco; pero si no es real, entonces es una puerta a otra vida. El tiempo nos arrastra a la muerte; si el tiempo fuese lineal, no habría retorno, más si fuese circular, entonces viviremos de nuevo algún día. ¿En que nos beneficia meditar sobre esto?

Meditar en la muerte nos hace apreciar el significado de la vida, y los grandes valores que le dan sentido, para vivir plenamente el tiempo que nos resta. Es por eso que, cuando alguien se visualiza a sí mismo en un féretro, como si le restara poco tiempo de vida, puede entonces descubrir lo esencial o trascendente. Tal vez descubrirá que, el dinero y posesiones no son tan importantes como creía, sino las personas, sobre todo la familia. Entonces tendrá una constitución personal de su vida, con los valores y prioridades correctos.

Porque inexorablemente, llegará ese implacable enemigo que arrebata lo más valioso; nos desnuda, confronta, y arrastra a las fronteras de lo desconocido; misteriosa y temida; no discrimina raza, status social, religión o moralidad; ante ella, todos sucumben: grandes y pequeños; pobres, ricos, intelectuales y analfabetos. Todos ahí, en igualdad de circunstancias. Tampoco valen armas contra ella, ni títulos, ni riquezas.

Unos, aceptan que ese es el camino ineludible de todo ser humano; otros, matizan ese temor subyacente, con fiestas y carnavales a la muerte; catrinas y calaveras humorísticas y, versos con rimas que desnudan la hipocresía de políticos. Bromeamos con la calaca, esa es nuestra cultura. No obstante, la realidad es que, si algo tenemos seguro, es la huesuda.

La muerte, acontece a diario, y más aún, en este país agobiado por la anarquía y violencia. Sea que uno se percate o no, con cada exhalación, cada instante, alguien vive o muere en algún lado. Por lo tanto, como nadie puede asegurar que vivirá mañana, el Rey Salomón recomienda vivir al máximo cada día, diciendo: “Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas; porque en el Seol, (sepulcro) a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría”. Enfatiza la urgencia de actuar hoy mientras vivimos, utilizando todo el talento, energía y recursos, para hacer el bien en vida a nuestros seres queridos y, a los demás, porque en parte ahí radica la felicidad; ya que, inexorablemente acabarán las oportunidades. ¡En vida hermano, en vida!

Asimismo, a los que tienen bienes y riquezas, se recomienda las disfruten, pero a la vez, que sean caritativos con los necesitados; porque hay quienes amontonando recursos, no gozan de su fortuna, y no saben para quién será. De modo que, cuando se van los desdichados, quien recibe la herencia, sí se compra un auto nuevo, o se va de viaje a Europa: “El muerto al pozo y el vivo al gozo”. Este consejo, no significa que no se deba heredar algo a los hijos, sino evitar que extraños o el gobierno, se aprovechen del fruto del trabajo de toda tu vida; por eso, se sugiere plantearse la pregunta ¿Para quién trabajo yo?

La narrativa del libro de Eclesiastés, es la declaración que, las metas terrenales como un fin llevan a la frustración: “todo es vanidad y aflicción de espíritu”. Nadie puede ser feliz plenamente, por el mero conocimiento humano, riquezas o placeres.

La muerte y el dolor, es un recordatorio de nuestro humano predicamento, son los resultados del pecado original, originado. Dios dio una orden a Adán, la cual fue transgredida: “Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás”. Así, el pecado trajo sufrimiento al mundo, con efectos devastadores a la naturaleza humana, la enfermedad y la muerte se hicieron realidad.

¿Podríamos aún viviendo estar muertos? La pregunta no sería tan disparatada, si descubriéremos el significado de la muerte: Separación. Los rencores y el odio, nos separan de las personas y de Dios. ¿Será por eso que Juan apóstol dice que, el que no ama a su hermano permanece en muerte? Pero Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.

Y, ¿Usted qué opina; cree esto?