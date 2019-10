Así como los periódicos físicos tienen a desaparecer y ser reemplazados por los virtuales, la televisión desaparecerá en los próximos años.

Pero no me refiero a los aparatos sino a las estaciones. Una de las primeras candidatas en México a pasar a la vida eterna es Televisa.

Y cómo si no. Su programación es pésima. Para escribir este artículo debí ver durante unos minutos –no aguanté mucho- sus emisiones. Los de entretenimiento son para dar pena: refritos de El chavo animado, la CQ, Drake y Josh, la Familia Peluche, la Hora Pico y el aberrante Los Vecinos. Las películas tienen un inconveniente tremendo: los interminables comerciales que causan los filmes duren más de tres horas.

Hace ya muchísimos años Televisa era un referente en los noticieros con Jacobo Zabludovsky. Después siguieron otros conductores con la escuela de 24 Horas. Pero esperar noticias por televisión es obsoleto. Ya no son necesarios porque con un solo click estamos al tanto de lo que ocurre en nuestra localidad, México y el Mundo.

Televisa llegó a ser referente en las telenovelas e incluso exportó algunas de ellas. Pero todo tiene un final. En un intento por recuperar teleaudiencia hicieron renacer una serie de muchísimo éxito en 1986 y 1987: Cuna de Lobos.

Pero las diferencias son abismales. La vieja Calina Creel en vez de dar miedo y provocar odio hacia este personaje, el nuevo da risa. María Rubio, Diana Bracho, Gonzalo Vega, Alejandro Camacho y Rebecca Jones son insustituibles. Los nuevos no tienen la personalidad de estas eternas estrellas. Y el famosísimo parche se ve más falso que una consulta popular.

Pero además ¿a quién se le ocurrió la idea de resucitar 32 años después una obra cuyo impacto fue indudable pero sin tomar en cuenta que los tiempos cambian?

El tema principal de Cuna de Lobos es un testamento el cual especifica que las ricas empresas serán heredadas a alguno de sus hijos siempre y cuando ellos engendraran retoños para encontrar así la perpetuidad de la casta con un lobezno. Como ambos son hombres y no pueden tener hijos habrían de encontrar a una mujer que los auxiliara en esta tarea. Alejandro está casado con Vilma pero ella no puede tener descendencia. Por eso aquel decide seducir a una mujer de la clase trabajadora. Fingen que su esposa está embarazada colocándose almohadas en el abdomen y mientras él se casa falsamente con Leonora para preñarla y después del nacimiento le roba el niño.

¿Por qué los guionistas no tomaron en cuenta que la ciencia y la tecnología ha avanzado horrores en tres décadas? Ya no hay necesidad de ser tan ruines; sobre todo cuando se tienen recursos económicos. A los escritores les propongo que cambien la historia tomando en cuenta las opciones para quienes desean tener proles y no pueden hacerlo de manera natural: inducción de la ovulación, inseminación artificial, alquiler de vientres, fecundación in vitro. Macroinyección intracitoplásmitica de espermatozoides e incluso trasplante de matriz.

En fin, quién verá una telenovela que ya sabe cómo va a terminar donde ganan los buenos y pierden los malos y en la cual el infante –años después- se coloca el parche de su abuela diciendo que no era Braulio sino el pequeño Edgar y creímos daría principio a una segunda parte que nunca llegó.

Los consorcios televisivos tendrán que rascarse el coco para recuperar audiencia. La tarea no es nada fácil. Si queremos ver las noticias entramos a los periódicos desde una pc o un teléfono celular. Si ver una película contratamos una compañía que a un bajo precio nos ofrece cientos de cintas. Si deseamos una serie policiaca, cómica, deportiva, amorosa todo está en internet. Adiós Televisa adiós. Adiós TV Azteca Adiós, Adiós Grupo Multimedios Adiós, Adiós Grupo Imagen Adiós.

Mi álter ego afirma categórico: México debe ser un país de leyes, de principios, de fortaleza y no de concesiones. El Estado jamás debe ceder a las amenazas ni a los chantajes, ni al miedo, ni de claudicación.