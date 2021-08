Cursos escolares para los niños en vulnerabilidad

El año pasado, en un lapso muy breve, las existencias de millones de niños y niñas sufrieron un cambio dramático dadas las medidas para frenar la epidemia del coronavirus: se han visto obligados a modificar sus rutinas, sus formas y medios de aprendizaje; han perdido los espacios de juego al aire libre y el contacto directo con sus amigos, amigas y personas cercanas que les importan, entre otras oportunidades de realización personal: las oportunidades de protección, de accesos a servicios básicos o alimentación, y también la promoción de su participación social, se ven puestas en riesgo al crecer las violaciones a sus derechos. Paralelamente, las familias se enfrentan a dificultades económicas, sociales y emocionales que debieran atenderse a la par con acciones inmediatas para reducir los posibles impactos y secuelas que pueden afectar el pleno desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.

Estos grupos etarios se pueden caracterizar por dos rasgos, amén de otros: no han sido vacunados y dos, la amplísima mayoría son integrantes de familias pobres, esto es, más de mitad de la niñez, sin acceso o con limitaciones a los mínimos de alimentación saludable. Se puede asegurar, por tanto, que difícilmente tienen aparatos sofisticados de acceso a juegos en internet como los Nintendo. Estos son para niños de familias “fifís”. En su defecto, han recibido una carga adicional de tareas a realizar en casa para compensar la orfandad y las ocupaciones extraordinarias de los padres en busca del sustento cotidiano. A las personas agrupadas en los estratos medios de ingreso les resulta difícil imaginar las familias extensas en las que se presentan muchas tareas que tienen que ser asumidas por los niños (principalmente por niñas) en el hogar: cuidado de los mayores, discapacitados, enfermos; cocinar los alimentos, limpieza y reparación de géneros, personas y del inmueble casero y una variedad de “mandados”. Y por añadidura tienen que aplicarse en medios electrónicos a un proceso de enseñanza-aprendizaje estandarizado y distante de sus características personales; que es factible cuando se cuentan con los instrumentos y tiempo necesarios.

En su defecto, han abandonado los estudios y difícilmente se reincorporarán al proceso escolar en el mediano plazo. En el contexto, las actividades de esparcimiento son marginales en el uso del tiempo, aunque sean jornadas de 13 horas. A este panorama se suma las inadecuadas y canibalizadas infraestructuras y mobiliario de los centros escolares. En condiciones de pandemia y nuevas variantes del virus SARS-CoV-2, la necesaria ventilación resulta vital.

Por otra parte, se puede externar la convicción de que los padres quieren y los niños desean volver a la escuela con una cierta normalidad factible en condiciones de pandemia en vías de agudización.

No obstante, a las autoridades políticas (Presidente de la República y su Subsecretario de Salud), en propia voz manifiestan que las actividades escolares deben arrancar en su modalidad presencial a la brevedad, “aun en condiciones de semáforo rojo” y además, señalan, no hay evidencia de que los niños se vean más afectados “no hay evidencia de que sea más peligrosa ni letal además de que se ha avanzado en la vacunación”. (https://www.milenio.com/politica/clases-presenciales-semaforo-rojo-covid-actividad-esencial). En estricto rigor, si la hay según cifras oficiales (Ver análisis: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/2021/08/09/y-ahora-se-estan-contagiando-ninos/). Pese a los datos duros, López Gatell, ve otro panorama. Este parecer hace presumir que no tiene hijos y de tenerlos no asisten a escuelas oficiales.

Sin embargo, las encuestas y las notas periodísticas en los medios masivos dan cuenta de que la amplia mayoría de los padres se niegan a que sus infantes vuelvan al aula, en tanto no se satisfagan una serie de condiciones que hagan razonables los niveles de riesgo a los que se exponen.

En la narrativa oficial sobre la vuelta a clases presenciales, no pasa inadvertido para cualquier observador medianamente informado, que la perspectiva de derechos de las niñas, niños y adolescentes está totalmente ausente: el interés superior de la niñez, como se le identifica en el artículo 4º. De la Constitución Federal al Interés superior del niño de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y otros derechos consustanciales (“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”). La omisión de los establecido en el mencionado noveno párrafo del Artículo constitucional en las directivas para regreso a clases presenciales se hace patente en la ausencia de un Manual o Guía para regular el regreso a clases que ponga atención a los derechos del grupo etario en comento y las formas en que sus integrantes podrán ejercerlos o demandarlos como sujetos de derecho que son.

De otro modo no se entiende cómo van a efectuar la “valoración diagnóstica” de la niñez que se reincorpora a clases. El subsecretario de Salud presume la existencia del “lineamiento técnico sobre seguridad sanitaria de las escuelas”. Los buscadores en Internet no lo encontraron, pero no se descarta su existencia. Pero en todo caso no sólo se trata de seguridad sanitaria personal y más aun no se puede valorar sin dimensionar metas y objetivos. Renglones arriba, se mencionaron algunos otros conceptos que deben considerarse.

En afán propositivo, sería deseable contar, al menos, con un instrumento normativo como el formulado por el CDC de Estados Unidos (Center for Disease Control and Prevention): Guidance for COVID-19 Prevention in K-12 Schools Actualizado el 5 de agosto de 2021. En cuyos puntos clave que son numerosos, se establece: La vacunación es la principal estrategia de prevención de salud pública para poner fin a la pandemia de COVID-19. La promoción de la vacunación puede ayudar a las escuelas a regresar de manera segura al aprendizaje en persona, así como a las actividades extracurriculares y los deportes. [énfasis añadido].

Regresar a clases sin vacunación maximiza el riesgo de contagio. Entonces, se entiende por qué los padres son reacios a mandar a sus hijos a las aulas.