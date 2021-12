Damnificados de la inflación

Aunque todos los que acudimos a comprar el abasto para nuestros hogares somos testigos de los cambios heterogéneos de los precios de los bienes que adquirimos, en los sitios de venta podemos testimoniar que cada vez nos rinde menos un monto dado de dinero, no alcanzamos a entender los procesos que están tras su manifestación como precios de mercancías específicas y menos aún a prever cuál será su evolución en un futuro previsible.

La inflación es siempre, en una economía de mercado, incremento generalizado de precios. Y como proceso generalizado a todos afecta. Sin embargo, las causas son homogéneas no determinan precios que siguen un mismo ritmo para bienes de diverso orden. La disparidad del crecimientos de precios es la que otorga al fenómeno su calidad de pernicioso.

Una persona pudiente tiene activos (activos en valores financieros, bienes de capital o inventarios de mercancías, que le permiten conservar el valor real de su riqueza pues se aprecian conforme escala la inflación. En contrapartida un jefe de familia, que obtiene sus ingresos monetarios por el desempeño de un trabajo, dado que la remuneración permanece fija durante períodos largos, usualmente un año, los crecimientos de los precios de los bienes de la canasta básica deterioran el poder adquisitivo de cada peso. El 1 de enero cuenta con un peso con poder adquisitivo de 100 por ciento; pero al 31 de diciembre del mismo año, la inflación, medida por el índice precios al consumidor en la ciudad de Chihuahua (de 8.0 por ciento), el poder adquisitivo de un peso se habrá reducido en ocho centavos. el peso proveniente de su ingreso salarial tendrá un poder adquisitivo de 82 centavos comparado con el valor que tenía al inicio de año.

Conforme a la publicación del Índice Nacional de Precios al Consumidor del INEGI, al mes de noviembre en la ciudad de Chihuahua los precios se incrementaron en 7.58 por ciento. El cuarto más alto en las ciudades que conforman el universo muestral (de 32).

La inflación general anual se ubicó en 7.37 por ciento. En el mismo mes de 2020 la cifra fue 3.3 por ciento anual. El índice de precios subyacente tuvo un incremento de 5.67 por ciento anual; por su parte, el índice de precios no subyacente aumentó 12.61 por ciento anual. Dentro del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías mostraron un alza de 0.31 por ciento y los de los servicios de 0.43 por ciento. Al interior del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios se elevaron 4.48 por ciento y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno subieron 2.64 por ciento, como consecuencia en mayor medida, de la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada de verano en 11 ciudades del país, donde el INPC tiene cobertura.

La inflación general registrada indica que el crecimiento de los precios con impacto en el consumidor se acelero en 2021 respecto de 2020. Se estima que este ritmo puede todavía aumentar durante los primeros meses del 2022, salvo que se logre abatir la escasez que está impulsando los precios. Los precios de los diferentes grupos atienden en principio a factores diversos. Para ello el Índice de Precios al Consumidor se agrupa en dos componentes: de precios Subyacentes y No Subyacentes ¿Por qué es importante distinguirlos?

Los precios de los bienes en particular no siguen una trayectoria uniforme, una quincena suben o partir de otra empiezan a bajar en términos nominales o en comparación con otros bienes, debido a sucesos específicos: exceso de lluvias, plagas, etc. que reducen su disponibilidad en los mercados. Ocurre con frecuencia con bienes agrícolas como el tomate, el chile o la cebolla. En casi todas las ocasiones, en la lista de precios que suben y bajan se destacan los precios agrícolas. Siempre habrá algunos que suben y otros que bajan, pero en el balance el subíndice de frutas y legumbres presenta de forma regular variaciones elevadas. El problema radica en que esta volatilidad muchas veces distorsiona o esconde la trayectoria real de la inflación. A la larga, los aumentos en los precios relativos tienden a cancelar o neutralizarse con disminuciones en otros precios. Sin embargo, en el corto plazo pueden surgir variaciones muy importantes que se deben atribuir a cambios en precios relativos y no como parte integral de la inflación.

Por otro lado, existe un grupo de bienes cuyos valores obedecen a otra lógica, distante del comportamiento de la oferta y la demanda y tampoco atienden a las presiones inflacionarias típicas. Éstos son los precios administrados por el gobierno, como es el caso de los energéticos, y precios y tarifas que sólo pueden cambiar con autorización gubernamental. Las razones de modificar estos precios obedecen a una lógica política más que económica, y es muy usual que el gobierno deje una tarifa inalterable por un periodo amplio y después lo modifique de manera significativa. Usted está familiarizado con los casos de los combustibles y las tarifas eléctricas. En consecuencia, pueden distorsionar el análisis del comportamiento de la inflación. Con este propósito se introduce una clasificación que distingue los precios que se afectan por factores fortuitos o al margen del proceso de mercado. Primero se agrupan los precios cuyo comportamiento es distinto a la mayoría (como los administrados, los que requieren autorización y los agrícolas) para ubicarlos en un subíndice distinto, denominado: no-subyacente. Lo que resta es la inflación que obedece a los mecanismos de mercado, esto es, subyacente y que viene a determinar la tendencia de la inflación general en el mediano y largo plazos. Por ello, si comparamos la trayectoria de la inflación general con la trazada por el comportamiento de los precios del subíndice subyacente se observan menos variaciones.; en tanto que el índice general de precios registra variaciones más acentuadas, tanto hacia arriba como para abajo.

Entonces, qué nos dice el comportamiento de los precios de los bienes del subíndice de precios subyacente calculado por el INEGI. Si tomamos en cuenta el Índice de Precios al Productor que, ---en el mismo lapso anualizado creció en 9.90 por ciento---, los productores y los comercializadores no han podido transferir el impacto inflacionario en sus costos. Y no han podido hacerlo por las condiciones de competencia y escaso crecimiento del mercado. En condiciones de estancamiento económico, el impacto de los nuevos salarios mínimos en los costos de los procesos productivos de medianas y grandes empresas puede ser fácilmente digerido; empero, las micro y pequeños negocios del sector formal de la economía, tienen escaso margen de maniobra, así que difícilmente sobrevivirán. El enrarecimiento de la oferta de materias primas agropecuarias a nivel mundial no se ha reflejado en su mayor parte por estas condiciones, como lo muestra el Índice de Precios al Consumidor en su clasificación por objeto del gasto, el renglón de alimentos, bebidas y tabaco alcanzó una variación de 9.88 por ciento, muy distante de las variaciones de los precios internacionales, aunque es el rubro con mayor aumento del Índice. La expectativa de crecimiento del PIB es que se mantendrá un ritmo menor, dado que la inversión se mantiene en niveles mínimos exigidos por la reposición y modernización de capital fijo.

Finalmente, en el cumplimiento de su objetivo institucional, el Banxico probablemente decida en la reunión de política monetaria del Consejo, a efectuarse el próximo jueves incrementar hasta 50 puntos base la tasa de interés de referencia para llegar a 5.50 por ciento, en el afán de romper las expectativas inflacionarias y obstaculizar el proceso de inflación inercial, así como evitar una mayor depreciación del tipo de cambio. La inflación inercial ocurre cuando los productores y comercializadoras tienen la certeza que la reposición de inventarios o la adquisición de equipamiento seguirá incrementando sus precios, y procuran trasladar los incrementos futuros de costos a consumidores intermedios y finales. De modo que afortunadamente la tendencia inflacionaria puede abatir su tasa de crecimiento, a costa del crecimiento del empleo en el sector formal.