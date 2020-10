Darío Sztajnszrajber: replanteando la normalidad

¿Quién es Darío Sztajnszrajber? escritor, ensayista, docente y divulgador filosófico, conductor de programas de radio y televisión en Argentina, su programa “Demasiado Humano” se escucha en la plataforma futuröck y en otras estaciones de radio argentinas, además se ha vuelto fenómeno mediático gracias a las redes sociales, en YouTube se difunden sus clases magistrales en auditorios abarrotados sobre todo de jóvenes estudiantes.

Figura controversial en su país y fuera de él, causó conmoción en Argentina al atreverse a publicar una versión con lenguaje inclusivo del famoso e icónico poema Martín Fierro en el programa de la televisión estatal “Sigamos Educando”.

Darío, como todo el mundo le llama ante la casi imposibilidad de pronunciar su apellido, nos regaló el pasado fin de semana con una plática en el marco de la Feria Internacional del libro de Chihuahua, el tema no podía ser otro más que una reflexión acerca de la pandemia, el confinamiento y esta romanitzación como el la nombra, de la supuesta normalidad vivida antes de la pandemia, Darío nos dice que no es casual que a partir de marzo haya sido la filosofía una de las primeras voces que entró a la discusión pública y al debate porque siempre que se vive una situación o crisis de este tamaño, donde se conmocionan las estructuras de nuestra realidad, la filosofía tiene mucho para decir.

Nos propone una discusión a fondo de lo que es la normalidad, de recuperar ciertas pinceladas del término, dice: normal viene de norma y si hay una norma, alguien la impone, que nosotros introyectemos la norma que otro impone como si fuese parte de la nuestra naturaleza y que con ella nos sentimos realizados y actuando en lo que creemos es nuestro deseo natural, comenta que si algo se ha desquiciado con la pandemia es lo que llegamos a registrar como normal y que todos los cambios que estamos obligados a realizar con la rutina pandémica a nuestra vida los tratamos de manera desesperada de normalizar.

Pensemos en toda esa vida que veníamos viviendo hasta marzo del 2020 y que se presentaba como lo “normal” tal vez no lo era tanto y tal vez esa supuesta normalidad que vivíamos previamente no era tal, ahora creemos que estamos viviendo algo anómalo o anormal y hasta suponemos, y pedimos que el final de la pandemia nos devuelva una vida normal.

Aquí nos ejemplifica sobre ¿Qué es lo normal? Estar encerrados en el confinamiento no es lo normal pero salir de nuestras casas para ir a trabajar 12 o 14 horas por día, de manera enajenada y sin realización plena de nuestra vocación y para que la mayoría del valor que producimos quede a expensas de la acumulación de otro que de alguna forma contrata nuestra fuerza de trabajo para su propio desarrollo si era lo normal, era “normal” que no pudiéramos tener una vida afectiva plena por falta de tiempo y energía, padres y madres de hijos con los que se tiene una relación semi burocrática porque están todos los días en la escuela para que podamos ir a trabajar para que ellos se conviertan en un futura mano de obra de un sistema que los necesita para que en los tiempos de ocio vayan a consumir al centro comercial productos serializados e industrializados y con esta normalidad creamos que somos felices, porque reproducimos mandatos de felicidad que nos han inyectado desde chicos, para nuestro sistema eso es normalidad.

Lo que Darío propone es no romantizar el momento previo a la pandemia y concluye reflexionando sobre la idea de no creer que este acontecimiento termine como termina un partido o una película, la post pandemia ya está aquí, es la nueva normalidad, es decir, esto no significa que ya no podremos viajar como antes, significa que se están dando en este momento grandes transformaciones materiales de lo que hasta ahora vemos como realidad y que las mismas están siendo modificadas, es decir, es iluso pensar que esta situación terminará de modo definitivo, habrá cambios y transformaciones en algunas experiencias, pero hay algo que empezó a moverse y a mutar y que será difícil, por no decir imposible, que se vuelva a atrás.

@AunSoyAprendiz