De agujeros negros

El acceso al conocimiento de la realidad es para todos una herramienta fundamental para la toma de decisiones y en consecuencia para producir, seleccionar cultivos o cría de animales, intercambiar, comprar, ahorrar, remediar la salud, socializar, seleccionar amistades, escuela, nivel de formación escolar, área de formación y miles de otras decisiones que afectan nuestras vidas en lo personal, técnica o profesionalmente, familiar, social o políticamente.

Tomamos decisiones todos los días y prácticamente a todas horas. Una decisión de mala calidad puede acarrear la perdida de la salud, dañar la integridad física, síquica e incluso la muerte o llevar nuestro negocio a la ruina, o cuando tomamos decisiones por nuestros pequeños hijos, ejerciendo la potestad que nos da la tradición o la ley: cancelar sus posibilidades de vida, limitar o anular sus oportunidades de desarrollo y de bienestar. Tomar buenas decisiones tiene pues una gran importancia y, por ello deben estar basadas en la mejor calidad de elementos decisorios.

Esto viene a comentario ya que van varias preguntas que me hacen o han hecho a personas cercanas Por ejemplo ¿crees en la teoría de la evolución? ¿El presidente puede determinar la inversión nacional? O la más reciente: no creo en la existencia de los agujeros negros ¿tú sí? En el caso de los fenómenos a que alude el título de este escrito ocurre lo mismo como veremos más adelante.

En la esfera de las creencias, éstas pueden ser de cualquier tema, religiosas, políticas, reglas de conducta personal, en el sistema familiar, etcétera. Pero si se quiere que las decisiones sean eficientes más vale que las creencias las deje ser pero sobre los intereses y derechos de los demás o en el entorno de las decisiones económicas, sociales y políticas o de derechos humanos, las creencias, por sagradas que estás sean, como elementos para la toma de decisiones no son útiles o son perniciosas.

Sin embargo, la mayoría de las decisiones de las personas en el campo de la economía y de la política se basan en percepciones o fenoménicas. La percepción como se sabe, es una fase inicial del proceso cognitivo. Están en la esfera de registros sensibles que combinan mecanismos cerebrales autónomos y adivinó Usted, un sustrato de experiencias individuales y creencias.

Usted puede reunir una serie de percepciones y decidir que es conveniente contraer un crédito para su micro negocio, eludiendo la compleja y pesada tarea de recabar la información estadística y su análisis por sí o por terceros.

En México lo más probable, si Usted es negociante o productor de la amplísima mayoría (micro o pequeña empresa, aun del sector formal). Se atendrá a la voz de su experiencia y sus creencias sobre el comportamiento de los mercados y de sus clientes. Sin embargo si Usted no analiza las condiciones de mercado en forma agregada y en el tiempo, ni la demanda a través de diversos indicadores, dinamismo de la economía, empleo, presiones inflacionarias y encarecimiento del crédito, mercado de futuros, entre otros factores, es muy probable que cometa un error garrafal y su negocio se vaya al traste, porque se basó en sus percepciones subjetivas o de sus amigos y desdeñó o no sabe aprovechar la información que brindan las instituciones gubernamentales . Aunque no se puede que le atine, como en lotería y se forre de billetes. Ocurre algo semejante cuando opta por un candidato a cualquier puesto, pone la emoción como base de decisiones y afinidad de creencias y no la información relevante, trayectoria, evaluación de desempeño en puestos previos, fundamento de las propuestas, etcétera. Si hace lo que la mayoría seguramente se equivocará.

Pero qué acontece con los fenómenos cósmicos, cuya percepción rebasa los sentidos que usualmente sirven a la percepción. Como se sabe y la ciencia se ha ocupado de mostrarlo, los agujeros negros son, en resumen, una región limitada del espacio, en cuyo interior existe una concentración de masa, enormemente elevada y densa como para generar un campo gravitatorio, tal que ninguna partícula material, ni siquiera flujos de radiación electromagnética (luz), puede escapar de ella. Por ello se manifiestan negros. Sin embargo, los agujeros (en realidad masas que al jalar materia circundante semejan embudos).

Por la hipótesis formulada por Stephen Hawking, se dice de manera laxa que los agujeros negros pueden ser capaces de emitir un tipo de radiación. Pero en sentido estricto la radiación emitida por agujeros negros como Cygnus X-1 del cual se han difundido “imágenes”, no procede propiamente del agujero negro en sí, sino de su disco de acreción (éste es una estructura en forma de disco, compuesto de gas y polvo girando en torno a un objeto central masivo que alcanza enormes velocidades y temperaturas). Su masa va siendo absorbida por el agujero.

El conflicto entre la información recopilada y verificada por la física y evaluada conforma a la teorías de la relatividad y cuántica (que no son hipótesis o conjeturas; son mediciones que han soportado rigurosos exámenes a la luz de las mediciones arrojadas por instrumentos reales), se origina entre la pobreza de los conocimientos en cosmología y la imposibilidad de aplicar la percepción sensible.

Y como para muchas personas lo que no puedo percibir no existe, asumen la imposibilidad de percepción inmediata como licencia de incredulidad. Y se vale, entonces, afirmar que no creo que existan los agujeros negros.

Y, como desconozco la ciencia aplicable, pues la conciencia personal queda sujeta por los grilletes de la percepción y la creencia subjetivos. Para subsanar ese vacío de conocimientos existe la formación escolar, y la actitud humilde de reconocer que alimenta el interés y la responsabilidad por asimilar conocimientos. Cuya utilidad no nos sirve para cambiar el cosmos, sino nuestra realidad personal, familiar, comunitaria y social.