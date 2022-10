De brujas, santos, espantos y muertos

Suena sombrío el título del artículo, no es así, bueno sí,un poco, ya que me hoy ocuparé de las fiestas de Halloween y, en el siguiente artículo de nuestro Dia de Muertos.Al día de hoy, la mezcla de fiestas, sustos, bromas y dulces, distan mucho de los antiguos orígenes de Halloween. Durante siglos, esta misteriosa noche ha experimentado muchos cambios derivados de la mezcla de las tradiciones y las culturas de los países occidentales, que hacen de la Noche de las Brujas una celebración muy especial y llena de tradiciones, que han ido transformándose, fruto de su historia, así lo concluye elNationalGeographic.

Los orígenes de Halloween se remontan a hace más de 3.000 años, según la Universidad de Oxford, cuando los pueblos celtas de Europa celebraban su año nuevo, llamado Samhain, en el que hoy consideramos el día 1 de noviembre. La víspera de este festival de la cosecha gaélico, Samhain(lo que nosotros conocemos como Halloween), se creía que los espíritus caminaban por la Tierra mientras viajaban al más allá, junto con otras criaturas, como hadas y demonios. Este ritual servía para despedir a Lugh, el dios del Sol, y dar la bienvenida a las noches cortas y frías que traía consigo el otoño.

Con datos del American Folklife Center de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, además de sacrificar animales a los dioses y reunirse alrededor de hogueras, los celtas llevaban disfraces (probablemente pieles de animales) para confundir a los espíritus, o quizá para evitar que los poseyeran.

También se cree que, con las máscaras o caras ennegrecidas que llevaban durante esta celebración, personificaban a los muertos, y muchas culturas permitían a los jóvenes vestirse de mujeres y viceversa, rompiendo así lo socialmente establecido.

En una forma primitiva de truco o trato, se cree que los celtas disfrazados de espíritus iban de casa en casa, haciendo tonterías a cambio de comida y bebida. Esta práctica podría proceder de la costumbre de dejar comida y bebida a las puertas de las casas, como ofrendas para los seres sobrenaturales.

Samhain se transformó cuando las autoridades cristianas se apropiaron de festividades paganas. Con la conquista del territorio celta por parte del Imperio romano, esta fiesta se mezcló con otras fiestas de origen romano, como la Fiesta de la Cosecha. En el siglo VII, el papa Bonifacio IV decretó el 1 de noviembre, día de Todos los Santos, para honrar en un único día a todos aquellos mártires que habían dado su vida por su fe.

Así, la noche anterior, la víspera del Samhain, continuó celebrándose con hogueras, disfraces y desfiles, pero comenzó a llamarse la “Víspera de Todos los Santos”, en inglés AllHallow´s Eve, que terminó derivando en Halloween. Las tradiciones de Halloween difieren en los diferentes puntos del mundo, pero de manera general se encuentran los famosos dulces de Halloween, el truco o trato, los disfraces fantasmagóricos, tallar calabazas, encender hogueras, hacer bromas, visitar atracciones embrujadas, contar historias de miedo o ver películas de terror.

Finalmente, la internacionalización de Halloween se produjo a finales de los70`s y principios de los 80`s gracias al cine y a las series de televisión, cuando en 1979 se estrenó Halloween, dirigida por John Carpenter, una película ambientada en la víspera de Todos los Santos que supuso una referencia para el cine de terror.

Frase recomendada de la semana: “La muerte es algo que no debemos temer porque, mientras somos, la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros no somos.” Antonio Machado

Cantante recomendado de la semana:Luciano Pavarotti (1935-2007), fue un tenor italiano. Dotado de una voz intensa en los agudos y rica en los medios, con un fraseo y timbre claros, Pavarotti es considerado uno los cantantes contemporáneos más famosos de las últimas décadas, tanto en el mundo del canto lírico como en otros géneros musicales, y acreditado como uno de los mejores exponentes de toda la historia. En sus más de 50 años de carrera, fue ampliamente conocido por sus conciertos televisados, destacando los conciertos benéficos Pavarotti & Friends, además de ser uno de Los Tres Tenores junto con los españoles Plácido Domingo y José Carreras. Su papel más representativo fue el de Rodolfo, de la ópera La bohème de Giacomo Puccini. Asimismo, se hizo acreedor de seis premios Grammy y un Grammy LegendAward, además del Kennedy Center Honors en 20016 y los más importantes honores en su país natal.Con más de 100 millones de discos vendidos en su carrera, se estima que es uno de los cantantes más exitosos de cualquier género musical, así como uno de los italianos más exitosos internacionalmente.

Canción recomendada de la semana:“Nessundorma” es un aria (uno de los elementos que forman parte de de la ópera, se interpreta directamente por una sola voz, sin la la orquesta)del acto final de la ópera Turandot, de Giacomo Puccini. Se traduce del italianocomo:“Que nadie duerma”. Ambientada en la China milenaria, la ópera narra la historia de la cruel princesa Turandot quien, en venganza a una antepasada mancillada, decapita a sus pretendientes si no le responden tres adivinanzas. Un príncipe desconocido (Calaf) se postula respondiéndole los tres enigmas y desafiándola a que sea ella la que averigüe su nombre. Turandot ordena que nadie duerma en Pekín hasta que se sepa el nombre del atrevido pretendiente.

Según expertos,la versión de Luciano Pavarotti es la mejor interpretación hecha por cualquier artista y cantándola en su última actuación: al final de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín 2006, donde recibió la mayor ovación de la noche.

Es imperdible la versión cantada por los tres tenores: Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras, es

imposible que no se erice la piel al escuchar esta, otra de las canciones más potentes de la historia musical.

Tuvimos la oportunidad de presenciar, lo que yo considero el espectáculo musical más impresionante jamás visto por mí, como es la ópera Turandot en el Met de Nueva York, bajo la producción de Franco Zeffirelli, con una escenografía, vestuario y actuaciones de primer nivel, no tengo palabras para describirla.

Metropolitan Opera anunció que comenzará a exhibir sus producciones a través de internet, de manera simultánea (conocido como simulcast) con su estreno en Cinépolis. También se puede adquirir el DVD.

Cuantos de nosotros y de nuestras familias, por alguna desgracia, por alguna enfermedad, por alguna circunstancia, por algún accidente o por algún grave problema hemos estado en esta misma situación: Nessundorma, que nadie duerma…

Por hoy es todo. Pues me voy…

Posdata: No se aceptan críticas, porque ¿saben ustedes cual es la diferencia entre una crítica positiva y la negativa? Pues, la positiva es toda la que yo hago y, la negativa es… ¡toda aquella que me hacen a mí!