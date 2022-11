De carniceros, reses y otras lindezas

La detención del licenciado Francisco González Arredondo, titular de los expedientes X durante la pasada administración, acusado de tortura en contra de varios de los integrantes del gabinete de Cesar Duarte, que fueron detenidos, sujetados a proceso y que a la fecha, han logrado cambiar la medida cautelar de prisión preventiva por otras menos perjudiciales, representa la parte más débil del entramado jurídico que la fiscalía tiene preparado para buscar justicia sobre la justicia de Javier Corral.

Las condiciones en las que fue detenido y que a la postre generara el fallecimiento de su padre, la medida cautelar de prisión preventiva, obsequiada por la juez de control, por un supuesto peligro de sustracción de la acción penal y por posible obstaculización del proceso, dan cuenta del interés que se tiene por sentar un precedente de cómo serán las audiencias de las personas que la fiscalía prepara, acción penal en su contra.

Con 16 años de trabajo en la fiscalía, una trayectoria académica de gran trascendencia, estudioso del derecho y una reconocida carrera como fiscal, Francisco González, se encuentra en un riesgo muy elevado por la conviencia que tendrá en el CERESO con personas que en el ejercicio de su función como fiscal, lograra que recibieran largas sentencias por la comision de delitos como secuestro, extorsion, homicidios etc.

La ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, establece como elementos, que sea un acto que inflija dolores o sufrimientos, ya sean físicos o mentales, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia

La ley establece más adelante, que la acción penal y la sanción que se imponga judicialmente para el delito de tortura son imprescriptibles, además de que no constituyen causas de exclusión del delito de tortura la obediencia a órdenes o instrucciones de un superior jerárquico que dispongan, autoricen o alienten la comisión de este delito. Las órdenes de los superiores jerárquicos de cometer el delito de tortura son manifiestamente ilícitas y los subordinados tienen el deber de desobedecerlas y denunciarlas; de igual manera, los superiores jerárquicos serán considerados autores del delito de tortura.

La pena que pueden alcanzar sería de 20 años de prisión.

De tal forma que el brazo de la justicia puede alcanzar al ex fiscal Cesar Augusto Peniche, y al mismo Javier Corral que en su condición de ciudadano norteamericano, busque radicar en el vecino país, al que se podrá solicitar su extradición, de la misma forma en la que actuó en contra de Cesar Duarte...

Asegura la jurista Magaloni, que la diferencia más importante que se advierte entre un gobierno democrático y uno autoritario, estriba en las formas, métodos e instrumentos que utilizan para ejercer el poder. En términos prácticos y entendibles, a las autoridades se les respeta o se les teme.

En la dinámica social, lo que hace que el poder no sea intimidante ni autoritario para las personas, es que todas se sientan protegidas por la ley, particularmente, los adversarios políticos, los opositores y todos aquellos que no están de acuerdo.

La percepción de estar protegido por la ley depende centralmente del funcionamiento y la independencia del sistema de procuración y administración de Justicia.

En términos prácticos se trata de tener la certeza de que el sistema de justicia no está metido en la política, que sus determinaciones no están asociadas a la defensa de los intereses políticos y que la sanción jurídica que se les impone a los ciudadanos es racional, equitativa y justa. Es decir, que el castigo no es venganza.

Son los fiscales y jueces quienes tienen la responsabilidad de que el ejercicio del poder no sea despótico ni vengativo. Que la autoridad no se ejerza a través del miedo ni la intimidación.

El sistema de justicia se debe encargar de que ningún opositor o crítico al gobierno sienta que lo puedan perjudicar a la mala, que lo pueden, inclusive, meter a la cárcel por venganza personal o por control político.

La calidad del debate que se presentó durante la audiencia de la vinculación a proceso fue enriquecida con la presencia del maestro Iker Ibrreche, que se unió al equipo capaz y preparado de la defensa, quien hasta antes de cerrar la presente, estaban debatiendo los enormes errores presentados dentro del protocolo de Estambul, entre ellos las acreditacion de homologación de estudios extranjeros en México

Los más interesados en debatir el asunto en contra de la vinculación, son ahora Javier Corral y su entonces equipo de colaboradores; por cierto, que lamentable la postura de Víctor Quintana....

*ABOGADO INTEGRANTE DE LA FECHCA Y LA AECHIH