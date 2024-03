De Cayetanas, Sánchez y reyes

“Jalisco es una fosa, México es una fosa”

Ma. Guadalupe Aguilar, fundadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ)

Iniciada la campaña electoral, ésta ha concitado la preocupación de un sinnúmero de actores internacionales, no solo de muchos analistas, políticos, académicos y organizaciones derechohumanistas nacionales.

Tres son las preocupaciones fundamentales: La creciente e indebida participación gubernamental en las campañas del partido oficialista -Morena-, la persistente conducta del gobierno de López Obrador hostigando a la prensa y la incesante violencia desatada por las bandas del crimen organizado.

En esos tres grandes apartados de la violencia en México, lugar preponderante lo ocupan los desaparecidos, que ha dado lugar a la aparición de un conglomerado desconocido como tal hasta hace poco: Las madres buscadoras.

No solo son las víctimas dolientes sino que ahora se han convertido, también, en centro de los ataques de los sicarios.

Es de tal grado la situación que, en el curso de los últimos días, las críticas procedentes, coincidentemente, de tres actores políticos y sociales españoles encontraron en nuestro país terreno fértil para la discusión entre opositores y oficialistas.

La novedad estriba, para molestia del presidente López Obrador, que las críticas provinieron, no solo de la derecha, como tanto se afanó en demostrar -las efectuadas por la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo-, sino también de la izquierda, no solo española, sino, ni más ni menos, que de la Internacional Socialista y, como colofón, ciertamente contundente, el hecho de que la organización no gubernamental mexicana Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej) fue galardonada con el Premio de Derechos Humanos ‘Rey de España’, entregado por el Rey Felipe VI, quien “reconoció el incansable trabajo de la ONG en la búsqueda y localización de personas desaparecidas en el estado de Jalisco”.

El Rey destacó que la desaparición de una sola persona socava la confianza en las instituciones y desafía la conciencia colectiva, y reconoció el dolor y la incertidumbre que enfrentan las familias de los desaparecidos.

“El vacío que deja (la desaparición de personas) se convierte en un eco persistente de preguntas sin respuestas. Esta es la dura realidad a la que se enfrentan, tantas familias en el estado de Jalisco, un estado querido de un país, México… donde el flagelo de las desapariciones forzadas ha desgarrado el tejido de comunidades enteras”.

A frases tan lapidarias, la fundadora de FUNDEJ, Ma. Guadalupe Aguilar, las respaldó con otras no menos descriptivas de la situación por la que atraviesan cada vez mayores grupos de personas, de una cada vez más grande número de poblaciones en México y que han encontrado en el gobierno de López Obrador nulo respaldo y ausencia total de empatía.

“Jalisco es una fosa, México es una fosa. Esta situación se ha denunciado y a raíz de esto han muerto 12 compañeras buscadoras y a pesar de las amenazas y de la indolencia, seguimos y seguiremos buscando…”.

A su vez, las frases de la diputada Cayetana, lanzadas en un foro organizado por el empresario televisivo, Ricardo Salinas Pliego, fueron lapidarias. Sostuvo que “La oposición, instituciones gubernamentales y órganos electorales enfrentan una persecución sistemática y amenazas, socavando los principios de la democracia”.

Además, criticó severamente la política de seguridad pública: “México, este país formidable, esta nación admirable, esta potencia económica y cultural impresionante, está siendo tomado por el crimen organizado, por la complacencia de quienes debieran defenderlo.

¿'Abrazos, no balazos’, o más bien abrazos a los que dan balazos?

El eslogan es bonito, pero el resultado es catastrófico para la democracia y sobre todo para los jóvenes… Llaman política de abrazos a lo que no es más que una mezcla letal de incapacidad y connivencia. Y además dicen que no hay alternativa, y yo quiero decir que sí la hay, México no está condenado a sufrir más de 30 mil asesinatos al año; no está condenado a ser el cortijo de los cárteles, a mutar hacia un narcoestado o algo parecido; el crimen organizado sí puede ser derrotado, solo hacen falta dos cosas: políticos valientes y jóvenes rebeldes”.

Y el acabose: “Aprovecho para enviar desde aquí un saludo cordial, con admiración, a una mujer que no tiene miedo y que tiene un proyecto en las antípodas del populismo, un proyecto de unir para vencer y vencer para unir, que es Xóchitl Gálvez”.

La respuesta del presidente fue tronante.

Criticó a la diputada Cayetana por pertenecer a la ultraderecha, que lo es, y que formaba parte de una cruzada en contra de su gobierno.

Pero sólo dos días después, también de España, llegó otra muy severa crítica al clima de violencia existente en las elecciones de nuestro país: De la Internacional Socialista, la agrupación que aglutina a la mayoría de los partidos de la izquierda democrática del mundo, presidida por el presidente español, Pedro Sánchez.

En su Declaración sobre las elecciones mexicanas, concluyó que el crimen organizado se ha infiltrado en la política en México y pone en peligro la integridad del proceso electoral del 2 de junio y llamó a observadores internacionales y aliados democráticos “a monitorear de cerca la situación para garantizar la integridad electoral y respaldar los esfuerzos para combatir la influencia del crimen organizado pues es imperativo abordar el nexo entre el crimen organizado, la violencia política y la erosión institucional para salvaguardar el futuro democrático de México”. (El Financiero, 11/3/24).

Además, “denunció la persecución sistemática que enfrentan la oposición y los órganos electorales en México y exigió preservar la libertad de expresión y la libertad de prensa en México; asimismo, se solidarizó con los periodistas que han sido agredidos”. (Ibídem).

¿Cómo, la derecha y la izquierda españolas unidas en sus críticas al gobierno de la 4T?

¿Cómo es posible eso?

¡Ah, y además el rey español premiando a las madres jaliscienses, buscadoras de sus desaparecidos y criticando al gobierno de López Obrador!

-¡Sólo falta Hernán Cortés en esta conjura hispánica en contra de nuestro movimiento!-

La realidad, la terca realidad es la que ha llevado a actores tan dispares a coincidir en sus planteamientos sobre la elección presidencial.

No hay punto coincidente en ellas, salvo los largamente expuestos, que las haya llevado a tal convergencia.

Y no se puede decir que es un tema al que fuéramos ajenos los chihuahuenses.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en el Estado de Chihuahua existen 3 mil 608 personas que no han sido localizadas, 120 de ellas reportadas durante 2023, 69 hombres y 51 mujeres. Según el histórico de RNPDNL, aunque las 3 mil 608 personas desaparecidas en Chihuahua abarcan desde 1972, la gran mayoría corresponden al lapso entre 2007 y 2023. En Juárez, la mayoría.

Pero a esos registros deberán sumárseles las cifras que crecen con los días: Las de los fallecidos que nadie reclama en los depósitos de cadáveres, fundamentalmente de Juárez, la mayoría de ellos, probablemente, de origen extranjero, como los de los 65 cadáveres inhumados durante la semana, que nadie reclamó, ni nadie reconoció.

De esas dimensiones es la tragedia que nos envuelve, de la cual da cuenta otro hecho por demás estrujante:

Ceci Flores, lideresa de madres buscadoras de Sonora, le pidió en días pasados a los cárteles que cuando “maten (a los jóvenes), los dejen en un lugar visible donde los podamos encontrar… En Ciudad Obregón, el día de antier, dejaron a unas personas muertas ahí tiradas, así que creemos que es una respuesta a la petición que hacemos”. (Artículo de Pablo Hiriart, El Financiero, 23/1/24).

Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

