De conversadores y otros desastres

Con muchos tipos de conversadores uno entabla pláticas en la vida. La acumulada oral y auditiva experiencia es muchas veces satisfactoria y gratificante, más otras tantas, aburrida y fastidiosa. La razón y la culpa es de la intrincada gama de interlocutores, que nos embelesan o repulsan en las miles y miles de conversaciones, disfrutadas y sufridas, en el devenir de nuestras vidas.

Al paso de los años, las cantinas y las mesas, descubrimos que existen platicadores avasallantes-incontinentes, quienes no soportan escuchar más que su voz. Pero también charladores metódicos-indulgentes, que aceptan el entretenido diálogo amigable de ida y vuelta. Frente a cuántos cafés o cervezas nos han intrigado los taciturnos-observadores, que gustan más de escuchar que de pronunciarse; salpicando de mínimas palabras o frases sarcásticas la plática de su semejante.

En el catálogo de los hombres y mujeres parlantes destacan los mitómanos-irredentos, (o si forzamos espantoso lenguaje incluyente: mitomanes-irredentes), que han aprendido a engañar disfrazando de verdad las mentiras más sublimes, con una capacidad tan admirable como recriminable. Y no sin compasión hemos sido testigos de quienes tímidos-prudentes ninguna palabra articulan, para no evidenciar su ignorancia sobre el tema puesto sobre la mesa.

Para un sicoanalista el tipo conversador avasallante-incontinente sería su mejor paciente. Personas que parecieran no tener orejas sino sólo boca. Los atletas de la lengua, que no necesitan pregunta alguna para contar de pe a pa la historia de su vida, de su día, de su hora previa ante el extraño más anónimo que les otorgue diez gramos de atención. Son las personalidades orales que no pueden dominar su capacidad de comunicación hacia el exterior. Los creadores del monólogo, que ubicados en el ámbito político llegan a sobresalir si suman un poco de inteligencia y capacidad de liderazgo a su asombroso uso y abuso de la lengua. --Ya en el poder el atropello para con públicos cautivos es no pocas veces ultrajante, pues violatorio a los derechos humanos es soportar interminables y soporíferos discursos de algún lenguaraz gobernador, que se sueña Cicerón.

Entre los platicadores existen también quienes hablan de sí mismos hasta exprimir la última gota de sus glorias y sus orgasmos. Los “yo-yos” ad infinitum, que provocan el aburrimiento y huida de sus escuchas, pues aunada a su vanidad adjuntan una pésima memoria, que les hace olvidar el desmedido número de veces que han contado las mismas fantasías, aferrándose a ellas como el naufrago al madero, para sobrevivir en el mar de sus fracasos. Cuando su charla es amena se soportan; más si la pedantería infla su figura hasta desalojar su auditorio, solos se quedan con el manchado tema de su egolatría.

En contraparte hay quienes no pierden tiempo en dar a conocer sus desdichas. Los contadores de tragedias. A decir verdad son más féminas que varones quienes gustan de relatar los infortunios de sus descalabros. Suplicantes de piedad, que no pocas veces terminan en mar de lágrimas, hundiendo al oidor en embarazosa situación. Los valientes varones para contar sus penas, requieren antes de media docena de tequilas, que les permitan abrir el pecho y sacarse el corazón sangrante para inmolarse ante amigos, meseras o absolutos desconocidos, que terminará abrazando a moco y sollozo tendido.

En nuestro expediente conversacional inevitable es abrir el espacio para el apreciado bufón, al querido gracioso, el necesario charlatán amo del chiste. El comentador para el cual no existe otro tema más serio que lanzar disparate tras disparate para recibir como aplausos las risas de los presentes. El conversador cómico de buen sentido del humor será siempre bienvenido en toda reunión de convivencia o fiesta. Hasta en los velorios, que degeneran en irrespetuosas carcajadas encubridoras del miedo a la muerte, el simpático dicharachero tiene lugar de presidente. Lo insulso y falso de su plática importa un comino ante lo divertido de sus formas y visajes. Al animador inspirado no se le interrumpe en su discurso. Es al único vociferante que se le presta atención de elefante. Que se le permite el monólogo sin queja en la tertulia. Pero quienes no poseen el don de la comicidad mal hacen en intentar tristes imitaciones. Burla y malquerencia cosechan los sin gracia desbocados.

Sin duda que las formas y los tipos humanos de conversación han sido marca de las épocas y los siglos transcurridos. Hoy por hoy la tecnología informática y la pandemia han producido una grave disminución en las charlas cara a cara y catapultado como nunca las tele-pláticas-virtuales.

Ahora toda comunicación es a través del aparatito que cargamos como un nuevo e indispensable órgano humano celular. Aglutinados en las ciudades, nos hemos alejado de nuestros prójimos, que ya no tan próximos. En las relaciones públicas y privadas evolucionamos e involucionamos a la vez como nunca antes en la historia. No obstante, como hace miles de miles de años, nunca dejaremos de añorar y valorar una buena charla al calor de una fogata, de un aroma, un paisaje, en la entrañable compañía de un buen conversador, que nos haga más amable y comprensible este mundo de lenguas en demasía y pocos oídos solidarios.