De cuaresma, cuarentena y cuarenta

Cuaresma, del latín tardío quadragésima, significa 40 días, un número que no fue escogido al azar para este periodo de reflexión, que se abre con el miércoles de ceniza y se prolonga hasta la Semana Santa. Cuarenta fueron los días que pasó Jesús en el desierto antes de iniciar su vida pública, pero ¿por qué precisamente 40?

La referencia básica en la Biblia, son los 40 años pasados en el desierto por el pueblo de Israel, no solo por Moisés. También se habla de los 40 días que estuvo el profeta Elías en el monte Horeb. Las tentaciones de Jesús aluden a los 40 días de éxodo, que es la salida y liberación del Pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto, su marcha por el desierto y la Alianza de Dios con su Pueblo en el monte Sinaí.

El número cuarenta aparece en más de cien ocasiones en la Biblia:

- Cuando Dios envió el diluvio, fueron cuarenta días y cuarenta noches que estuvo lloviendo sobre la tierra.

- Isaac es el segundo de los patriarcas del pueblo de Israel; hijo del primer patriarca de los hebreos Abraham, y de su esposa Sara. Su nombre significa “hará reír” y se debe a la hilaridad que causó a su madre el anuncio de un viajero al que había hospedado de que daría luz a un hijo, pues dada su edad, no podía creer estar embarazada. Según el relato bíblico, Sara contaba con noventa años y Abraham con cien años en ese momento. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca. También, su hijo Esaú contrajo matrimonio con Judit a los 40 años, edad considerable para la época.

- Moisés guió al pueblo de Israel durante 40 años por el desierto hasta la Tierra Prometida y pasó 40 días de oración en el monte Sinaí antes de recibir las Tablas de la Ley de los Diez Mandamientos. De Moisés, la Biblia dice que vivió 120 años, una vida que San Esteban dividió en tres etapas: 40 años en Egipto, otros 40 como pastor en la tierra de Madián y 40 años de travesía por el desierto.

- Los 12 espías de Israel exploraron la tierra de Canaán durante 40 días.

- Los que cometían un exceso y eran castigados no debían recibir, en ningún caso, más de 40 azotes, para evitar que sufra un castigo demasiado duro y se sienta humillado, según el Antiguo Testamento.

- Goliat desafió a los israelitas por espacio de 40 días, hasta que fue vencido por David.

- David reinó 40 años, el mismo tiempo que su antecesor Saúl y que su hijo Salomón.

- El profeta Elías pasó 40 días en ayuno en el desierto, hasta encontrarse con Dios en el monte Horeb.

- Jonás anunció que Nínive sería destruida a los 40 días. Nínive fue la capital y ciudad más grande del Imperio neoasirio, dentro de la actual Mosul, en Irak, y llegó a ser la más grande del mundo.

- Jesús fue presentado en el Templo a los 40 días de su nacimiento , tal como mandaba la Ley.

- 40 días pasó Jesús en el desierto y ,tras su crucifixión, el tiempo en el que se apareció a sus discípulos fue precisamente después de 40 días.

Para la Iglesia el número de 40 días siempre ha sido un tiempo de penitencia, marcado por el ayuno. La Cuaresma se prolonga durante 6 semanas hasta el Sábado Santo. Como los domingos no se ayuna, el número 40 se obtiene multiplicando las 6 semanas por los restantes 6 días de la semana (6x6=36) y se agregan cuatro días. De ahí que comience el miércoles de ceniza.

Para la Biblia, 40 años son considerados una generación y curiosamente cada cuarenta años suele ocurrir una recesión en la economía. acompañada de una caída de los mercados, tal y como ha ocurrido en Estados Unidos en los años 1890,1930, 1970 y 2010.

Desde tiempos inmemoriales, los números han regido el destino de los hombres. Aunque su origen es desconocido, la Numerología nació al mismo tiempo que nacía la vida. Su paso al mundo occidental se debe al gran matemático y filósofo griego Pitágoras, que vivió en el siglo VI antes de Cristo. Pitágoras hizo muchos viajes a Oriente en busca del conocimiento superior, y a su regreso fundó numerosas hermandades entre las que se enseñaba la Numerología en relación al comportamiento y las vivencias humanas.

En la dimensión semántica del número se aplican varios significados. Los hay más mundanos, que los bíblicos:

- La banda irlandesa de rock U2 compuso una canción que se llama 40. La letra del tema encierra una connotación religiosa, porque alude al salmo 40 de la Biblia y cuando llega al estribillo, Bono, el líder del grupo, se pregunta con su particular voz: “¿Cuánto tiempo cantaré esta canción?”.

- La academia de la Lengua de Francia está integrada por cuarenta miembros, de ahí que se los conozca como los 40 o también ”Los Inmortales”. Fue fundada en 1635 por el cardenal Richelieu. Racine, Chautebriand y de Tocqueville formaron parte de ella, Mario Vargas Llosa fue incorporado como miembro en 2021, pero han sido más las celebridades literarias que no fueron aceptadas, ni se incorporaron al grupo de 40 notables: Moliere, Rousseau, Balzac, Flaubert, Baudelaire, Zola y Camus, entre otros.

- De cuarenta, proviene el vocablo cuarentena, que en la antigüedad significaba aislar a determinada población por una enfermedad contagiosa, como la lepra o la peste. También se mantenía en cuarentena a los animales ante una epidemia.

- En la literatura, vemos a Ali Babá y los cuarenta ladrones, cuento popular de Las Mil y Una Noches.

- WD-40 es la marca comercial de un aerosol de aceite ampliamente utilizado. Fue desarrollado en 1953 por el químico Norm Larsen para eliminar el agua y prevenir la corrosión en los circuitos eléctricos. WD-40 significa “Desplazamiento de agua, 40º intento”. Norm perfeccionó la fórmula en su intento número 40.

- 40 segundos duró el terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. Son 40 horas semanales de trabajo de la llamada semana inglesa.

- Una temperatura corporal por encima de 40 grados, es muy posible que sea fatal, por el daño que reciben las enzimas respiratorias.

- El puerperio, posparto o cuarentena es este periodo en el organismo materno que va recuperando su normalidad después del parto. Suele durar alrededor de seis semanas (unos cuarenta días) y en esta etapa la mujer se enfrenta a cambios hormonales que le afectan desde el punto de vista físico y también emocional.

El Miércoles de Ceniza es un día santo cristiano de oración y ayuno. Se celebra cuarenta días antes del Jueves santo. Al igual que la mayoría de las tradiciones de la Iglesia católica, su origen está ligado al Judaísmo: en la antigüedad, estos tenían por costumbre cubrirse con cenizas cuando habían pecado o si se preparaban para una fiesta importante. Recibir una cruz de ceniza en la frente significa un signo de penitencia para reconocer a las personas como pecadores. Con ella, según la religión, durante el miércoles de ceniza se debe manifestar el arrepentimiento y deseo de conversión.

La Iglesia católica pide a sus feligreses que oren y realicen ciertos sacrificios: el ayuno y la abstinencia tanto el Miércoles de Ceniza como todos los viernes posteriores hasta el Domingo de Resurrección. El ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte al día, mientras que la abstinencia se basa en no comer carne.

Frases recomendadas de la semana: “Los números perfectos, como los hombres perfectos, son muy extraños” Descartes. “El 99% de todas las estadísticas solo cuentan el 49% de la historia” Ron DeLegge. “Las matemáticas expresan valores que reflejan el cosmos, incluyendo el orden, equilibrio, armonía, lógica y belleza abstracta” Deepak Chopra. “ Las leyes de la naturaleza no son más que los pensamientos matemáticos de Dios” Euclides. “Ninguna investigación humana puede ser llamada verdadera ciencia si no puede ser demostrada matemáticamente” Leonardo da Vinci. “No hay fe sin razón, ni razón sin fe” San Agustín

Cantante recomendado de la semana: U2. Es una banda de rock alternativo irlandesa fundada en Dublín en el año 1976. Formada por Paul Hewson (Bono), Dave Evans (The Edge), Larry Mullen Jr. y Adam Clayton, se caracterizan por un sonido melódico instrumental de base rock, que en ocasiones han combinado con otros géneros, como el pop o la electrónica, y por letras de índole personal o reivindicativa sobre la paz, la justicia o los derechos humanos. La banda inició con el nombre de Feedback y posteriormente como The Hype, haciendo versiones de grupos como los Rolling Stones y tres de sus integrantes adoptaron nuevos nombres: Paul decidió llamarse Bono Vox (más tarde Bono), en honor a una tienda de auriculares situada en Dublín que se llamaba Bono Vox (Buena voz en latín), Dave pasó a ser conocido como The Edge y Larry añadió el Jr. a su nombre, para diferenciarse de su padre. Durante una de sus actuaciones, Dick decidió abandonar el grupo, un momento clave en el que volvieron a cambiar su nombre, utilizando el actual de U2, un juego de palabras en inglés que se pronuncia igual que dos expresiones, you too o you two (tú también o nosotros dos) y que además era un avión espía norteamericano de la Guerra Fría.

Más allá de la música, la banda irlandesa es conocida por su intensa labor social, participando en numerosos proyectos y conciertos, como el famoso Live AID, para recaudar fondos para causas relacionadas con el hambre, la pobreza o la injusticia social. Prueba de ello es la versión del tema que grabaron en 2006 junto a Green Day “The Saints are Coming”, para ayudar a los músicos de la ciudad estadounidense de Nueva Orleans a recuperarse tras los destrozos causados por el Huracán Katrina. Por su parte, Bono colabora con diferentes organizaciones como Greenpeace o Amnistía Internacional y, por su labor, ha sido nominado al premio Nobel de la Paz en varias ediciones.

Actualmente, U2 es una de las bandas musicales con mayores ventas (más de 170 millones de discos en todo el mundo) y premios, entre los que se encuentran sus 22 Grammy. Han sido incluidos en el Paseo de la Fama del Rock y ocupan el puesto 22, en el listado elaborado por la revista Rolling Stone de los 100 mayores artistas de todos los tiempos. De ellos, recomiendo en primerísimo lugar, la canción de culto With Or Whitout You, además: I Still Haven´t Found What I´m Looking For, One, Pride-In the Name of Love (dedicada a Martin Luther King), Where The Streets Have No Name y All I Want Is You. Su álbum The Joshua Tree, es tan significativo, que se incorporó a la Librería y Biblioteca Nacional del Congreso de Estados Unidos.

Canción recomendada de la semana: Tuve serias dudas entre recomendar With Or Whitout You ó 40 de U2. Por todo lo que he vivido personalmente y por la época de cuaresma, me incliné por la segunda. Esta canción, llamada Forty, es un homenaje al Salmo 40 del libro de David. Es una de las creaciones más queridas por sus seguidores y también por la banda, ya que une todo lo espiritual que ellos tienen y para toda persona que lo escucha, puede interpretarse desde un punto de vista valórico, político o simplemente religioso, una sensación de fuerza interior que abarca todas las culturas y las creencias.

La canción 40, es un mensaje directo a todo lo que cree Bono frente a su Dios, recupera todo lo que quiso dejar la banda frente a sus creencias personales, y por eso el Salmo 40 ayuda a rescatar ese contacto con sus orígenes y mira el mundo desde su visión cristiana con una misión o cruzada personal contra las guerras y el odio y aboga a favor de la paz y el amor. Es un canto gregoriano. Bono invoca textualmente el Salmo: Esperé pacientemente al Señor, Él se inclinó y me oyó llorar. Él me sacó del pozo, fuera de la tierra lodosa. Cantaré una nueva canción, ¿Cuánto tiempo tendré que cantar esta canción? Puso mis pies sobre una roca e hizo mis pasos firmes. Muchos verán, muchos podrán ver y temerán…

Busquen videos de U2 en YouTube y encontrarán unos verdaderos tesoros musicales con los duetos con: Mary J. Blige, Pavarotti, Chris Martin, Paul McCartney, Frank Sinatra y muchos más.

Por hoy es todo. Pues me voy… jesusmesparzaf1962@gmail.com

Posdata: No se aceptan críticas, porque ¿saben ustedes cual es la diferencia entre una crítica positiva y la negativa? Pues, la positiva es toda la que yo hago y, la negativa es… ¡toda aquella que me hacen a mí!