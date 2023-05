De Docente a Docente ¿Queremos enseñar?

En el idioma rumano encontramos la palabra cuib, ésta se traduce como “nido”. El salón de clase lo comparo con un cuib, lugar donde los maestros a semejanza de los pájaros, alimentamos a los alumnos con el saber verdadero, herramienta que les dará fuerza para volar y enfrentarse a los problemas que la vida les presenta, no desdeño de modo alguno la educación familiar, al contrario, es de suma trascendencia y primera en el orden de la educación.

Como Maestros(as) tenemos el deber de hacer que en los estudiantes broten nobles aspiraciones, impulsos generosos hacia su formación de hombres y mujeres en cuanto tal, para ello escribo unos consejos a considerar en la enseñanza, te sugiero leerlos si te sientes cansado, decepcionado y, más aún, motivado, los dejo a tu consideración.

La primera cualidad en un maestro a la que hay derecho a exigir como alumno, es la competencia, porque el maestro se respeta a causa de su saber, su conocimiento. Sí, porque el saber es una cuestión esencial en el maestro, si no lo posee enseñará el error, será un ciego que al cruzar la calle hará que nos atropellen, o nos hará caer de cabeza en un hoyo; dice un dicho: mejor cada uno a su oficio y las vacas estarán bien cuidadas, la comida bien guisada y la ropa bien remendada.

Segundo, es fundamental para enseñar tener en cuenta los fines inmediatos a los que se ordena la profesión docente: 1) Investigar o descubrir la verdad. 2) Reconocer la verdad. 3) Enseñar a otros la verdad. [1]

Tercero, ¿Sabes qué educas? pregunta trascedente dado que, de nada sirven los planes de estudio, si no tienes claro que del modo que concibas al ser humano, será como enseñes; sí, porque si concibes la naturaleza de la persona, ser inteligente, con voluntad y libre, como sólo materia sin alma espiritual, el fin último de la enseñanza será consecuentemente el placer material, su realización en el aquí y ahora, materialismo, hedonismo y nihilismo pues. Pero si entiendes que su naturaleza es materia y tiene alma espiritual, recuerda ya lo cité antes, desde Aristóteles y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la persona está definida como ser espiritual, entonces, el fin de la enseñanza será consecuentemente el uso del saber para alcanzar la felicidad absoluta, que no es el placer material. ¡Piénsalo! la manera en que se aborde el estudio de la educación correlacionada con la naturaleza propia del hombre, podrá llevarnos a los más excelsos casos de educación de éxito, o de aberraciones en la enseñanza.

Cuarto, como docentes tenemos el deber de enseñar el hábito del pensamiento riguroso en los alumnos, a definir las cosas tal como son y existen en la naturaleza, y no con base en creaciones de nuestra mente sin sustento en la realidad; evitemos el equívoco, con esto ayudamos al(a) estudiante a perfeccionarse en la virtud de la ciencia. Cualquier ciencia busca encontrar la verdad, las causas de las cosas, su principio; Aristóteles enseñó: ciencia es conocer las cosas por sus causas; agregamos conocerlas con certeza, no con ocurrencias, o ideologías que no tienen base en la realidad.

El Maestro debe tener el firme compromiso de elevar o revigorizar moralmente al individuo, la formación de una persona que rompa con el homo egoísta. El Maestro en la enseñanza, ha de ser como la sangre, que acude luego a la herida sin esperar que la llamen. ¡Sí! porque el maestro que enseña a pensar realiza el acto mayor de caridad, de amistad para el(la) alumno(a), porque al enseñarle el conocimiento verdadero y bueno lo pone en condición de verdadero progreso, este Maestro(a) no contemporiza con el error, como la sangre no lo hace con la herida, al contrario, da al alumno(a) las llaves que abren su entendimiento al saber verdadero, esas es la mayor muestra de amor que puede dar un maestro a sus alumnos(nas). ¡Feliz día del Maestro!

Jesús Guerrero

Académico