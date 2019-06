De extremos machistas y hembristas

Ciudad Juárez.- Hace poco, en este mismo espacio, publiqué un artículo enfocado a hablar sobre la extrema violencia que viven las mujeres en esta ciudad, y a la alarmante agresividad a la que están sujetas por parte, principalmente, de los hombres a propósito del caso de los docentes de la UACJ involucrados en un probable caso de violación tumultuaria a una docente también de la misma institución. El artículo en mención se tituló “¿Feministas o feminazis? Una sociedad en crisis”, y fue publicado el domingo 26 de mayo en esta misma sección de Opinión.

Para cualquiera que tenga los niveles más elementales de lectura de comprensión, entendió perfectamente que la primera parte del título de ese artículo es una pregunta, porque se trata de una frase encerrada entre signos de interrogación. Por tanto, si es pregunta, la lógica y la gramática nos dicen que no es una afirmación. Y si no es afirmación no se puede concluir de ninguna manera que el autor haya afirmado nada, sólo preguntado.

Bueno, pues a pesar de tal disertación, un numeroso grupo de mujeres -principalmente- que se dijeron agraviadas y ofendidas por haber usado el término “feminazi”, se volcaron en redes sociales contra mí haciéndome objeto de lo mismo que ellas, según, defienden: los derechos elementales de las personas y su sagrada voluntad de expresarse libremente. ¿Qué cosas no? Defienden derechos atacando y vulnerando los de otros, en fin.

Lo curioso del caso, y por eso lo traigo a colación aquí de nueva cuenta, es que la gran mayoría de quienes me interpelaron, o son estudiantes de la UACJ, maestras o que trabajan en esa casa estudios. Casualidad o no, es un dato muy interesante porque, además, también en su gran mayoría se asumen como lesbianas o que practican preferencias sexuales diversas, como ellas mismas aseguran, lo cual por supuesto que no es ni bueno ni malo, simplemente una curiosa coincidencia digna de apuntar, de puntualizar.

Lo anterior no es una ocurrencia mía, es algo que se puede comprobar con la simple visita a los muros o perfiles a las redes sociales de quienes me criticaron por la publicación de aquel primer artículo. Ni siquiera es algo que se pueda percibir, o apreciar a simple vista, por su manera de vestir o la imágenes que se aprecian, no, en muchos de los casos las publicaciones son más que comprobatorias de tal aseveración.

Lo que sí vale la pena reflexionar es ¿puede una mujer que se asume como hombre defender los derechos de las mujeres? ¿No debería mejor formar un grupo especial o sumarse a los de hombres? En animo de una elemental congruencia, si se asumen como hombres ¿no deberían actuar como tales? Son sólo preguntas con el ánimo de motivar a la reflexión, no estoy aseverando ni afirmando nada.

Las mujeres en cuestión se dolieron que el término “feminazi” las victimizaba brutalmente, porque las compara con lo peor de la raza humana, con el movimiento político y social más espantoso en la historia del mundo: el nazismo.

En efecto, se trata de un extremo y como todos los extremos indeseable, pero de ahí a “criminalizar” a quien lo utilice al punto del linchamiento, me parece que es otro extremo. La intolerancia total.

Es necesario pues, entender lo mejor posible cómo y por qué es que surge este término. De acuerdo con Gaby Castillo, quien se define a sí misma como una mujer feminista, rockera y mamá buena onda. Que anda en bici y dibuja bonito, en un artículo escrito para la revista Actitud Fem, asegura que “El término ‘feminazi’ fue acuñado por Rush Limbaugh, un conservador antiaborto del Partido Republicano de Estados Unidos (quien, dato curioso, hoy apoya abiertamente a Donald Trump). En su libro de 1992 The Way Things Ought to Be (Cómo deben ser las cosas), Limbaugh compara a las feministas a favor del derecho a decidir con los nazis, refiriéndose al aborto como un ‘holocausto moderno’”.

En su texto, Limbaugh señalaba como creador del término a un amigo suyo y profesor de economía en la Universidad de California, Tom Hazlett, que empleó la palabra por primera vez en un ensayo publicado cinco años antes, y afirmando que las ‘feminazis’ pretenden lograr “tantos abortos como sea posible”, de ahí la justificación para llamarle un “holocausto moderno”.

Ese es el origen pues del terminajo en cuestión y, si bien podremos coincidir que se trata de una exageración, de un extremo (ya dijimos todos los extremos son indeseables), sirvió en su momento para distinguir las dos grandes corrientes del feminismo en la época moderna. Hay a quienes pueda disgustarles el uso de la palabra, pero de ninguna manera se puede ir a extremos de los extremos, es decir, a cancelar el derecho que tenemos todos a expresarnos. Eso es la intolerancia total y un neofascismo brutal digno de ser cuestionado y moderado.

Es cierto, si bien el feminismo como movimiento social y de reivindicación de las mujeres no sólo debe ser reconocido y apoyado, sino fomentado e impulsado desde todas las trincheras posibles, incluidas por supuesto las de hombres, también lo es que existe un feminismo a ultranza, un movimiento radical alterno que, entremezclado con el original, no sólo pretende las reivindicaciones propias del feminismo, sino ir más allá, al punto de avasallar y vulnerar los derechos más elementales no sólo de los hombres, sino incluso de la sociedad entera.

Perfectamente podemos hablar de un feminismo “soft” y un feminismo “hard” que, incluso entre las mismas mujeres es perfectamente bien distinguido. Todos tenemos, en nuestro circulo social más cercano, a mujeres que no están de acuerdo en las consignas extremas de ese feminismo “hard” al que hago referencia. Usted las conoce. Yo también.

¿Cuál es ese feminismo a ultranza, radical e intolerante, que encuadra dentro de la descripción que tanto les molesta? Analicemos algunos ejemplos.

Recientemente, en la CDMX, en el aniversario luctuoso de Joseph Goebbels, Rubén Vázquez empleado del INJUVE, publicó en la cuenta oficial de Twitter de la institución, a manera de efemérides el siguiente tuit: “El padre de la propaganda #Nazi #Hittler #Goebbels #UnDato #DomingoFeliz”, razón suficiente para que fuera despedido de su puesto y para que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum declarara: “La verdad es que la persona que se dedicaba a las redes del INJUVE pues no tiene nada que hacer ahí”, dijo la funcionaria.

¿De verdad? ¿Sólo por publicar una efemérides se puede despedir a alguien? Vamos a ver, es cierto que el Holocausto alemán es de las peores memorias del mundo, sí, pero no por eso lo vamos a desaparecer de la historia. Es más, se debe seguir recordando con todo y sus horrores precisamente para que algo así no vuelva a ocurrir. Claro que en este caso aplicó ese feminismo “hard” del que hablo. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México no resistió la presión de los grupos extremistas, siendo ella misma integrante de tal corriente.

Va otro ejemplo. También en la CDMX entró en vigor una reforma a la Ley de Cultura Cívica el pasado 8 de junio; el artículo 26, fracción IX de dicha ley establece que se aplicará una sanción toda vez que se cometa el acto de “proferir silbidos o expresiones verbales de connotación sexual a una persona con el propósito de afectar su dignidad”. Estupefacto.

¿Alguien puede precisar cuándo un silbido tiene connotación sexual para agredir a una mujer? ¿Cuándo, cómo y con qué palabras exactas se comete ese delito? Aumenta al azoro.

Peor aún. Legisladoras de Morena en el Congreso de la Unión, cabildean una reforma al Código Penal federal, para incluir como delito sexual cuando un hombre se masturbe pensado en una mujer. ¡Bendito!, el extremo del extremo. Y yo me pregunto ¿cómo harán para saber cuando eso ocurra? ¿Cuáles serán las pruebas, la evidencia, que compruebe tal atrocidad?

Bueno, esos fueron sólo algunos ejemplos de los extremos que están dispuestas a tocar algunas mujeres, sólo algunas, que encabezan esos movimientos pseudofeministas, extremistas, radicales, en los que, insisto, la gran mayoría de feministas reales no están de acuerdo en apoyar, pero a las que nadie se puede oponer (a las primeras) so pena de ser linchado y quemado en leña verde en las redes sociales o públicamente. Hay tres cosas que deben quedar claras. Primero, no todas las mujeres son partidarias del feminismo; segundo, no todas las feministas pueden ser catalogadas como “feminazis” o “hembristas”; y tercero, todas las mujeres deben ser respetadas y valoradas.

Nadie en su sano juicio podría estar en contra el feminismo. Lo que no se puede ni se debe aceptar, es cualquier movimiento extremista, radical, fascista, que polarice a la sociedad en dos bandos y nos ponga a unos contra otros sometiendo a sus mandatos el pensamiento libre de los mexicanos. Cada quien tiene derecho a creer en lo que quiera y a actuar como le plazca, dentro del marco legal, y nadie puede ni debe avasallar esos derechos.