De la diversidad a la intolerancia

Siempre ha habido religión en la escuela, los niños leen textos religiosos como el Chilam Balam, la mitología griega o Gilgamesh y Enkidú, por eso me asombró que me llamaran la atención cuando pedí a mis alumnos que escribieran en su cuaderno el salmos 23, uno de los poemas más hermosos que se han escrito, desde mi personal perspectiva, además venía al caso porque dicho texto se corresponde con el programa de literatura II y las formas líricas, el salmo es tan poema como la silva o el soneto.

Pareciera que el ateísmo es una religión en sí misma y sus militantes están dispuestos a todo por abolir todas las formas teístas. La escuela debe ser laica, relaica y recontralaica, pero no atea, así como no promovemos el budismo no promovemos el ateísmo. De hecho, algunas manifestaciones religiosas de México ya son patrimonio cultural de la humanidad, como los altares de muertos, o las danzas pascolas y matachín. En la historia muy particular de la ciudad de Chihuahua estamos frente al que quizá sea el único caso de tolerancia religiosa ya que el municipio permitió desde hace más de cien años la construcción de Iglesias protestantes sobre una calle principal como el paseo Bolívar, esto en contraste con ciudades que prohibían expresamente la construcción de templos no católicos romanos en las calles principales.

El ateísmo se ha convertido en una religión militante e intolerante, la recepción que feministas y feministos y gente de todes les géneres le ha dado al programa municipal “Formando corazones” demuestra que la gente de avanzada no sólo es intolerante , además son de una pereza (o pereze) proverbial, porque no es hasta que el presidente municipal Marco Bonilla presenta su programa de formación en valores que se les ocurre que sería Bueno revisarlo y hacer otra propuesta, la presunta vanguardia de género debió tener lista su propia propuesta antes de tomar posesión de sus cargas y trabajar para hacerla efectiva en las aulas. Si a la izquierda mexicana le hubieran encargado la Revolución Francesa iríamos en Luis 87.

El programa “Formando Corazones” pretende aplicarse en educación básica, sin disociar la sexualidad de la afectividad. Desde luego la promoción de la abstinencia sexual en niños y púberes no creo que sea algo cuestionable. Recuerdo que en la secundaria leí “Un Mundo Feliz” de Aldous Huxley, un libro que nos daba una perspectiva aterradora del ser humano, al que se ha educado en juegos sexuales desde la más tierna infancia procurando minimizar el acceso y tiempo entre el deseo y la recompensa de tal manera que se minen valores como la paciencia, entereza o esfuerzo, generando así ciudadanos dóciles.

Reconocer los actos sexuales o sexuados es de vital importancia para los niños para proteger su integridad y cuidarse de la violencia en la relación con otros niños o adultos. Sabemos que el noviazgo es cada vez más violento, que no hemos podido rebasar las aspiraciones de género que hace que las jovencitas estén preocupadas por ser novias aceptables y encontrar un esposo príncipe azul a la brevedad posible, esto las somete a la voluntad del varón y aceptan sus condiciones que incluyen relaciones sexuales, sexting y vigilancia. Estas jovencitas son exhibidas o incluso forzadas al aborto

Sabemos que la naturaleza, o la mano de Dios, crea hermafroditas, que las manifestaciones personales de identidad sexual son diversas, pero es lastimoso encontrar jóvenes disgustados consigo mismos por ceder a relaciones homosexuales, generalmente con alguien que los rebasa en edad, porque creen que es lo correcto y la forma de apoyar las libertades sexuales.

Tan rabiosas están los partidaries del génere con el programa Formando Corazones que despertaron mi curiosidad y me ocupé de leer algunos de sus contenidos del mentado programa. Lo primero que leí fue una frase muy hermosa: “sobre cada niño se debería colocar un letrero que dijera: tratar con cuidado contiene sueños”. No encontré un contenido religioso palpable, no encontré citas bíblicas, nada Santa Teresa ni de los terrores de Santo Tomás y mucho menos Tertuliano, no, tampoco encontré las tesis de Lutero.

El contenido religioso en este programa educativo es una idea de sustrato, puesto que somos una sociedad religiosa que cree en la lucha del bien contra el mal, de hecho, México tiene una abrumadora mayoría cristiana y hasta el Presidente de la República hace referencias al Papa Francisco. Claro que la diversidad sexual debe respetarse, pero primero se tiene que formar en el niño la identificación de su sexo y género antes de pasar a los temas de diversidad, también se tiene que dejar claro en el niño que su cuerpo es propiedad privada y finalmente las feministas y los feministos tendrán que luchar contra su autocomplacencia y presentar un programa más inclusivo y cuando digo inclusivo no me refiero a un programa educativo sólo al gusto de la comunidad LGBT, tendrá que ser un programa que de tan incluyente también incluya a la comunidad heterosexual. Pocas frases son agresivas y estigmatizadoras como esa frase de “nadie es completamente heterosexual”, equivale a decir que nadie es totalmente nazi, o totalmente judío, o que nadie es plenamente homosexual, la negación no es el camino.

Por lo pronto me parece pertinente un programa educativo que no disocie el cuerpo de las emociones que este contiene; y con guste leeré y comentaré el programa que la izquierda chihuahuense proponga y leeré con más gusto un programa de la comunidad ELGBT, cuyas voces son silenciadas por los gritos de la izquierda y la ultraderecha.

No hay mucho más que decir, todos tenemos una vida sexual desde el momento en que nacemos, pero sus manifestaciones cambian, es normal, que los niños vean asombrados su imagen desnuda en espejo e incluso les dé un ataque de risa, no es normal que los niños tengan relaciones sexuales, esto parte de la vida adulta y a veces ni siquiera los adultos saben cómo resolver los problemas de su sexualidad.