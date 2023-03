De la diversidad al odio

En nuestro nacionalismo la endogamia es mala, lo deja muy claro el gran escritor Gabriel García Márquez en su maravilloso libro Cien años de Soledad, donde cuenta que una estirpe condenada a 100 años de soledad sólo está destinada a desaparecer. Sabemos que las comunidades endogámicas tienden a desarrollar enfermedades congénitas y degenerativas, y hasta lo que podríamos llamar endogamia académica, es decir universidades que solo contratan a sus propios egresados, suelen volverse no solo aburridas, sino además carentes con una pobrísima vida académica y sin creatividad.

Por algunas expresiones mañaneras parecería que la multiculturalidad, la crítica y la pluralidad política inquietan un tanto a nuestro presidente, quien llama al nacionalismo -aunque solo de la manera que él y sus servidores lo entienden. Mi finado suegro, platicaba que en la España franquista se buscó limitar el patriotismo al buen visto de la dictadura y sus seguidores, se impulsó la España flamenca, la castellana, la de larga tradición católica dejando de lado la diversidad, los regionalismos y las nacionalidades españolas con sus distintas tradiciones, sincretismos, idiomas y manifestaciones culturales; se le tenía por traidor a quien no miraba la España que él imaginaba.

El director de cine Luis Estrada que no deja de sorprendernos en su profundo conocimiento de eso que llamamos mexicanidad regalándonos una tetralogía maravillosa de la que forman parte las interpretaciones del actor Demián Alcázar; La ley de Herodes, Un mundo maravilloso, El Infierno, La dictadura perfecta; el actor y poeta José Joaquín Cosío quien nos conquistó con su personaje el Cochiloco, no ha vuelto a hacer declaraciones públicas desde que discrepará del señor presidente en materia de cultura.

Los personajes de la obra cinematográfica de Estrada nos despiertan cariño, despertaron nuestra simpatía por denunciar con gracia y sátira esos aspectos de la vida pública en México que padecemos. Su nueva película “Que Viva México” es una metáfora de un país casi completamente dividido, pero está división es añeja y está ligada a nuestra idiosincrasia, lo realmente grave es que esté fragmentado y a punto de pulverizarse. Ya desde el período prehispánico los Aztecas y su Triple Alianza, que sometía a todos los pueblos mesoamericanos, apareció esa primera división: los metropolitanos y sus vasallos provinciales. En el México independiente las cosas no mejoran nos encontramos que las castas creadas en la Nueva España: peninsulares, criollos, mestizos, indígenas, negros y las distintas mezclas de mestizaje van en descenso social.

De algún modo, sus resabios, permanecen hasta el México del 2018, donde en el anuncio clasificado con ofertas de empleo, se podía leer: “Se busca empleada buena presentación”, ya sabemos que esto significa que sea de preferencia delgada, de un rango de edad que no exceda de los 30 años y entre más clara la tez, mejor. Recuerdo las declaraciones de u presidente de la Coparmex Salvador Carrejo donde dejaba claro la importancia de empatar los horarios comerciales con Estados Unidos y desdeñaba las afectaciones a la salud de los trabajadores. Estas declaraciones y llamados a nivel nacional, suelen volverse cruzadas odiosas, polarizan las diferencias, y son tan malas como llamar a la unidad bajo la condición de que solo existe una manera de ser mexicano, sola una manera de ser liberal, un modo de ser demócrata; una sola manera de ser derecho humanista y desde luego solo una manera de ser de izquierda. Cuando se condiciona tanto la simpatía lo normal y esperado es que se pierdan simpatizantes y se multipliquen los adversarios.

Hace algún tiempo el maestro de biología debió ausentarse de la escuela y me pidió que cuidara a sus alumnos. Mientras les aplicaba el examen, una de las preguntas de dicho examen era: ¿Cuál es la ventaja de la reproducción sexual?, uno de los alumnos con mucha comicidad respondió “qué se siente muy rico”, además que el alumno tiene la razón resulta también que la mayor ventaja que la naturaleza le confirió a la reproducción sexual es la diversidad genética.

Cuando ambos padres poseen alguna marca genética, y algunos de los pares de cromosomas resulta dañado, éste es sustituido por el otro cromosoma, dando por resultado la evolución de la especie. El mestizaje es siempre deseable selecciona las características más aptas para sobrevivir y para que los seres humanos evolucionemos, no es de extrañar que el Maestro José Vasconcelos al escribir su maravilloso libro La Raza Cósmica, encontrara en el mestizaje una de las grandes virtudes de la América Latina; para nuestro nacionalismo la endogamia es mala, lo deja muy claro el gran escritor Gabriel García Márquez en su maravilloso libro Cien años de soledad, donde cuenta que un estirpe condenada a 100 años de soledad terminará extinta y a dar en el olvido.

En cuanto se multiplica la opinión se diversifica la cultura, se manifiestan las identidades y las personalidades individuales y si bien percibíamos a una parte del prójimo como adversario en algún sentido, nunca el ser distintos nos había hecho daño, estábamos divididos pero no nos odiábamos, sobre todo porque nuestras diferencias nos dan identidad, sentido y propósito.

Lamentablemente se está difundiendo la idea de un solo nacionalismo de una sola manera de ser mexicano, de una sola manera de elogiar, de un sólo y monolítico mexicano que no logra salir del laberinto de su soledad. De Tijuana al Suchiate hay muchos Méxicos y cada mexicano es una nación y un destino en sí mismo nacido diferente, lo cual es lo más natural en un mundo diverso.

Un hecho que asusta sobre los comentarios de la nueva película de Luis Estrada, es que muchas de sus críticas no se refieren al guión, a alguna mala actuación, a un exceso en la comedia o la farsa, sino que van incluidas las amenazas de muerte, los insultos cargados de frases con vejaciones sin relación alguna con la obra pero sí con quienes participaron en su producción.

No podemos hacernos los ciegos, no hay más vejación contra la diversidad, la democracia, contra los Derechos Humanos, contra la cultura contra el arte y el sano patriotismo, que pensar de un modo unitario, unilateral o hasta totalitario.

Pero los mexicanos saldremos fortalecidos de esta etapa de nuestra historia, y aquellas diferencias que parecían irreconciliables llegarán a transformarse en fortaleza, lo que a ti te falta lo puedo solventar yo, si no lo conozco me lo mostrarás tú; todos podremos en libertad y sin miedo aportar a la nación, y ello empieza a partir de no criminalizar las diferencias y abrazar el tan amplio espectro cultural y político, de lo que significa ser mexicana o mexicano.

Para mi esposo, que se tomó la molestia de transcribir y corregir este artículo, las diferencias nos han enriquecido como matrimonio y escritores, ojalá sigamos dando oportunidad a las diferencias.