De la libertad y la responsabilidad

En una mañanera reciente el responsable del manejo de la pandemia a nivel nacional, subsecretario de Salud, insistió en que el cubrebocas da una falsa sensación de seguridad y no evita el contagio. En la siguiente mañanera, le preguntaron a Presidente AMLO sobre los dichos del subsecretario, ante lo que el Presidente —quien sólo usa cubrebocas en los aviones por disposición obligatoria— respondió lo siguiente: “Mire, lo más importante es la libertad. Entonces, la gente tiene que decidir libremente y tenerle confianza a los mexicanos, porque siempre actúan con sabiduría, el pueblo es sabio”.

Ya pasado el exhorto de la OMS en el sentido de que el Presidente tome en serio la pandemia, éste ratificó que el uso del cubrebocas no es una medida de prevención indispensable ante la pandemia de coronavirus. Respuesta que ya se anticipó en el artículo previo de quien suscribe. Pero lo importante es la respuesta del Presidente al reportero. Ella se da en el marco subjetivo del individuo, si su opinión se circunscribe a desdeñar cualquier medida preventiva de infección, porque la considera inútil, sencillamente prescinde del uso de mascarilla. Toda vez que suscribiendo la opinión del Presidente, lo importante es la sana distancia.

En las epidemias en que el virus viaja a través del aire en forma de gotículas minúsculas a modo de spray que emanan de un individuo que exhala, estornuda o tose, pues un “tapabocas” no puede evitar con seguridad dichas partículas contaminadas. Y pese a usarlo, contaminarse o no, dependiendo de la densidad en aire de los virus, el sentido del viento, su humedad, temperatura, velocidad y capacidad de filtración del adminículo. Esta decisión, libre, basada en una opinión, corresponde a lo que James Stuart Mill consideraba el marco soberano del individuo (“En la parte que le concierne meramente a él su independencia es, de derecho absoluta. Sobre sí mismo, su propio cuerpo y espíritu, el individuo es soberano”. Sobre la libertad) Sin embargo, en el contexto de una pandemia el individuo, no es un Robinson cualquiera. Normalmente tiene familia, como hijo o como padre. Tiene amigos y compañeros de trabajo. Generalmente se mueve en compañía de otros, Participa en eventos colectivos.

De modo que la soberanía pierde pertinencia (“La única parte de la conducta de cada uno por la que él es responsable ante la sociedad es la que se refiere a los demás” J.S.M.). Sólo en el aislamiento absoluto puede considerarse la soberanía propuesta por Mill.

En un contexto realista, la responsabilidad del individuo inicia con los suyos, de suerte tal, que la hipótesis del individuo soberano se disuelve en nada en el 99.99 por ciento de los casos. Ahora bien, supongamos que la persona asume su responsabilidad, aunque ella supone no ser un vector, pero en estricto sentido lo ignora. Lo menos que debe hacer como lo hace el Presidente es aplicarse la prueba cada semana y desembolsar en el menor de los casos 3 mil pesos en instalaciones de la sociedad civil o laboratorios universitarios, o 6 mil, si es un laboratorio u hospital privado. Y listo, si sale negativa pues usted puede deambular sin cargo de conciencia. Pero si Usted no puede proceder como el Presidente, pues no le queda de otra que ser responsable y ponerse el tapabocas y la careta, y de preferencia el primero debe ser KN95, además de guardar la sana distancia.

Ahora, si presume que las personas insertas en su medio son buenas y sabias, esto es, que desenvuelven en el contexto social y, por tanto, como el Presidente actúa responsablemente y, por ende, si no traen cubrebocas es porque han tomado medidas preventivas previas (se aplicaron las pruebas) y puede Usted confiar en que no son fuente de contagio, y Usted en consecuencia, como es responsable verificado, pues no use mascarilla, pero guarde la sana distancia. Por mi parte, como sé que la mayor parte de los que se desenvuelven en mi contexto, aunque son buenos, no son sabios, porto mi mascarilla KN95, y en algunas oportunidades careta. No me puedo dar el lujo de pagar pruebas, ni soy sabio –-lo sé a ciencia cierta— pero asumo que actúo con responsabilidad para conmigo mismo, pero sobre todo para con los demás.

Por otro lado, no entiendo por qué el Presidente afirma que “lo importante es la libertad” de decisión en un contexto pandémico. Como ejercicio de voluntad ya mostramos que la responsabilidad es un valor prioritario que aplicar, necesariamente con la trama y la urdimbre de la empatía, solidaridad y respeto.

En conclusión, en público póngase invariablemente el cubrebocas.