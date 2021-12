De la responsabilidad en la pandemia

Las conductas de quienes habitamos en la ciudad de Chihuahua ante las acciones que reclama la omnipresente pandemia Covid-19; además de la perplejidad que condujo al autor de estas líneas a calificar esas conductas como irresponsables, desde su perspectiva moral, recurrió entonces al pensamiento de Stuart Mill plasmado en Sobre la libertad, mismo que se resumió en un artículo publicado en este espació en noviembre de 2020, que daba respuesta a las afirmaciones de López Gatell, desdeñando el uso del cubrebocas y su afirmación de que hay que tener confianza en la gente para que decida libremente el uso del adminículo, toda vez que “siempre actúan con sabiduría, el pueblo es sabio”.

Si consideramos el repunte en los últimos días de las muertes y las infecciones en la Ciudad; en los hechos resultado de las conductas inconsecuentes con las medidas preventivas recomendadas por las máximas autoridades en materia de salud en el mundo y divulgadas por todos los medios de comunicación masiva, por los gobiernos, las empresas y los organismos de la sociedad civil. En ese sentido, la fotografía inserta en la primera página de El Diario del pasado lunes, es una demostración palmaria: ni distancia social ni tapabocas, parecen creer que a fin de cuentas no pasa nada. Pero la misma idea parece alentar en la multiplicación de las reuniones sociales al cobijo del calor humano. Las decisiones que entrañan las conductas obedecen a códigos morales, aunque la mayoría ignora que los están ejerciendo. Por ejemplo, si en su opinión la eficacia de la medida preventiva del uso de cubrebocas es irrelevante para evitar la infección, pues prescinde de su uso. El individuo en este caso supone que el riesgo de asimilar el virus es exclusivo.

En las epidemias en que el virus viaja a través del aire en forma de gotículas tan pequeñas que incluso con tapabocas pueden escapar de un individuo que exhala, estornuda o tose, pues un “tapabocas” no puede evitar el escape con seguridad de dichas partículas contaminadas. Y a la inversa pese a usarlo, contaminarse o no, dependiendo de la densidad en aire de los virus, el sentido del viento, su humedad, temperatura, velocidad y capacidad de filtración del adminículo. La decisión de no usar el tapabocas, libre, basada en una opinión, corresponde a lo que Stuart Mill consideraba el marco soberano del individuo (“En la parte que le concierne meramente a él, su independencia es de derecho, absoluta. Sobre sí mismo, su propio cuerpo y espíritu, el individuo es soberano”). Sin embargo, en el contexto de una pandemia el individuo, no es un Robinson Crusoe cualquiera. Normalmente tiene familia, como hijo o como padre. Tiene amigos y compañeros de trabajo. Generalmente se mueve en compañía de otros, Participa en eventos colectivos.

De modo que la soberanía individual pierde pertinencia (“La única parte de la conducta de cada uno por la que él es responsable ante la sociedad es la que se refiere a los demás”). Sólo en el aislamiento absoluto puede considerarse válida la soberanía individual.

En un contexto realista, la responsabilidad del individuo inicia con los suyos, de suerte tal, que la hipótesis del individuo soberano se disuelve en la nada, pues todos convivimos con otros (salvo extrañas excepciones). Ahora bien, supongamos que la persona asume su responsabilidad para con los demás, y usa la mascarilla aun cuando suponga no ser un agente propagador ---al estar libre del virus---, pues no le queda de otra que ser responsable y ponerse el tapabocas y la careta en su caso, y de preferencia el primero debe ser KN95, además de guardar la sana distancia.

Hay que considerar ---que salvo prueba PCR negativa---, una persona puede estar infectada y no presentar síntomas o éstos confundirse con influenza.

En resumidas cuentas, la propagación del SARS-CoV-2 en cualquiera de sus mutaciones, más que un problema de medidas técnicas es de naturaleza moral. Podemos estar vacunados todos desde 4 años de edad, y constituir más del 70 por ciento de la población, y no tendremos inmunidad ante la pandemia; sin embargo, si podemos frenar la proliferación de la pandemia si asumimos que la conducta responsable y deseable es aquella que implica: primero, vacunarnos cuando está a nuestro alcance la inoculación del biológico y pugnar porque toda la población sea vacunada a la brevedad; segundo, aplicar sistemáticamente las medidas preventivas de sana distancia, usar cubrebocas en presencia de otros, aseo de manos, evitar concurrir a eventos en ámbitos cerrados o masivos.

Como ejercicio de voluntad de decisión ya mostramos que la responsabilidad ante la integridad de los demás es un valor prioritario que aplicar, necesariamente con la trama y la urdimbre de valores como empatía, solidaridad y respeto.

No obstante, creo que no hay que abrigar mucha expectativa de cambio en los adultos. Por ello el diálogo intenso debe ser con los menores de edad, en el hogar y la escuela.