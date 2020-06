De las moléculas pequeñísimas, un remedio que no cura.

La pérdida de la objetividad en parte de la sociedad es un problema de escala universal, en su parte medular alimentada por las redes sociales en internet. Como dirían los reporteros de cualquier medio masivo de comunicación: en general, esta característica cuasi colectiva no es noticia. Y a continuación un amigo afirmaría ¡No pasa nada! Es irrelevante.

Si el tema es el virus SARS-CoV-2 y la pandemia que ha provocado, denominada Covid-19 no sólo es trascendente puede ser de capital importancia si se toman a pie juntillas las recomendaciones para prever y curar la enfermedad. En particular cuando se omite atender las recomendaciones con base científica.

Esta actitud ingenua me trajo a la memoria un principio que aplicaba un amigo curandero que afirmaba curar el cáncer, “los pacientes nunca deben abandonar su tratamiento alópata”, y así se los señalaba a quienes trataba con sus artes… y tenía razón, por aquello de más vale prevenir que lamentar.

Entre las recomendaciones para eludir en buena medida el contagio con la Covid-19, está la distancia entre personas, omitir el saludo de abrazo y mano, y los besos de mejilla y boca; el uso de mascarillas que cubran boca y nariz y los ojos si se encuentra frecuentemente en presencia de personas; guantes quirúrgicos si tiene que apoyarse en superficies o asir asas, mangos, manivelas, manubrios, etc; que son usados por personas con frecuencia y no son sanitizados previamente; lavarse las manos siempre que efectúe dichos contactos y circunstancias; además aliméntese correctamente y hacer ejercicio (no precisa ir a la pista, alberca o gimnasio).

El miedo angustioso alienta la comunicación de tratamientos alternativos sin base científica que pueden ser inocuos, pero buena cantidad de ellos son terribles por los daños que ocasionan en el organismo incluso mortales por sus efectos colaterales.

La Secretaria de Gobernación del gobierno federal se ha jactado de no usar tapaboca y no se contamina merced a que ingiere unas gotas maravillosas que son “nanomoléculas de cítricos” (generalmente uniones de dos átomos o más de una misma sustancia o varias; al ser átomos sus dimensiones son nanométricas). Bueno, en tanto sean moléculas exclusivamente de frutos cítricos no pasa de generar acidez gástrica si exagera las dosis, pero el virus si tuviera conciencia y capacidad de expresión sonreiría. También se pueden preparar “citricadas” con las gotas maravillosas.

Estas traen a mente unas gotas maravillosas que tienen amplia circulación sin que su ingesta humana esté autorizada, y recurrir a ellas puede ser muy nocivo para el sistema orgánico e incluso mortales, dependiendo de la condición orgánica del osado experimentador.

Hasta cierto punto se puede entender que las personas armadas de desconocimiento sobre la naturaleza, composición y reproducción de los virus, como elementales conocimientos de química, se dejen influir por mensajes en las redes sociales o de amigos y conocidos que afirman que las gotas maravillosas prácticamente les han devuelto la salud u han impedido que caigan en la enfermedad, aunado a un encierro que ya les resulta intolerable.

En particular me refiero a la ingesta de dióxido de cloro (ClO2) que comercializan en redes sociales y sitios apócrifos de internet como MMS (Miracle Mineral Solution, también Miracle Mineral Supplement) y otras denominaciones. El dióxido de cloro es un eficaz desinfectante de superficies aunque sus usos más difundidos son como blanqueador y desinfectante de albercas en sustitución del cloro puro, dada la solubilidad del compuesto.

Para entender las consecuencias de tomar gotas de este maravilloso compuesto se recomienda el artículo de alerta de la Food and Drug Administration del gobierno estadounidense (https://www.fda.gov/consumers/articulos-en-espanol/peligro-no-beba-la-solucion-mineral-milagrosa-o-productos-similares).

Que negociantes inescrupulosos comercialicen para uso humano este compuesto, resulta prácticamente inevitable pero si usted recomienda la ingesta a otras personas a pesar de conocer sus riesgos y consecuencias está incurriendo no sólo en una conducta moralmente irresponsable y de lesa humanidad. También incurre en un acto jurídicamente punible, si un afectado le denuncia.

Si sus conocimientos de química orgánica y biología son insuficientes no asuma la responsabilidad de recomendar algo que no puede juzgar.