De política y cosas peores

Ciudad de México– Noche de bodas. El novio, hombre fornido, musculoso, se desvistió de la cintura para arriba, levantó los membrudos brazos, los flexionó para mostrar los bíceps, expandió el pecho y le dijo con jactancia a su flamante mujercita: "Mira, Rosilí: dinamita pura". "No me importa la dinamita -respondió ella-. Enséñame la mecha"... "Señor juez- manifestó la señora-. Quiero divorciarme de mi esposo". Inquirió el juzgador: "¿Cuál es la causa que invoca usted para fundar su demanda de disolución del vínculo matrimonial?". Respondió la mujer: "No se la puedo decir en voz alta". Insistió el juez: "Necesito conocer esa causal. Recuerde usted que la ley es dura, pero es la ley. Recuerde también que dos ángulos iguales a un tercero son iguales entre sí". "Está bien -concedió ella-. Le voy a dictar la causa por la que quiero divorciarme de mi esposo. Escriba con esta pluma". Después de probarla dijo el juez: "No funciona". Replicó la señora: "Eso". Una chica le comentó a su amiga: "Debe resultarte un poco incómodo eso de llamarte Virgen". "Sí -reconoció la muchacha-. Sobre todo porque me apellido Loera". Después de algún tiempo de no verse tres amigos se reunieron. Dos de ellos eran casados; el otro seguía soltero. "Yo -declaró con altanería uno de los casados- salgo de mi casa todas las noches a pesar de las protestas de mi esposa. Me voy de parranda con los cuates". "Yo -dijo el otro casado- también me salgo todas las noches, diga lo que diga mi mujer, y me voy a ver a una amiguita". El soltero no decía nada. Le preguntaron los otros: "Y tú ¿qué haces en las noches?". Respondió: "Me quedo en mi departamento". "¡Si serás idiota! -se burlaron los amigos-. No tienes quién te detenga; deberías salir a divertirte". Replicó el soltero: "En mi departamento me divierto bastante. Siempre llega a visitarme alguna señora casada que busca compañía porque su esposo se sale todas las noches de parranda con los cuates o se va a ver a una amiguita". Doña Frigidia, ya se sabe, es la mujer más fría del planeta. El diablo teme que se vaya al infierno porque lo congelará. Cierta noche de luna llena, sin embargo, la señora se puso inusitadamente romántica. Le dijo a don Frustracio, su marido: "Hoy no me duele tanto la cabeza". Dos chicas se casaron el mismo día. Al regresar de la luna de miel se reunieron a fin de comentar sus respectivas experiencias. Dijo una: "Bayardino se portó como un perfecto caballero. En la noche de bodas empezó por besarme en la frente". "¡Qué coincidencia! -exclamó la otra-. ¡Ahí fue precisamente donde Libidio terminó!"... Al final de este espacio viene el chiste más breve de todos los que no he entendido. Hoy, según anunció el presidente López Obrador en una de sus comparecencias cotidianas, darán principio los trabajos tendientes a convertir el aeropuerto militar de Santa Lucia en campo de aviación civil. Con eso se pretende suplir al aeropuerto que se construía en Texcoco, obra que se canceló por un ucase dictado por el señor del ganso sin más motivo que el de su capricho, un capricho que costará al país miles de millones de pesos y que provocará inconvenientes de todo orden y desorden. No quiso AMLO que se concluyera una obra que no había iniciado él. Soberbia, pues, envidia de lo ajeno, sazonados esos malos sentimientos con autoritarismo dictatorial, absolutista. Más temprano que tarde se verán las consecuencias de esa medida irracional. Sigue ahora el chiste más breve de los que no he entendido. ¿Qué le dijo Adán a Eva la primera vez que la vio sin ninguna hoja encima? Le advirtió muy asustado: "¡Hazte a un lado, mujer! ¡Quién sabe hasta dónde vaya a llegar esta cosa!"... FIN.





MIRADOR

El padre Soárez charlaba con el Cristo de su iglesia.

-Señor -le anunció satisfecho-. Voy a poner en la capilla una imagen de la Sagrada Familia.

Le preguntó Jesús:

-¿De cuál sagrada familia?.

-¿Cómo de cuál? -se extrañó el padre Soárez-. De la tuya. De la Virgen y San José con el Niño. Ésa es la Sagrada Familia; la única que hay.

-Te equivocas -lo corrigió el Señor-. Todas las familias son sagradas porque son fuente de vida y hogar donde el amor puede vivir. Todas las familias son sagradas, aun las que están formadas solamente por una madre y su hijo. Por eso te pregunto cuál sagrada familia es la que vas a poner en tu capilla.

Respondió, contrito, el padre Soárez:

-La tuya, Señor. Pero en ella estarán representadas todas las sagradas familias.

¡Hasta mañana!...





MANGANITAS

"Un gato de azotea cortejó a una gatita"

Con palabras encendidas

el minino dijo así:

"¡Te adoro! ¡Daría por ti

siete de mis nueve vidas!"