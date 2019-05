De política y cosas peores

Ciudad de México.- "Quiero que sepa, jovencito, que esto no me gusta nada". Lord Feebledick le dijo esas flemáticas palabras a Wellh Ung, el toroso mancebo encargado de la cría de los faisanes, cuando lo sorprendió follando con lady Loosebloomers, su mujer. "Tiene usted razón, milord -admitió el mozo-. Visto desde afuera este espectáculo es muy poco estético". Uglicia, hay que decirlo, era muy fea. Cuando se acercaba a un espejo el cristal huía para no tener que reflejarla. Pero a nadie le falta Dios, dice el refrán. La doncella tenía riquezas, pues de su padre había heredado gran fortuna tanto en dinero como en bienes raíces. Llegó de la ciudad un forastero y de inmediato se aplicó a la tarea de cortejar a Uglicia. Llegó al extremo heroico de proponerle matrimonio. Le dijo ella: "Tú quieres casarte conmigo porque tengo dinero". "Todo lo contrario -se defendió él-. Quiero casarme contigo porque yo no lo tengo". Un chico llevó a su novia a cenar en restorán. El mesero les trajo sendos vasos de agua. Preguntó el galán: "Esta agua ¿es pura?". Respondió el camarero: "Tan pura como su novia, joven". Dijo el muchacho: "Entonces tráigame un refresco embotellado". A sus años -gozosos, bien gozados años- este juglar viajero que soy yo sigue caminando por todos los caminos de la patria, si me es permitido usar esa expresión muy de concurso de oratoria. Te diré las ciudades donde he perorado en estos últimos 10 días: Puebla, en Puebla; Cortazar, en Guanajuato; Pánuco, en Veracruz, Tijuana, en Baja California y Monterrey, en Nuevo León. En el curso de una misma semana hablaré luego en mi amadísima ciudad, Saltillo, en la de México, en Cuernavaca y en Ciudad Juárez. La generosa gente me invita a ir acá, allá y acullá, y yo acudo con alegría y agradecimiento, pues aún no me cansan los hoteles, los aeropuertos ni las carreteras; disfruto el trato de quienes me regalan su hospitalidad, me deleito con los sabrosos comeres y beberes de cada comarca del país, recojo los galanos dichos de sus habitantes, oigo su música y sus letras y llevo a mi casa -que es la tuya- su historia y sus leyendas. Ya iré haciendo el relato de esos ires y venires; ya diré de las bonísimas personas a quienes he encontrado en el curso de mi andar. Lo que ahora he de señalar es que por doquier, palabra ya no usada, percibo un ambiente de inquietud debido al estado de cosas que priva -¡ah, cómo priva!- en la República. Ese desasosiego no lo siento únicamente en el sector que hoy se llama fifí, sino también en la clase media y aun entre aquellos que, se supone, son partidarios incondicionales del nuevo régimen, y que se quejan de no estar recibiendo todavía las becas, ayudas o pensiones que les fueron prometidas. Seguramente el presidente López Obrador tiene otros datos -él siempre tiene otros datos-, pero lo cierto es que a los recortes presupuestales y despidos masivos no ha seguido la cabal aplicación de los programas sociales que el tabasqueño propuso en su campaña. Es necesario entonces que la nueva burocracia no se burocratice, de modo que los ofrecimientos de AMLO, tan profusos, no se vuelvan ilusos ni confusos. La fecunda mujer le informó a la trabajadora social: "Tuve cinco hijos con mi primer marido, cuatro con el segundo y tres yo sola". Doña Panoplia de Altopedo, dama de buena sociedad, manifestó orgullosa: "Mi marido es campeón de polo". Babalucas quiso saber: "¿Norte o Sur?". En otra ocasión la misma doña Panoplia le comentó a su amiga Gules: "Me encanta el tenor Solfado. Lo que más me gusta de él es su Rigoletto". Preguntó doña Gules bajando la voz: "¿Tan íntimamente lo conoces?". FIN.





MIRADOR.

Por Armando FUENTES AGUIRRE.

Variaciones opus 33 sobre el tema de Don Juan.

A la luz de la tarde que declina el anciano señor desgaja sus recuerdos.

El sol parece imagen de su vida: se va apagando lentamente en un crepúsculo sin estridencias. Ya no hay en ella ansiedades de gloria o de fortuna. No la turban ni los hombres ni las cosas. Lo vivido es como un sueño que a veces parece no soñado.

Las sombras vienen con sus pasos quedos. Han desaparecido los celajes que pintaban las nubes de colores. Los objetos se desdibujan y dejan de existir en la tiniebla.

Don Juan está solo y está triste. La oscuridad y el silencio lo rodean. Quiere rezar el rosario de las ánimas -es hora-, pero las cuentas se le escapan de la mano y caen sin hacer ruido al suelo. Don Juan está triste y está solo.

De pronto le llega la memoria de aquel amor que tuvo. Vuelve a sentir la presencia de la mujer amada; oye su voz como canción del alma; evoca sus caricias, su pasión. Y entonces todo se ilumina. Ya no hay soledades ni tristezas. Ahora Don Juan sonríe en medio de la noche. Su vida ha sido buena porque en ella se dio el milagro del amor.

¡Hasta mañana!...





MANGANITAS.

Por AFA.

". El PRI en crisis.".

La declaración que cito

puede completarse así:

y en crisis seguirá el PRI

quizás hasta el infinito.