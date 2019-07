De política y cosas peores

Ciudad de México.- Aquel señor compró un perico en la tienda de mascotas. El vendedor le aseguró que el loro hablaba mucho. Falso: pasaron los días y el pajarraco no decía una palabra. "¡Habla!" -le ordenaba una y otra vez el señor. El cotorro seguía mudo. Un día el señor pasó frente al perico y éste le dijo con todas sus letras: "¡Cornudo!". El hombre se sorprendió. "¿Qué me dijiste?". "Cornudo -repitió el loro-. Cuando no estás aquí viene un sujeto y le hace el amor a tu mujer en todas las posiciones descritas por el Kama Sutra y en otras de su propia invención. Ella disfruta mucho. Le dice al individuo 'Papacito' y 'Cochototas'". Al oír eso el señor se encendió en cólera: "¡Ah, cotorro hablador! -prorrumpió con iracundia-. ¡Te voy a torcer el pescuezo, cabrón!". El perico replicó exasperado: "¿Quién te entiende? Si no hablo te enojas, y si hablo te enojas más". Astatrasio Garrajarra y Empédocles Etílez, borrachos de profesión, acertaron a verse en la estación del tren. "Caminemos sobre los durmientes" -sugirió Astatrasio. El otro se preocupó: "¿No se despertarán?". El médico de la Cruz Roja le preguntó al tipo que había participado en una riña congalera: "¿Usted es el que recibió un navajazo en la trifulca?". "No, doctor -precisó el tipo-. Lo recibí entre la trifulca y el ombligo". El señor licenciado Severiano García, catedrático de Lógica en el Ateneo Fuente de Saltillo, era hombre parsimonioso y circunspecto, muy dado a pruritos del lenguaje. En cierta ocasión abordó un autobús que iba lleno ya de pasajeros, de modo que tuvo que ir de pie. Lo vio una de sus alumnas y le dijo: "Maestro: no tiene usted asiento". "Asiento sí tengo, señorita -contestó don Severiano-. Lo que no tengo es dónde ponerlo". La aclaración del Chato -así se le llamaba con afecto- era correcta. En efecto, en una de sus muchas acepciones la palabra "asiento" sirve para designar a las asentaderas. En otro sentido el vocablo significa estabilidad o permanencia. Pues bien: acertará quien diga que López Obrador no tiene asiento. No se está quieto en Palacio, mirando con calma y sensatez los asuntos nacionales a fin de darles acertada solución. Prefiere andar de un lado a otro, para arriba y para abajo. Eso, claro, dentro del territorio nacional, pues más allá de nuestras fronteras no se siente a gusto, como el aldeano que nunca ha salido de su lugarejo. Político itinerante, en campaña permanente, ha visitado todos los municipios del país, y no es difícil que vuelva a recorrerlos todos, según se ve su andar. Eso lo acerca a la gente, pero lo aleja de la administración, que se ve errática, caótica y anárquica, si me son permitidas las esdrújulas. El presidente se evitaría muchos tropiezos con un poco más de ponderación y un poco menos de dispersión. Asentar su asiento le serviría bastante. "Los designios del Señor son inescrutables -reconocía don Añilio, señor de edad madura-. Hace que los hombres seamos padres en la juventud. Deberíamos mejor tener los hijos a los 80 años. A esa edad de cualquier modo tenemos que levantarnos tres o cuatro veces en la noche". La vecina de doña Gordoloba le contó: "Mi marido me hace sufrir mucho. En estos meses he bajado nueve kilos". Pidió, ansiosa, doña Gordoloba: "¿Me lo prestas?". Don Chinguetas, el esposo de doña Macalota, regresó de un viaje cuando eran ya las 9 de la noche y se encontró con la novedad de que su mujer no se hallaba en la casa. Le preguntó a la criadita: "¿Dónde está mi señora?". Respondió la mucama: "Salió hace una hora". Quiso saber don Chinguetas: "¿Iría de compras?". Replicó la muchacha: "Por la forma en que iba vestida creo que más bien iba de ventas". FIN.





MIRADOR.

Por Armando FUENTES AGUIRRE.

Él es un poco sordo y ya no ve muy bien.

Ella batalla un poco para caminar y siempre tiene miedo de caer.

¿Cuántos años tienen de casados? Toda la vida. Ninguno de los dos recuerda el tiempo en que vivía sin el otro.

Se adivinan mutuamente el pensamiento. Ya no se dicen: "Te quiero", pero cuando él le da su medicina le está diciendo: "Te quiero", y "Te quiero" le dice ella sin palabras cuando le lleva el cafecito hasta su sillón.

Viven solos. Hace tiempo sus hijos se casaron y se fueron de la casa. Pero no están solos. Se tienen uno al otro.

Llevan ya medio siglo platicando y no han acabado aún de platicar. Todas sus conversaciones empiezan con la misma pregunta: "¿Te acuerdas?".

Juntos han vivido y juntos llegarán al fin de la jornada. El primero que llegue esperará al otro, y juntos seguirán toda la eternidad.

Los unió un infinito amor, y el amor los mantendrá unidos en el infinito. ¡Hasta mañana!...





MANGANITAS.

Por AFA.

". Hay inflación, dice un periódico.".

No valen sus garabatos.

Es falsa su información.

No existe tal inflación:

el señor tiene otros datos.