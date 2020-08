De política y cosas peores

Ciudad de México.- "¡Infame! ¡Canalla! ¡Desgraciado! ¡Traidor! ¡Villano! ¡Ruin!". Todos esos epítetos, y otros de más sustancia y entidad, le asestó doña Macalota a don Chinguetas, su marido, cuando lo sorprendió en trance de erotismo con una mujer de sospechosa catadura en el propio lecho conyugal del fornicario. "¡Ay, Macalota! -respondió él en tono de queja-. Tienes un mal día en el trabajo y vienes a desquitarte conmigo". Lo diré a riesgo de faltar a la consideración que se debe al sector infantil, esperanza de la Patria y porvenir del mundo: aquel bebé era muy feo. Pero ¿qué nieto es feo para sus abuelos? La abuelita de Picito -así se llamaba la criatura- lo llevaba en brazos, y lo mostró con orgullo a los vecinos que estaban en el parque. Les dijo: "¿Verdad que mi nieto es el bebé más lindo del planeta?". Preguntó uno: "¿De cuál?". La recién casada le reclamó a su flamante -y exhausto- maridito: "Me dijiste que me amarías toda la vida, y en este mes ya van dos noches que no me amas". Cada vez más el régimen presidido por Andrés Manuel López Obrador se va pareciendo a una dictadura. La burda arremetida contra la revista "Nexos" y su director, Héctor Aguilar Camín, muestra de nueva cuenta la intolerancia de AMLO ante la crítica, y constituye un ataque a la libertad de expresión, y un ominoso anuncio que amenaza y busca intimidar a todos los disidentes de la llamada 4T. De la agresión ha de culparse en primera instancia a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, pero a final de cuentas ella es sólo un instrumento, y la acción represiva debe atribuirse directamente al mismo López Obrador, cuyo talante vindicativo se pone de manifiesto una vez más. En efecto, Aguilar Camín fue uno de los firmantes de la carta en que un grupo de académicos e intelectuales señaló la tendencia autoritaria del actual gobierno y llamó a los ciudadanos a formar una alianza opositora de cara a los procesos electorales del 2021. Ahora, esgrimiendo groseramente como causa un asunto administrativo sin trascendencia alguna, el régimen publica en el Diario Oficial de la Federación una circular en la cual prohíbe a todas las dependencias públicas contratar cualquiera de los servicios publicitarios que ofrece aquella revista, además de imponer a su editor una multa desproporcionada -se acerca a un millón de pesos- por un asunto cuyo monto fue de 74 mil, y que además sucedió en 2018. Será fácil impugnar jurídicamente tales disposiciones, a todas luces improcedentes, pero queda la amenaza sobre los comunicadores y sobre todos aquéllos que en cualquier forma muestren oposición al régimen imperante y a quien lo encabeza. Decir todo esto es una declaración de solidaridad con quienes afrontan ahora persecución gubernamental, y es también mostrar preocupación por el futuro de la libertad de expresión, y de todas las libertades, en nuestro país. Babalucas le contó a un amigo: "Cortejé a Safirina, pero se mostró indiferente a mis atenciones". "Y con razón -apuntó el amigo-. Es lesbiana". Replicó el pavitonto: "¿Y qué tiene qué ver esa indiferencia con su religión?". Una gallinita le dijo a otra viendo con enojo a unos pordioseros que pasaban por el camino: "¡Odio la forma en que nos desvisten con la mirada!". El buen padre Arsilio predicó en el retiro para hombres. Habló del adulterio -"camino de flores, dijo, bajo las cuales repta una serpiente venenosa"-, y exhortó a sus feligreses a guardar la fe matrimonial y a rehuir el trato de mujeres sin virtud. Sostuvo: "Un hombre sólo puede hallar la felicidad al lado de una esposa". Desde el fondo de la sala se oyó una pregunta: "¿La de quién?". FIN.

MIRADOR.

Por Armando FUENTES AGUIRRE.

En estos días va a llamar a tu puerta el temor.

No le abras.

Va a llamar a tu puerta el tedio.

No le abras

Va a llamar a tu puerta la irritación.

No le abras.

Va a llamar a tu puerta la inquietud.

No le abras.

Va a llamar a tu puerta la desesperación.

No le abras.

Va a llamar a tu puerta el enojo.

No le abras.

Va a llamar a tu puerta la impaciencia.

No le abras.

Va a llamar a tu puerta el pesimismo.

No le abras.

En estos días va a llamar a tu puerta la esperanza.

Ábrele.

¡Hasta mañana!...

MANGANITAS.

Por AFA.

". Un hermano de López Obrador aparece en un video comprometedor.".

Para sacarlo del lío

lo defendió el Presidente.

Habría sido más prudente

que no dijera ni Pío.