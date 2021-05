De prejuicios y maternidad

Ya tenemos encima el 10 de mayo, una celebración que lo mismo puede ser oprobiosa que dignificante. Que puedo decir, la familia es un hábitat custodiado por la madre, pero en tanto mujer, es perseguida por su entorno social. Si bien la presunta superioridad masculina dificulta el trabajo de construir una familia, los cuchicheos de las comadres o los dardos envenenados de las autoproclamadas feministas igual socavan los muros de la familia. Apenas la madre levanta un muro y ahí va alguien a derribarlo, pero de su trabajo depende la salud física y emocional de las personas que integran la familia y por ende de todo el conglomerado social.

Mi padre el escritor Gabriel Borunda, y mi madre Teresa Flores, enfermera y pionera de la planificación familiar en México, se casaron al modo de aquellos días; por el civil, por la iglesia y con sus compas hippies, y aunque me hubiera gustado casarme con el vestido de novia de mi madre, como en una novela de García Márquez, el pobre vestido no aguantó la polilla; pero ni todos los que se casan son familia, ni todos los que viven en concubinato son un desastre, y tampoco el matrimonio religioso garantiza la honradez de los contrayentes; recordemos a Diego Fernández de Cevallos, quien nunca le dio a su concubina el estatus legal de esposa, cuestionado por este hecho Fernández de Cevallos solía decir que lo importante era el matrimonio religiosos ante los ojos de Dios, la respuesta es válida, pero resulta que cuando su esposa ante la religión entró en años y canas, el político en cuestión se dio a la tarea de buscar mujeres de treinta que apetecieran más a sus entonces sesenta y cinco años. Hay hombres que se casan por la iglesia nada más porque les gusta contarle mentiras a Dios. La pregunta lógica es qué pasa con su esposa y con sus hijos.

Quienes me conocen saben lo que pienso de un sector del feminismo, sobre todo el que comanda un hombre, Javier Corral, urge de un revisionismo crítico, pero ya estoy a una rayita de unirme a los grupos que buscan aliens y dejar para siempre las discusiones feministas. En uno de tantos foros feministas, llovieron agresiones e insultos a los llamados hijos bastardos, y ahí tienes tú al feminismo bullente agrediendo mujeres y soltando bastardías, lo curioso es que muchas de ellas han sido madres adolescentes, madres solteras o son hijas de una madre sola. Las feministas se dejaron ir con todo contra la bastardía, al grado de afirmar que los hijos de parejas divorciadas debían considerase bastardos. Esa discusión no se había escuchado desde 1535 en la Inglaterra de Enrique Tudor, no les digo cuáles fueron porque ya todos sabemos cuáles cobran con Corral.

Un debate feminista ocioso e insultante para las mujeres, una perlita de diez de mayo, ya que desde mediados del siglo pasado en nuestro país la mujeres no damos a luz a hijos legítimos o ilegítimos, son hijos, mucho menos cabe el anacronismo de la bastardía.

En México, de cada 100 hogares familiares: 71 son nucleares, formados por el papá, la mamá y los hijos o sólo la mamá o el papá con hijos; una pareja que vive en el mismo hogar y no tiene hijos también constituye un hogar nuclear; 28 son ampliados y están formados por un hogar nuclear con otros parientes añadidos (tías(os), primas(os), hermanas(os), etcétera). 1 es compuesto, constituido por un hogar nuclear o ampliado, y al menos una persona sin parentesco con la jefa o el jefe del hogar. La información del Censo de Población y Vivienda 2020, muestra que, a nivel nacional en 33 de cada 100 hogares, las mujeres son reconocidas como jefas de la vivienda, esto significa 11,474,983 hogares. Además, Chihuahua tiene 31 divorcios por cada cien matrimonios, y según feministas al servicio del Gobierno del Estado, los hijos de estos 31 divorcios caben en la categoría de bastardos.

Por otro lado, según la OIT, en México sólo el 70% de las mujeres tienen un empleo estable y remunerado, mientras el 80% de los hombres que se divorcia o abandona la relación se niegan a pagar pensión alimenticia. Así las cosas, lo que menos necesitan las madres de familia son las descalificaciones, los abusos y los prejuicios de un conjunto de mujeres privilegiadas Podríamos culpar al absurdo anacronismo de la bastardía la difícil condición que enfrentan las madres en México: desde luego que no. Mientras los problemas de la mujer estén en manos de mujeres privilegiadas en la educación, inserción social e ingresos, habrá muy poca empatía para las madres que cada mañana se suben al transporte urbano con sus hijos.

Me siento tranquila de saber que muy pronto Chihuahua tendrá una Secretaría de la Familia y que las mujeres dejaremos de ser vistas como ovnis solitarios en el cielo, para ser vistas en el contexto de nuestras familas y sosteniendo los muros de la realidad.

Feliz diez de mayo, todo puede derrumbarse excepto la madre, las madres deben estar seguras de quiénes son y de su incalculable valía.