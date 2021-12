De que la perra es Aras

Existe un fraude genérico al que recurren periódicamente las criminales casas de inversión --que no todas--. Se le conoce desde hace décadas con el simpático nombre de “Ponzi”, que no es otro que el famoso esquema piramidal de sustracción de dinero entre desmemoriados inversionistas pescados con el viejo pero no desgastado anzuelo de altísimos e ilógicos rendimientos anuales.

De nueva cuenta en Chihuahua unos ínclitos empresarios desempolvaron la malhadada maquinaria del engaño, desplumando a miles de inocentes inversionistas que les confiaron los ahorros de toda su vida. El fenómeno financiero, que tiene enfurecidos y desconsolados a cientos de paisanos, no se explica sin el capitalismo salvaje como el macro escenario en el que se desarrolla la tragedia.

Vistos desde la tribuna uno puede describir a los actores principales. Los protagonistas dueños-ceos-emprendedores. Profesionales serios y expertos en finanzas y mercados de inversión, que tuvieron a bien la búsqueda de capital para formidables proyectos de negocios inmaculadamente legales pero igualmente ficticios. Del otro lado, como desafortunado antagonista, el ciudadano en búsqueda complementaria de obtener el mejor rendimiento-ganancia de su dinero ahorrado y puesto a trabajar como inversión a plazos. Y en el fatal encuentro de ambos propósitos el caldo de cultivo perfecto para producir todo fraude: la avaricia, la ambición, la querencia por el dinero. Sangre de billetes y monedas que circula y da vida a todo el sistema capitalista fin de la historia. No hay más no hay otro no hay salida.

¿Cómo puede hacer una empresa de este tipo para embaucar, no a uno ni a dos ni a tres, sino a miles de personas y hacerles perder su dinero? ¿En qué sortilegio de encantamiento debe caer el cliente para dejarse llevar de “motu proprio” a entregar su dinero en manos de extraños desconocidos?

Los que conocen el método del reciclado latrocinio lo deben ver con prístina claridad. Cristal. Primero la construcción de la confianza. Nada como diseñar una marca rimbombante de perfil extranjero (Aras Business Group, por ejemplo), con sede en edificios y oficinas impecables, que deslumbren por su lujo y buen gusto, y por supuesto con ejecutivos y ejecutivas atractivas y elegantes que sean expertos publirrelacionistas seleccionados para la manipulación verbal. Segundo: El producto financiero a vender debe ser confuso pero fascinante. Evidente como los fantasmas; respetable como todos los santos; y atrayente como las historias de amor. La ilusión de un rendimiento del 10 por ciento mensual ¡120 por ciento anual! Si el promedio bancario de utilidad es del 4 por ciento al año, en qué cabeza cabe que existan acciones o valores de bolsa que dupliquen 100 mil pesos en 10 meses. Qué razonamiento puede verificarse en los cerebros de las personas para bloquear la idea de que un lucro semejante es imposible y por tanto un engaño, un acto de magia que desaparecerá su dinero más temprano que tarde.

Las empresas de inversión que activan el sistema “Ponzi” operan bajo la mecánica de que mientras caigan en la trampa más incautos, el pago a los primeros inversores está garantizado. La estafa se dibuja perfectamente con una pirámide. Mientras la base crezca la punta brilla en remuneraciones con lo que la fe se renueva y fortalece para que el engaño prolifere. Sólo que el movimiento de la maquinaria no puede ser eterno. En tanto el volumen de dinero de los nuevos engañados se mantenga constante la quiebra se retarda, pero su fractura deviene irremediable. --Razón por la cual los imputados en este tipo de delito siempre piden tiempo, si no para fugarse, para intentar conseguir más timados que cubran los pagos de emergencia--. Cuando los clientes dejan entregar su dinero formándose en la base, los pagos arriba, y en toda la estructura, se detienen. Una demanda generalizada de monto de intereses de los socios, debido a las periódicas crisis de liquidez, acelera la debacle y provoca el derrumbamiento de toda la pirámide. Tal cual desgracia se vive hoy en Chihuahua.

El origen, la causa --ni tan oculta--, de estos recurrentes fraudes, no puede ser otro que las lagunas en la legislación en la materia, que permiten a los vivales moverse como peces. Se observan ridículos los legisladores locales preocupadísimos por los desdichados afectados, creando inútiles comisiones de investigación del caso o exigiendo, como aburrido acto reflejo, la intervención de los gobiernos estatal y federal. La verdadera solución la tienen en sus manos si se pusieran a trabajar creando la ley que impidiera la recreación perenne de este tipo de delitos. Legislar en materia de vigilancia y fiscalización local a toda empresa de inversiones. Pero no que va. Ojalá los diputados o sus familiares fueran parte de los afectados por las empresas que ahora se encuentran demandadas por fraude, tal vez así acatarían su responsabilidad de representantes de los chihuahuenses.

Por su parte, si el gobierno estatal quisiera brindar un buen servicio a todos los ciudadanos haría más que bien revisando las cuentas de toda empresa de inversiones que actualmente esté ofreciendo rendimientos desproporcionados, fuera de toda realidad financiera posible, para aclarar en qué están invirtiendo o gastando el dinero de sus clientes, adelantándose con ello a los muy probables fraudes que estallarán como problemas sociales en el futuro.

Es indigno, reprobable, triste que empresarios y abogados locales, nacidos en esta patria chica que es Chihuahua, defrauden , roben, destrocen la vida de sus propios vecinos-coterráneos-prójimos, pero de que la perra es brava hasta a los de la casa muerde. Qué se la va a hacer.