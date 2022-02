De que la perra es brava, hasta los de casa muerde

SOLIDARIOS CON EL DOLOR DE RAMÓN, MARIO Y TODA LA FAMILIA DE LA ROSA

La Auditoría Superior del Congreso, presentó ante la Procuraduría Anticorrupción, y la Secretaria de la Contraloría, una denuncia de hechos, donde se involucran a ex funcionarios del Congreso del Estado, de la Junta de Aguas, así como a diversos familiares de estos ex funcionarios de posibles desvíos de recursos públicos, por un monto cercano a los 12 millones de pesos.

Resulta que la anterior legislatura, dentro de su esquema de administración y apoyo, ofrecía a los legisladores una caja de ahorro, integrada por aportaciones personales de los diputados y esa misma cantidad era empatada por la secretaría de administración; es decir, si ahorraban 100 pesos, el congreso le sumaba otros 100 para incrementar el monto y al final de 3 años, la cantidad acumulada se les entregaría a cada legislador.

En las primeras observaciones presentadas por la Auditoría, se señala que el Médico Cirujano y Partero Jorge Luis Issa Gonzalez, secretario de administración, y Manuel Soledad, director de contabilidad, utilizaban los recursos de ahorro de los legisladores para entregarlos a René Villarreal, titular de facturación y cobranza de la Junta de Aguas en Chihuahua capital, a Francisco Gomez responsable de atencion ciudadana, y a su hermano Luis Carlos Gomez titular de la junta de Aguas en Delicias, para que trabajaran el recurso.

Este movimiento de dinero, consistía en otorgar préstamos con interés a diversas personas físicas y morales, además de otras inversiones, que les produjeron diversas ganancias, que no estaban obligados a reportar a los diputados, propietarios del recurso, ya que ni siquiera aparecía el monto en los reportes que presentaba la dirección de administración de forma mensual.

La situación resultaba de gran beneficio para todos.

Los legisladores reciben el doble de su inversión, mientras que el monto total, los funcionarios administrativos del Congreso, canalizan el recurso para personas ajenas al Poder Legislativo, e hicieron préstamos e inversiones, obteniendo excelente ganancias.

Sin embargo, de forma extraoficial se comenta que ante lo atractivo de asociarse en ARAS, motivó a los operadores del recurso a invertir la totalidad del dinero de los diputados, corriendo la misma suerte que los miles de inversionistas que esperan obtener ganancias del 10% mensual, no recibieron los intereses esperados, como tampoco su propia inversión.

El problema es ahora que los diputados de la pasada administración no han recibido sus ahorros, pese a las exigencias que les han presentado a los ex funcionarios del congreso, quienes les piden que se esperen hasta que la fiscalía termine la investigación, presente las acusaciones correspondientes, se lleve a cabo el proceso penal, se dicte sentencia, -esperando no apelen- y se saquen a remate las propiedades para entonces si entregarles el recurso.

Para estos legisladores, el problema se termina con la entrega de su dinero, pero para la auditoría Superior del Congreso, este manejo irregular del recurso puede ser constitutivo de delito, por lo que se pasó a la Fiscalía Anticorrupción y a la secretaría de la Contraloría para que analicen las acciones y eventualmente, puedan encuadrarse en delitos específicos, que pueden ser, por los montos sancionables con prisión, multa e inhabilitación.

Con los altos niveles de impunidad que existen en todo el país y recordando que en la pasada administración de Javier Corral, a pesar de haber sañalamientos de dos personas involucradas en el asesinato de Miroslava Breach, militantes del partido Accion Nacional, nunca se les inicio un proceso, ahora que también estan involucrados personas de gran peso político del PAN, se espera que se aplique la ley sin distingos.

NOMBRA MARU CAMPOS A ROSA ISELA GAYTAN

COMO SUBSECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA

La ex legisladora priista Rosa Isela Gaytán, fue nombrada como subsecretaria de Participación Ciudadana y prevención del delito de la Secretaría de Seguridad Pública, directamente por parte de la gobernador Maru Campos y en su primer nombramiento, invitó a la presidenta del Colegio de Abogadas de Ciudad Juárez, Marisela Sáenz Moriel, para que la representa en la frontera.

La capacidad de Marisela es mucha y además es de profundas convicciones, por lo que es una excelente decisión, porque, además, con el cargo de dirigente de las abogadas de Juárez y aprovechando la buena relación que tiene el alcalde Cruz Pérez Cuellar con la ex diputada Marisela, se espera que se construyan programas de gran calado en beneficio de la ciudadanía fronteriza.

