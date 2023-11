De regreso a casa

Los rayos nítidos del sol que se escurrían entre el vano de la puerta de encino y ventanas, descubrían las paredes de lodo y paja encaladas, y se percibía el característico aroma húmedo del adobe y, el piso de hormigón con rayas; además del humilde y escaso mobiliario que quedaba: un baúl viejo, una mesa y sillas rústicas, testigos de la algarabía familiar a la hora de la cena.

No obstante, ese día estaba allí solo, mirando el molino de maíz que, a diario, a cada uno de sus hermanos, tocaba en turno girar la palanca, hasta que caía el nixtamal, con el cual mamá hacía las “gordas” así le llamaban a las tortillas.

También cocía los sabrosos panecillos de “maizcrudo” porque había aprendido de su padre, quien en vida era el panadero del pueblo. En asnos enalbardados con angarillas, cargaba el pan y hogaza recién hecho, que llegaba al comercio local y poblados cercanos.

Así que, en el centro del patio de la casa estaba el horno artesanal que lo habría construido su padre o quizá su abuelo, no lo sé; eso no me lo contaron, éste era de adobe con forma de cúpula y una pequeña abertura.

Ante esa escena, tenía de fondo un radio de bulbos, que transmitía las noticias por la mañana. La voz del locutor imprimía un dejo de respeto a los deudos, anunciando los fallecimientos recientes, lo cual impregnaba el aire de cierta tristeza, paro también transmitía alegres corridos y canciones rancheras. No percibía la muerte tan cercana como se ve hoy.

Ese día, regresaba de la escuela rural, porque no había asistido la maestra, y tenía ante sí ese escenario, a solas, ya que el resto de la familia había emigrado a la ciudad en busca de un mejor porvenir.

De madrugada habían cargado algunos muebles desvencijados en una camioneta prestada, y arribaron a habitar un sórdido vecindario que compartía un baño para varias familias.

Me platicaba que se sentía en orfandad, por la discapacidad de su abuela –su tutora- ¡pobrecita! ¡Cuánto debió haber padecido su viudez!

Un hermano suyo, de buen corazón, decía, al saber que alguien tenía cáncer o algo así: “pobre de todo mundo” y, recordaba el dicho: “la humanidad es doliente en su ser, es por naturaleza conciencia desgraciada, sin superación posible del estado de desgracia”: Jean Paul S.

El niño de nuestra historia, evocaba las imágenes, cuando le decía a la ancianita, aquella que perdía la memoria por el Alzheimer: “abuelita le hablo”, y la infeliz le respondía, como si hubiera regresado a su infancia: “pero no me digas diablo”. También, doña Soledad atendía a su viejecita y al darle una orden ésta contestaba: “sí mamá”.

No hay que olvidar nuestra historia por cruda que sea. Sin embargo, parece que nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. No nos valoramos como personas y siempre andamos en busca de algo más, siendo que tenemos lo más valioso: la familia. Lo material, si bien es necesario, no es lo más importante y con frecuencia demanda mucho tiempo, separándonos de lo que de verdad importa, y cuando menos pensamos se van, dejando un vacío que sólo Dios puede llenar.

Hoy quiero regresar a casa, lo pasado no lo puedo remediar, es imposible regresar el tiempo, pero lo que no pude hacer en el pasado, quiero hacerlo en el presente para los que me acompañan antes que me vaya o se vayan de mi lado.

Así que dedico estos versos para mis hijas:

No pude ser el padre que anhelabas bueno y santo, Sino humano, lleno de defectos. No en balde iré hacia el muertero, ¡Porque al partir te dejaré mi verso! ¡No dejes me vaya para siempre, sin antes decirte que te quiero!

Mis condolencias a los que perdieron familia por el huracán Otis.