De testamentos políticos

¿Qué exgobernador de Chihuahua tendría el calibre para haber emitido un “testamento político” en el contexto de las relaciones de poder en nuestro estado?

Las conferencias mañaneras y los mensajes de Andrés Manuel López Obrador se erigen como cascadas de símbolos. Es difícil encontrar un día de lo que lleva el sexenio en que el presidente no se vea como un maestro del lenguaje performativo. El mandatario, con su hablar pausado, construye cosas con palabras y ya nos acostumbró a ese estilo.

La mención de su “testamento político” no fue la excepción, pero en realidad ya se había tardado en anunciarlo. El sometimiento a un cateterismo y algunas circunstancias específicas de su estado general de salud, volvieron la ocasión propicia: “Tengo desde hace algún tiempo un testamento y ya siendo presidente le agregué un texto que tiene, como lo dije en el video, el propósito de que en el caso de mi fallecimiento se garantice la continuidad en el proceso de transformación y que no haya ingobernabilidad y que las cosas se den sin sobresaltos, sin afectar el desarrollo del país, garantizando siempre la estabilidad y el avance en el proyecto que hemos iniciado”.

A sus detractores de oficio les pareció una ocurrencia, un despropósito o hasta un sinsentido del presidente. A otros les pareció que vulneraba el entramado constitucional, el federalismo, la concepción republicana en que se asienta nuestro régimen, un exceso con pretensiones de dominio trascendental, etc. En estricto sentido no hay ninguna afrenta a la Constitución, ni al federalismo ni a la República. Lo que existe es un acto de comunicación política que empieza desde sus preámbulos en las mañaneras y se extiende a los videos difundidos. En realidad, ese testamento político ya lo ha dado a conocer López Obrador en decenas de fragmentos de las conferencias matutinas, en las plazas, en sus entrevistas. Su testamento político es la presentación de un corpus anticipado en trozos desde hace mucho tiempo. Lo que ese testamento tendrá será la unidad, la coherencia y la sistematización de un ideario político que el presidente todos los días desparrama en sus discursos y que vierte en la tribuna pública.

No es nada reprochable que un hombre de Estado vierta un “testamento político”. Lo han hecho otros antes que López Obrador. Tampoco es obra exclusiva de “dictadores” como algunos lo sostienen. Los ejemplos pueden ser varios, pero uno relativamente cercano es el emitido por el expresidente Lázaro Cárdenas, articulado en un par de textos a los que se les otorga ese título –que el propio Cárdenas no le adscribió-, uno de ellos en ocasión de la conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre de 1969. Con evidente aproximación a lo que AMLO señala casi todos los días, un fragmento de lo que Cárdenas sostuvo es: “… El desnivel social, acentuado de tiempo atrás por un desarrollo económico que beneficia desproporcionadamente a grupos minoritarios, tiende a acentuarse. En efecto, grupos privilegiados que han hecho y aumentado sus grandes fortunas sin escrúpulos, abusando de las oportunidades que ofrece un desarrollo económico que se debe, básicamente, al trabajo productivo de los obreros y campesinos; a las obras de infraestructura construidas por el Estado y a la promoción de técnicos y profesionales preparados en los centros de enseñanza media y superior que el régimen de la Revolución ha creado e impulsado… La acumulación de riquezas por parte de minorías es contraria al propio ideario de la Revolución. Y en tanto no existan sanciones legales que se cumplan con precisión contra el lucro desmedido que minorías practican impunemente, continuará lesionándose la fisonomía del régimen de la Revolución…”.

Por supuesto, sería curioso y anómalo que alguien como Enrique Peña Nieto o como Vicente Fox anunciara su “testamento político”. Para hacerlo, se requiere como presupuesto mínimo portar ideología, sea cual sea. Además, un testamento político puede realizarse bajo la óptica misma del federalismo. Por ejemplo, ¿qué exgobernador de Chihuahua tendría el calibre para haber emitido un “testamento político” en el contexto de las relaciones de poder en nuestro estado? Se antoja una buena pregunta, de no muy fácil respuesta.