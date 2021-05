¿De verdad somos más los buenos que los malos?

Una de las falsas-verdades que más ha cundido por repetida como idea indudable, es aquella que rezamos cuando observamos una buena acción generalizada. El irresistible embeleso de ver a miles de mexicanos escarbando sin parar para rescatar sobrevivientes de un terremoto; la noble labor de muchos bomberos, socorristas y hasta policías, que una y otra vez, arriesgan sus vidas para proteger a semejantes desconocidos; la maravillosa escena mundial de valor y compasión de cientos, miles de enfermeras y doctores, tratando de salvar vidas en una pandemia. Parecen ser razones suficientes en las que afianzar la lefia esperanza, que vanidosamente nos ubica del lado correcto al afirmar: ¡Los buenos somos más! Pero ¿dónde está el truco que encubre la mentira detrás del mito?

Primero establecer se requiere, que la aseveración de la bondad humana “per se”, va en contra de la teología bíblica. Esa base de nuestra idiosincrasia judeo-cristiana, católica y protestante, que establece de forma cristalina: No existe ni un solo ser humano bueno en este planeta, pues todos provenimos de dos padres pecadores, cuya terrible herencia es la maldad encarnada y descarnada, que nos impele al error, al pecado o peor aún hasta al crimen. Escribió hace 2 mil años el verdadero padre del cristianismo moderno, el apóstol Pablo: “No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno”. Y pocos versos después, en su misma carta a los romanos, sentenció: “Porque lo que hago no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco eso hago… Y yo se que en mí, eso es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mi, pero no el hacerlo… Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero eso hago”. --Así o más claro--. Para las creencias religiosas de occidente los buenos ni siquiera existen. Vaya pues… palabra del Señor.

En segunda instancia, el fallo de marras es la mejor de las formulas que sostienen a la teoría del maniqueísmo en blanco y negro engañador, donde la lucha por la felicidad se establece como conflicto entre dos grupos humanos perfectamente definidos. La perversa ilusión óptica que nos hace ver distorsionada nuestra propia naturaleza conductual. La absurda división social en donde bien se pueden esconder los verdaderos enfermos criminales. La desafortunada idea construida que nos seduce por su potencial de pensarnos en el lado correcto de la ecuación.

Y el error pasa de primero creer en la bondad intrínseca del hombre a la tragedia de aceptar el concepto de mayoría como bondad. El pueblo es bueno y sabio. ¡¿Por qué?! ¡Por qué es mayoría! (¡Ah carámbanos y triquiñuelas!). Y todo un caudal milenario de filosofías, tesis e investigaciones de brillantes cerebros se topa contra el falso plafón de la inservible falacia. Mientras en el eco lejano de la inteligencia resuenan las palabras: Aunque mil millones de seres humanos crean en una estupidez, ¡sigue siendo una estupidez! (Oh, estimado Galileo Galilei, perdónanos).

En el siglo XV el Renacimiento italiano crea el Humanismo con el método científico como potente arma para abrir nuevas puertas de explicaciones para viejos enigmas. Desde entonces se fue perfilando la idea de que no existen los bienhechores y los malvados como categorías estáticas. Sino que todo ser humano, hombre y mujer, es individual recipiente de líquida bondad y maldad, que deja escurrir de forma intermitente y circunstancial durante el largo transcurso de sus vidas.

O sea que un sicario del narcotráfico, un sádico asesino, puede a la vez ser un hijo-padre-esposo amoroso, responsable y leal para con su familia y sus cómplices. Sí, sin duda. Y un héroe ganador de condecoraciones por acciones de ejemplar solidaridad comunitaria, puede convertirse en un vulgar ladrón, si la ocasión le permite robar al prójimo. Pues nada que también. ¿Y la sufrida caridad de una acción grupal no tiene su perfecta antítesis en la brutalidad de masas sin sentido? Pues sólo recordemos cuantas veces hemos visto las escenas de turbas linchando presuntos delincuentes o saqueando trenes y trailers. Mismos homo-sapiens en diferentes circunstancias. Los casos se confirman todos los días y la historia humana es un cúmulo de material incontrastable de la misma especie. –Estimado lector, si usted reflexionara con sinceridad sobre su propia experiencia de vida, no tendría más remedio que aceptar esta teoría como incuestionable verdad--. El ser humano es una combinación perenne de acciones buenas y malas durante toda su existencia. Es en el tiempo y sus incidentes donde se ubica el principal factor para clasificarnos en cada ocasión y decisión como buena o mala persona, en discontinuo e intercambiable valor moral o ético.

Ahora bien ¿por qué esta fatal perspectiva del problema sobre la maldad del ser humano es positiva? Porque nos abre un nuevo campo de acción para estudiar, comprender y enfrentar los problemas de violencia y crimen que aquejan y atemorizan a todas las sociedades. Si toda violación a las normas y a las leyes, a la ética y la moral, es un problema de cada y único cerebro, la sicología y la siquiatría son las ciencias médicas que más podrían ayudar a contrarrestarlo. Si los seres humanos comenzamos a vernos y aceptarnos como un confuso licuado individual de bondad y maldad, iniciaría una mejor percepción de nuestra conducta diaria.

Como en “El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde”, --la afamada novela del escritor escoses Robert Louis Stevenson (1850-1899)--, lo más importante sería descubrir cuál es la característica que más domina en cada personalidad.

Considerar entonces la sicología clínica como la ciencia-estudio que pudiera ofrecer los mejores mecanismos de control social para poder predecir-anticipar la conducta de un individuo anormal: un sicópata-sociópata; y así prevenir un asesinato o un fraude-peculado.

La poco útil democracia, que sólo nos asombra por sus repugnantes campañas publicitarias que actualmente sufrimos, --con evidentes descompuestos mentales pretendiendo gobernarnos--, deberá dar paso a los análisis sicológicos de todos los candidatos, para que con una eficiente profilaxis social futura, sólo permitir a los más normales ciudadanos alcanzar una posición de futuro gobernante. Ya ni siquiera exigir inteligencia, sensatez o capacidad profesional, sino impedir que los perfiles criminales de los neuróticos más enfermos, puedan acceder al poder. Tiempo al tiempo.