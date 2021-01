De Wuhan a Palacio

"Nadie es tan valiente que no sea perturbado por algo inesperado"

JULIO CÉSAR

EL ARRANQUE A CONTRAPELO

La llamada Cuarta Transformación se ha constituido en un ejercicio de gobierno por demás polémico, de modo que recién a dos meses de transcurrido el cruce de su primer tercio todos nos sentimos en el ánimo de hacer un balance del mismo.

Pues bien es sabido que una vez ganada la elección en julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador anunció en un encuentro con empresarios para acelerar la economía mexicana hasta un ritmo medio del 4% anual durante su sexenio. Su entonces secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, veía incluso posible alcanzar una velocidad de crucero del 5% en la segunda mitad del mandato. Pretendía así, romper el círculo vicioso impuesto por el modelo neoliberal a México desde hace tres décadas con un crecimiento medio inferior al 2,5%, una tasa por demás baja para enfrentarse a su mayor problema: la pobreza.

EL INVITADO QUE NADIE ESPERABA

Dos años y dos meses después. La economía mexicana registra una caída considerable en su balanza económica, generada ésta en parte por una embestida monumental de factores políticos y económicos contra el gobierno de la 4T. Andanada política, social, económica y propagandística que incluye la búsqueda del descrédito y la no inversión y que desafortunadamente vive hoy la triste suma de una secuela del impacto mundial de la pandemia, sí, la que unos dicen que salió de Wuhan, China y que tiene hoy postrados a pueblos y gobiernos en el sentido literal del término.

La pandemia es si no "el anillo al dedo" que pueda justificar el no avance económico una clara explicación que el caso de México en diversas realidades ya sean estas económicas, sociales y de salud sobre todo no escapa a la realidad mundial la cual en ciertos espacios es por decir preocupante y no otros bordea lo escalofriante, caso concreto el que el presidente Biden en días pasado pronosticó que EU rebasará las 500,000 muertes por COVID en febrero cifra por demás alarmante.

Hay preguntas que hoy todos ocupados y preocupados por cifras y vacunas olvidamos, ¿DE DÓNDE Y CÓMO APARECIÓ EL VIRUS SARS COV 2? ESA ES LA REAL INTERROGANTE A DESCIFRAR.

Nos va a llevar tiempo y mucha inteligencia entender el ¿por qué? ¿Cómo? Y ¿a quién? Le resulta útil esta crisis ambiental sin precedentes en términos de contagio e impacto económico, pero no tengo ni albergo duda de que más tarde o temprano, se conocerá.

LA VERDAD AUSENCIA Y PRESENCIA

Porque la verdad es esencial para conocer el fondo de todo, debemos discutir sobre ella, buscándola, con ánimo sincero y franco como lo dijera el maestro Romaind Rolland, cuando expresa; "Cuando se discute no existe superior, ni inferior, ni títulos, ni edad, ni nombre: sólo cuenta la verdad; delante de ella todo el mundo es igual".

Así las cosas dejo de lado otros factores y centro el interés de mi atención aquí en explicar lo que es válido y lo que no, cuando la ausencia de la verdad duele y cuando su presencia evidente gratifica.

Lamento que a nuestro primer mandatario Andrés Manuel López Obrador la semana que recién ha pasado se le haya hecho víctima de calamidades como los falsos rumores que le daban por hemipléjico y entristecían a muchos que le admiramos y apreciamos, con la sola sospecha de que la tragedia de una derrame cerebral o una alevosía como la que un médico sin ética y escrúpulos, sugiriese vía Tweet aplicarle un coctel letal de medicamentos, no refiero ni el nombre del sujeto, ni los medicamentos por obvias razones, solo las refiero con pesar de que es inhumano el mofarse de la salud y el bienestar de otros como un espectro de la red adverso al mandatario lo hizo.

El debate sobre el proyecto de la 4T, las estrategias acertadas o fallidas, en el manejo de la pandemia son bienvenidas, pero cebarse cual jauría y reitero el uso de este vocablo, porque aplica en la actitud de quienes suponiendo debilidad física en alguien buscan aniquilarle, no es tolerable.

COMO LA CIGARRA

Empero la tarde del viernes y después de casi 3 días de machacona insistencia de la rumorología sobre la postración, casi irreversible del mandatario, solo el verle caminar por los pasillos de Palacio Nacional devolvió la calma a muchos, a mí no solo me alegró sino que me hizo reiterar su eficiente manejo mediático, sin cubre bocas, porque no dudo que los que lo traían eran quienes con el equipo de filmación a distancia los grababan lo hicieron y porque el daba una vez más la cara como lo hizo en 2005 en San Lázaro frente al desafuero de Fox, En Reforma tras la usurpación de Calderón y en la visita reiterada a los más de dos mil municipios del país, durante más de 12 años que tuvo que esperar que la mafia en el poder, cediera al poder de la democracia, representado en los votantes que lo hicimos presidente.

No abundará más aquí solo les comparto una canción que recordé mientras le veía caminar en Palacio Nacional con su cara optimista, su semblante tocado por la enfermedad pero ese corazón grande que hace a los hombres especiales el ser capaces de salir adelante ante la adversidad, si el viernes que le vi caminando en palacio recordaba fielmente la canción que tan bellamente canta a Mercedes Sosa La cigarra que a la letra dice así;

Tantas veces me mataron

Tantas veces me morí

Sin embargo estoy aquí resucitando

Gracias doy a la desgracia

Y a la mano con puñal

Porque me mató tan mal

Y seguí cantando

Cantando al sol como la cigarra

Después de un año bajo la tierra

Igual que sobreviviente

Que vuelve de la guerra

Tantas veces me borraron

Tantas desaparecí

A mi propio entierro fui sola y llorando

Hice un nudo del pañuelo

Pero me olvidé después

Que no era la única vez

Y seguí cantando

Cantando al sol como la cigarra

Después de un año bajo la tierra

Igual que sobreviviente

Que vuelve de la guerra

Ahí estaba librando su guerra por él y por la nación que no dudo que ama tanto para salir de esta batalla por la causa del COVID -19

Mejore su salud y sepa que no está, ni estará solo, Presidente.