Debate sobre Maru Campos candidata presidencial y reforma eléctrica

Un gran debate se ha abierto en nuestra sociedad en pro y en contra de la reforma eléctrica. Por ende, un cambio político se anuncia para el país. Mismo que, como todos los cambios políticos, es impulsado por la extensa participación social en la política, que hace poco no existía. Se ha detonado un boom en la disputa por la persuasión en el espacio digital. Miles y miles la comentan y debaten en las redes más activas y poderosas de Chihuahua, dando muestras de gran calidad argumentativa.

Los espacios digitales, están mudando su pasividad por los apasionados debates políticos en todos los temas, principalmente en ese tema vector de la reforma.

¡Enhorabuena para la democracia participativa la discusión sobre la cosa pública, en los espacios digitales!

Precisamente otro tema que ha causado una explosión de comentarios, en la actividad digital y de la política local es el de que a Maru Campos la puso en el escaparate político, el presidente nacional del PAN, como la “más viable” candidata presidencial por el “prian”.

Para los analistas, es indudable que ni el PRI ni el PRD, per se van a lanzar candidato. Ambos partidos están a expensas del oxígeno de supervivencia que les regala, el PAN en Chihuahua. Ahora más que nunca la sobrevivencia del PRI depende de la posición que tome entre apoyar o no la reforma del Presidente. Si apoya al PAN, se subsume en él. Pero el PAN quiere al PRI muerto, desde que se fundó para ir contra la expropiación del petróleo. Y el PRI estaría más proclive a apoyar la reforma eléctrica, si atiende a sus orígenes y quiere recobrar un poco de su vida e historia propia. Pero si Salinas aún manda en el PRI, que se olvide AMLO de que el PRI lo apoye en el futuro. Pero el PRI tendería a desaparecer.

Volvamos al tema de Maru Campos candidata presidencial. ¿El hecho de candidatearla es una maniobra malévola de Marko Cortés para quemarla; para proteger a su candidato real que lo es Ricardo Anaya? ¿O es una propuesta genuina, de buena fe, viable la que hizo Marko Cortés al destaparla como candidata presidencial del prian?

Desde nuestra perspectiva y con sentido común, percibimos que no son los tiempos para estar pensando ni gastando tiempo ni fuerzas en una campaña que busca la candidatura presidencial. Entonces Marko Cortés la candidateó para quemarla y proteger a Ricardo Anaya. Esa es la verdad.

O, ¿Ustedes son de los que piensan que Maru Campos ya debe empezar una campaña para posicionarse como precandidata presidencial por el prian?

De lo que también estamos percibiendo es que la fuerza de la “gran alianza conservadora” creada para atajar la ola de la transformación de Morena, está en fortalecerse en Chihuahua. Por eso se formó un gabinete multipartidista y con los empresarios. Y en efecto, no podía ser de otra manera para el conservadurismo, pues de no hacerlo el PAN solo, no podría construir viabilidad política ni económica para su gobierno.

Y el sector empresarial le aporta experiencia y dinero. De ahí que la propuesta de subirle el ISN al empresariado, sea la incubadora política para el gobierno de Maru Campos.

Chihuahua no puede ni debe quedarse aislada no sólo del entorno nacional, que no le es propicio políticamente, por eso vemos que la gobernadora constantemente anda fuera del estado, en busca de inversiones y cabildeando, como debe ser, que la parte del presupuesto federal por discutirse, sea aceptable para Chihuahua.

Pero Chihuahua tampoco se puede aislar del cambio político, que ha generado en el país, el debate sobre la reforma eléctrica.

Para terminar, sea cual sea la posición que cada uno de nosotros tenga sobre la reforma eléctrica, lo cierto es que integrarse al debate en cualquiera de las redes y medios, es vital para el avance democrático, pues en el fondo es muy importante que la sociedad participe lo más ampliamente posible en el convite democrático.