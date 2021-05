Debe cambiar método del Presupuesto Participativo

Ante la serie de inconsciencias que se presentaron en el último ejercicio del Presupuesto Participativo, basadas en la inequidad, exceso de burocracia y un sistema de votación poco funcional, propongo modificar la metodología de elección.

Presenté un punto de acuerdo dirigido al Municipio de Chihuahua a través de su Dirección de Planeación y Evaluación y de la Comisión de Participación Ciudadana a fin de dar voz a ciudadanos inconformes con el método del PP.

La reestructuración del sistema en el cual se deciden los proyectos, debe ser incluyentes pues deja fuera a ciudadanos que no cuentan con una estructura sólida de votación, tal y como una institución educativa.

Si los ciudadanos ingresan su proyecto como el de pavimentar su calle o mejoras a un parque, muy difícil será para un solo ciudadano juntar los 12,251 votos que obtuvo el proyecto más votado.

Por ello se propone que sean separados los proyectos en base a sus particularidades.

Una observación fue de limitar la votación dentro del distrito en el que se registraron, cuando la mayoría de los ciudadanos podrían haber votado por proyectos en cualquier parte de la ciudad de Chihuahua, por ejemplo, votar por la calle donde viven, el parque donde sus hijos juegan el cual se ubica en el distrito donde viven los abuelos diferente al de su casa y por el proyecto que le pidió un compañero de trabajo que se ha movido con una constante estrategia de promoción que ha llegado hasta su amigo el cual está en otro distrito diferente a los otros dos.

El Presupuesto Participativo es un mecanismo en el que el 5 por ciento del presupuesto del Municipio se destinará a las necesidades que proponen los mismos chihuahuenses, siendo este el tercer año que se lleva a cabo la consulta. Para este año fueron 405 solicitudes las que compitieron en la consulta pública.

Considerando que el presupuesto participativo recibe los proyectos que los ciudadanos quieren para su beneficio esta competencia no es pareja ya que los ciudadanos que ingresaron su proyecto para mejorar su calle, su manzana, su colonia, su sección o su distrito tenía la gran desventaja de competir ante instituciones educativas.

Si los ciudadanos ingresan su proyecto como el de pavimentar su calle o mejoras a un parque muy difícil será para un solo ciudadano juntar los 12,251 votos que obtuvo el proyecto más votado.

Por lo que se pone a consideración que la Dirección de Desarrollo Humano y Educación realice un ejercicio similar para compitan entre las instituciones de educación y así sea una competencia más pareja en donde participa el alumnado, el personal administrativo y académico, así como familiares de todos ellos.

De este modo podría ser una competencia más pareja para los ciudadanos que si buscan el beneficio del uso de los proyectos de forma general y no como las instituciones que solo se benefician los directamente relacionados con su institución educativa.

Para cualquier ciudadano es un desaliento saber que compites con quienes cuentan con un padrón y personal para hacer que suceda el objetivo.

Por otra parte, se dieron inconsistencias como quienes quisieron emitir su voto y ya habían votado según la plataforma digital utilizada, esta situación puede generarse por parte de quienes cuentan con archivos expedientes o documentos, donde previamente registraron CURP de estos expedientes, archivos o documentos en su posesión y el día de la votación solo se beneficiaron.

Quienes se dieron a la tarea de participar emitiendo su voto por el proyecto de su interés, tenía la opción de apoyar otros 4 proyectos, sin embargo, solo aparecía el número de proyecto a seleccionar y hasta el final podías darte cuanta del nombre del proyecto que habías seleccionado de forma al azar si es que no coincidía tu registro de distrito con el apoyo solicitado por otro ciudadano para que votaras por un proyecto en particular del mismo distrito.

Cabe señalar que en este año la consulta fue digital a causa de la pandemia provocada por el COVID-19 y las recomendaciones de la Secretaria de Salud de quédate en casa, así como la nueva realidad.

En base a lo anterior surgieron algunas inconsistencias que se pueden definir dentro de la nueva consulta digital y otros señalamientos que tienen que ver desde el reglamento del presupuesto participativo.

Se reportaron también incidencias que a la hora de votar estaban registrados en un distrito diferente al que previamente se seleccionaron.

Detalles tan sencillos, pero tan importantes ya que impidieron la votación a ciudadanos que capturaron su CURP con minúsculas y la plataforma digital no les permitió continuar ya que no había leyenda de que bebía capturar la CURP con mayúsculas, por esta causa no pudieron emitir su voto.

Con la intención de abonar a este proyecto para que sea un programa equitativo y con iguales oportunidades de ganar.