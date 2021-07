Debe Estado garantizar atención integral a niños con cáncer

Presenté una iniciativa de reforma a la Constitución de Chihuahua para que el Estado garantice una atención integral a las niñas y niños con cáncer.

Se trata de otorgarles servicios gratuitos y oportunos de salud, estudios, medicamentos, quimioterapias así como educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Para lo anterior planteo reformar el artículo 4, párrafo 33, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.

El desabasto de medicamento es una terrible realidad, las asociaciones y familiares de los niños trabajan para resolverlo, cuando son las autoridades las responsables de salvar vidas,

Desde noviembre de 2020, 14 niños con cáncer esperan tratamiento de radioterapia en el Hospital Infantil de Chihuahua, institución que atiende a 180 menores con este padecimiento.

Además del desabasto de medicamento, también el gobierno federal es responsable de retirar el apoyo a los investigadores mexicanos.

"Es necesario hacer algo rápido y contundente dado que el gobierno no ha solucionado la problemática, las autoridades afirman que no hay desabasto pero muchos padres de familia han tenido que vender sus bienes para que sus hijos sigan luchando por su vida".

Así lo validó recientemente el doctor Sergio Elizalde Morton, oncólogo pediatra en el Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua y socio fundador de la Agrupación Mexicana de Oncología Pediátrica.

El profesionista, reiteró que "el desabasto sigue presente y es galopante".

Como Congreso del Estado no debemos quedarnos de brazos cruzados, debe ser una realidad otorgar a las niñas y niños con cáncer una atención médica sin restricciones.

Hemos visto y dejado pasar la injusta, carente y nula atención que reciben nuestros niños con diagnóstico de cualquier tipo de cáncer en el estado, actualmente hay desabasto, antes en el Seguro Popular se cubría medicamento, ahora no, decayó el servicio médico de lo que era el Seguro Popular a lo que es hoy Insabi. Son las asociaciones y familiares de los niños quienes han trabajado para conseguir el medicamento requerido.

El cáncer infantil es cada vez más común, y hasta el momento no se sabe a ciencia cierta qué lo produce, "y esto es preocupante porque el gobierno federal también quitó el apoyo para las investigaciones, el desabasto ha recrudecido la situación de los afectados y es necesario hacer algo rápido y contundente dado que el gobierno no ha solucionado la problemática, las autoridades afirman que no hay desabasto, pero la situación es totalmente contraria, lo que repercute en la salud y vida de los niños, los papás de los pacientes han tenido que vender sus bienes, realizado todo tipo de actividades paro poder allegar del tratamiento que requieren sus hijos.

En base a la problemática anterior y considerando atenderla de la mejor forma posible considerando que cada minuto que pasa y cada día la salud de estos menores decae significativamente a falta de sus quimioterapias y de los tratamientos indicados por los especialistas en la materia.

Con la intención de atender a todos los niños chihuahuenses con cáncer considerando las puntuales declaraciones que hizo el ejecutivo federal de otorgar seguridad social en términos de salud pública y brindar atención médica de primer y segundo nivel, los medicamentos, estudios, análisis, intervención quirúrgica, hospitalización y demás insumos asociados de forma gratuita así como de ampliar la cobertura, lo anterior por ser del interés público, de los pobladores del estado de Chihuahua y de la actual administración federal, es que se requiere reformar el artículo 4 párrafo 33 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.

Que se convierta en una realidad el otorgar a las niñas y niños con cáncer los tratamientos necesarios y la atención médica requerida, medicamentos gratuitos sin restricciones, que no sea requisito el afiliarse ni pagar cuotas, que sean atendidos por el Sistema de Protección Social en Salud mejor conocido como Seguro popular o por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), resaltando le sean reconocidos estos derechos a las niñas y niños chihuahuenses por lo que se requiere que se quede estipulado claramente en la legislación del estado de Chihuahua para que nadie los pueda vulnerar.

A pesar de que ya es derecho constitucional, miles de niñas y niños en el país carecen de acceso a la atención médica y a los tratamientos, lo que obliga a sus familiares a distraer de su ingreso grandes cantidades de recursos para enfrentar los gastos derivados de esta fatal enfermedad del cáncer.

Debido a lo anteriormente expuesto es que se torna necesario y relevante para que el Estado otorgue los servicios de salud necesarios a las niñas y niños con cáncer, de forma gratuita y oportuna, por ello el reformar la Constitución Política del Estado de Chihuahua y de este modo hacer que en Chihuahua el derecho a la salud y a los tratamientos requeridos para las niñas y niños con cáncer esté garantizado de forma gratuita y oportuna.

En base a estos antecedentes, someto a consideración de esta Representación Popular, el siguiente proyecto de decreto:

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 4 párrafo 33 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 4°. En el estado de Chihuahua,

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la infancia. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, los servicios gratuitos y oportunos de salud, así como a las niñas y niños con cáncer contarán con sus, estudios, medicamentos, quimioterapias y demás tratamientos necesarios para prevalecer su vida, de forma gratuita y oportuna, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

