Debe pagarse aumento retroactivo a jubilados

Presente una Iniciativa con carácter de Punto de Acuerdo a efecto de hacer un llamado y exhorto a Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, para que a la brevedad se realice el pago del retroactivo salarial sobre el incremento del 5% a jubilados y pensionados que a la fecha no se lo han hecho efectivo, con base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Manifiestan jubilados y pensionados del Gobierno del Estado de Chihuahua que a diferencia de jubilados y pensionados sindicalizados quienes ya recibieron el retroactivo del incremento del 5 % sobre el sueldo en el pasado mes de junio junto con el incremento correspondiente, hay personas que a la fecha solo se les reflejo el incremento del 5% del incremento salarial sin embargo se les adeuda el retroactivo correspondiente a los meses de enero a mayo del presente año que está por concluir; esta discriminación que continuamente han sufrido jubilados y pensionados que se les identifica como de confianza con relación a Jubilados y Pensionados sindicalizados en esta ocasión les pega más fuerte por afectar directamente en su bolsillo y sin un respaldo como el sindicato que vele por sus intereses se sienten sumamente angustiados que están por recibir su última nómina del año y que no incluya el retroactivo salarial que se les adeuda, les preocupa que al término de este año fiscal donde se debió presupuestar su incremento salarial por todo el año no se los hayan entregado y que seguramente no lo hayan considerado presupuestar para el ejercicio del 2020 por ya estar previsto en el presupuesto del 2019 y ya está autorizado el presupuesto para el 2020, conocen perfectamente sus derechos y consideran que el Gobierno del Estado está incurriendo en un grave delito al no cumplir con las obligaciones básicas del pago del entero de las Pensiones y Jubilaciones.

Reiteran que de nuevo ven marcada la diferencia entre Jubilados y Pensionados de primera y de segunda, por ver como a los que tienen una representación sindical tienen prestaciones preferenciales como es el caso en particular del pago del retroactivo en el incremento del 5% del sueldo del cual se hace la petición sin poder remediar la diferencia en el tiempo de hacerlo efectivo.

Sin duda, es una prestación que se ha otorgado año con año y que ya tienen contemplado en el presupuesto familiar lo que de manera consecuente afecta al bienestar integral de los Jubilados y Pensionados y de sus dependientes y que en algunos casos lo requieren para pasar de una mejor manera las enfermedades que les aquejan.

Acuerdo

ÚNICO. - La Sexagésima Sexta Legislatura del Estado de Chihuahua exhorta a Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, para que a la brevedad se realice el pago del retroactivo salarial sobre el incremento del 5% a jubilados y pensionados que a la fecha no se lo han hecho efectivo.

Es importante comentar que El Tribunal de Justicia Administrativa en el estado de Chihuahua ordenó a Pensiones Civiles del Estado pagar el retroactivo del incremento del cinco por ciento a los jubilados y pensionados que no recibieron este pago durante los meses de enero a junio del 2021. Este incremento solamente se pagó a los pensionados y jubilados que se encuentran sindicalizando, se considera como un trato discriminativo por parte de Pensiones y se exigió el pago de los meses mencionados, lo cual fue avalado por el Tribunal que emitió sentencia definitiva para que se repusiera el daño causado. Fue un juicio contencioso administrativo en contra del director de prestaciones económicas de Pensiones Civiles del Estado, en el que se exige se pague el retroactivo del incremento del cinco por ciento que se entregó a pensionados y jubilados. Gran Logro Justicia.

Analista Político y Legislador.