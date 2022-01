Decreten el rojo

Ya no sé si estoy mal o quien está mal es la autoridad encargada de velar por la seguridad de los chihuahuenses; todos los días escucho y lo sabemos todos, que sigue muriendo gente por Covid o como dicen ahora, por las secuelas del virus o sus variantes. El caso es que nadie puede negar que están muriendo docenas de personas diariamente.

Los medios de comunicación difunden que la variante Ómicron del SARS-CoV-2 es tan contagiosa como el sarampión, uno de los virus más infecciosos que existe en el mundo; aspectos que deben ser suficientes para decretar una semana o quince días el semáforo rojo para nuestra entidad si es que realmente se quiere controlar un poco la propagación.

Se sabe, hoy, el Covid 19 es proporcionalmente menos contagioso pero más letal y el Ómicron es más contagioso y menos letal aunque en los números viene resultando igual o peor de mortal.

Durante la primera ola, el Covid contagiaba a 100 personas y morían 4, hoy el Ómicron por cada 100 fallece uno, pero lo malo es que contagia a 4 mil diarios por lo que fallecen 40.

Declarar semáforo rojo tiene una implicación terrible en la economía, que durante estos dos últimos años ha sufrido pérdidas. La operación de actividades económicas y sociales tiene que ver con el cierre de actividades pero debe determinarla cuanto antes la autoridad local o federal, porque no hay condiciones reales hospitalarias para atender a tanto contagiado y menos los casos graves.

El modelo educativo y muchas otras actividades, pueden funcionar unos 15 días más de manera virtual y sin ningún problema porque entre otras cosas, hoy en día se está más familiarizado con las plataformas digitales.

Preocupa a la ciudadanía en general, que en las últimas 24 horas la Secretaría de Salud del Estado, confirmó mas de 1,400 nuevos casos de Covid-19 y 22 defunciones.

La mayor parte de los casos son en Chihuahua con 547; Juárez con 484; Parral con 90 y Delicias con 59, lo que posiciona a Chihuahua con una tasa de incidencia de casos activos de los últimos 14 días de 136.6 por cada 100 mil habitantes, según datos oficiales; y hay que decirlo, no coinciden con la realidad porque muchos de los casos de Covid son atendidos por médicos particulares los que a su vez no quedan registrados en las estadísticas de Gobierno.

El Ómicron ha rebasado la capacidad de los gobiernos para detectar, por medio de pruebas, el número de casos reales.

Según la prestigiosa revista científica 'Nature', en el artículo titulado “El verdadero saldo de muertos de la pandemia: millones más que los conteos oficiales”. Ahí se lee que los excesos de mortalidad alrededor del mundo, en realidad es entre dos y cuatro veces mayor a las cifras que han reportado los gobiernos.

El saldo real de la pandemia de Covid-19 está entre 12 millones y 22 millones de muertes en el mundo, dos o hasta cuatro veces más que los 5.5 millones reportados.

El grueso de la gente, debe entenderse, continúa relajada sin atender las medidas básicas de salud y, es aquí, donde las respectivas autoridades tendrán que promover más intensamente el uso del cubreboca, que sea obligatorio en todos los espacios públicos.

La medida anunciada por la máxima autoridad gubernamental para no regresar a clases presenciales, en todos los niveles de educación básica, en tanto no se controlen los contagios, es acertada más no suficiente para controlar la pandemia.

La gravedad, sabemos, es porque todo mundo se desbordó durante el pasado mes de diciembre por aquello de las fiestas navideñas, casos que todavía no se controlan. Sin duda, el llamado es para que todos contribuyamos y generemos conciencia para evitar no sólo la caída de la economía, sino se provoquen más muertes y siga la saturación en los hospitales, como bien dijo el Secretario de Gobierno: "la realidad es que el chihuahuense no entiende de semáforos".

La realidad de todo esto, es que en las calles o es verde o amarillo o rojo y no verde con amarillo, o amarillo con naranja y rojo.

Hay tantos casos que ya ni siquiera se sabe si es Covid 19, Delta u Ómicron o lo que le sigue.

Se debe decretar el rojo si no queremos ver los hospitales saturados, si no queremos que siga muriendo gente y sobre todo si realmente queremos volver a la normalidad lo más pronto posible.

Hoy ya lo dijo la Gobernadora, estamos viendo casos de niños graves e intubados, y si no hacemos algo pronto, esa cifra seguirá incrementándose, las estadísticas no mienten, hoy tienen a Chihuahua como la décima entidad con más muertes por Covid.