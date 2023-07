Del agua, a la guerra por la basura

“Nadie tiene cucarachas propias, todas son ajenas”: Antonio Zaragoza Valdovinos

Tal parece que, los chihuahuenses somos rehenes de intereses políticos y económicos de mezquinos que obstaculizan el desarrollo, ya que, aparte de la guerra por el agua, que pretenden llevarse hacia Tamaulipas, y que dejó manifestantes encarcelados, una joven mujer muerta, su esposo convaleciente, y el rechazo de una población norteña resentida contra el gobierno federal. Además, ahora surge el rechazo de algunos, por intereses económicos y políticos, al tan anhelado y necesario nuevo relleno sanitario Mápula.

La basura, es un tema complejo con implicaciones legales, culturales, económicas, de salud, ambiental y políticas. La mayoría espiramos a mantener la casa y calles colindantes limpias y en orden, pero la precariedad, falta de servicios como pavimento y recolección de basura, resulta en una lucha diaria, por causa de unos, que se deshacen de su escombro, basura y hasta animales muertos, echándoselos al vecino con el pretexto que la calle está llena de hoyos.

Y no nos importa dónde vaya a parar esa basura, sólo, no la queremos a la vista o en casa; y, si algún genio sugirió enviarla a la luna, sépase que ya contaminamos el espacio exterior, donde cuelgan de la nada los satélites, con basura electrónica. Y qué decir del mar, al cual ciudades costeras echan el drenaje, pues no invierten en plantas tratadoras, como Chihuahua es ejemplo, ya que, dichas inversiones no cautivan votantes, como los programas clientelares del “Malestar”

Así, grandes volúmenes, no solo de excremento, sino detergentes, aceites, químicos y sangre fluyen al mar; y qué decir de los accidentes de buques tanque que contaminan los mares con petróleo y químicos diversos; y ni hablar del carbono que es atrapado en el mar con los corales, y que está tornando sus aguas ácidas.

Por eso, no envidio a los comensales que degustan exquisitos mariscos, pues se sabe, engullen microplásticos, se enquistan en su cuerpo y están expuestos a contaminantes.

En una comunidad acostumbrada a la anarquía ambiental y de todo tipo, si hubiese una legislación ambiental estricta, (como reza en carreteras de Texas: Don’t mess with Texas.) sería muy difícil su aplicación, con el mal ejemplo de un ejecutivo federal maestro de la anarquía: “No me vengan a mí con que la ley es la ley”. Con semejante ejemplo de soberbia, es obvio que, el pueblo bueno y sabio cometa rapiña y arroje escombro y basura en cualquier parte.

Debía este escribiente transportarse de los EU hasta aquí, y como el viaje era largo tenía que cambiar el aceite al vehículo, y me dijo uno de los buenos amigos que tengo por allá: “Ni se le ocurra echar el aceite a la tierra porque lo multa la ciudad, o sea el municipio”, sabiendo como es el mexicano, por eso la advertencia.

Tocante al rechazo de algunos y la aprobación de otros al nuevo relleno sanitario Mápula, se dice que, hay los suficientes estudios de impacto ambiental, -no como la aberración de Tren Maya- que garantice la salud y bienestar de los chihuahuenses; pero como el gobierno de Morena en Juárez tiene hecha la ciudad un trochil, hay que frenar políticamente este proyecto, para que acá nos vaya mal y no aparecer allá tan atrasados. Así es la política, un cochinero.