Del amor al carácter hay muchos pasos

El entrenador de futbol americano Bob observaba a su equipo en el campo; al arribar Kelly tarde al entrenamiento, Chris y Michael le reclaman su impuntualidad, Kelly se molesta, excita y reacciona inmediatamente con insultos, se hacen de palabras irrespetuosas, pronto pasan a los golpes; el entrenador Terry corre a separarlos, luego, todos vuelven a la práctica. When the Game Stands Tall es una película protagonizada por Jim Caviezel, basada en hechos reales que, entre otros, nos muestra uno de los muchos pasos a seguir para formar el carácter.

El carácter, además de la emotividad, actividad y resonancia se integra por los elementos primarios, fisiológicos y psicológicos, sin los cuales sería difícil entender los primero mencionados. Cuando hablamos de lo fisiológico nos referimos a las funciones del cuerpo[1], propiamente las funciones orgánicas, tales como nutrición, circulación, respiración, Etc., indispensables para el desarrollo del ser humano, y cuya base se encuentra en los órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano.

Di Napoli[2] precisa que el temperamento es un conjunto de disposiciones biológicas (del sistema nervioso, sanguino, bilioso etc.) que fluyen por la naturaleza (cuerpo), actúan e influyen en las acciones del hombre. El temperamento es innato, no se puede modificar, pero si formar o moldear. El educador, el padre, la madre, o cualquiera persona que se dedique a formar el carácter, no pueden dejar de tomar en cuenta los temperamentos, además, de conducirse frente a ellos con prudencia y sagacidad.

Cuando nos exponemos a estímulos externos, un insulto, el disparo de un arma, un accidente de tráfico, Etc., o estímulos internos como: un recuerdo, el dolor en un órgano, Etc., tendemos a excitarnos profunda o superficialmente, el corazón se acelera, sentimos cólera, tristeza, alegría, Etc., a esta reacción o forma de sentir se llama temperamento[3]. Éste condiciona las disposiciones naturales del ser humano, así encontramos personas con mucha energía y constancia; los hay faltos de energía y constancia, los tenemos con una intensidad de pasión y otros no tanto.

La antigüedad nos proporcionó los nombres de los temperamentos, el colérico se excita fácil y fuertemente, al igual que el sanguíneo, la diferencia es que en el primero la impresión queda por mucho tiempo, no así en el sanguíneo. El melancólico se excita poco ante las impresiones que recibe, la reacción tarda en producirse. El flemático no se deja afectar fácilmente por las impresiones, ni se preocupa por reaccionar.

Cuando éramos pequeños hacíamos rabietas, gritábamos, pataleábamos por un capricho, era común escuchar: es que es un niño temperamental, esto significaba que estábamos bajo el dominio del temperamento; sin embargo, alcanzada algo de madurez, nos damos cuenta que no podemos seguir adaptados al temperamento, sino que debemos moldear aquel para adquirir carácter, ¡es aquí cuando la inteligencia y la voluntad trabajan en su moldeo!

El temperamento es la naturaleza que el hombre recibe, es innato, nace con él; el carácter es la naturaleza que el hombre se da a sí mismo, no se hereda, es el sometimiento del temperamento al imperio de la razón y la voluntad, ¡solo se alcanza por el esfuerzo diario y continuo!; por tanto, el carácter es un conjunto de virtudes por las cuales el hombre se dispone a observar bien la Ley Moral.

Lo que contribuye a la formación del carácter, nos dice Régis Jolivet[4], es la formación intelectual y la formación moral, la cual puede no verse acabada si el ser humano no está armado de principios sólidos y gran energía para afrontar decididamente las luchas de la vida.

