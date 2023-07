Del Bienestar a la injusticia

No hay nada más sagrado que el derecho al trabajo: a la seguridad laboral; a la defensa de los logros de los trabajadores; a resguardar la dignidad de los empleados: a respetar los legítimos frutos de los asalariados; a obligar a las empresas públicas o privadas a obedecer las leyes que nos protegen y proceden de nuestra Carta Magna.

Pero lo ocurrido a los por ahora ex empleados de la Secretaría del Bienestar debe alarmarnos a todos. La política del gobierno federal ha sido beneficiar a los más necesitados. “Primero los pobres” era y es su slogan de la permanente campaña electoral. Y quien es buen gobernante, por Palacio Nacional empieza.

Debería ser un pésimo chiste si alguien cuenta que fue despedido mediante un mensaje de WhatsApp. Pero de este México lindo y querido todo puedes esperar. Lo más sorprendente es que el virrey Juan Carlos Loera se haga el desentendido –otra vez- de los problemas de los chihuahuenses. “No sabía, no me avisaron”. “Fue una decisión a nivel central […] me deslindo completamente de tal asunto”. Tal y como actuó con el conflicto del agua, con un crimen presuntamente cometido por miembros de la Guardia Nacional, con las detenciones de productores acusados de terroristas y con muchísimos temas más. Finalmente no fue gobernador gracias a nuestro voto. Y preguntamos ¿para qué sirve ese https://es.wikipedia.org/wiki/Delegaciones_de_Programas_para_el_Desarrollodelegado de Programas para el Desarrollo en Chihuahua? Para dos cosas: para impulsar su candidatura a lo que caiga y para cobrar su sueldo. Él no sabe, no escucha, no ve los problemas de los empleados de Bienestar ni de nadie. Y lo más grave: no le interesan.

Pero el asunto no para ahí. Adriana Terrazas, presidenta del Congreso del Estado de Chihuahua, de Morena por cierto, dijo “No creo que fue una manera indigna a lo mejor una manera no formal (sic) porque ya todos nos comunicamos por WhatsApp, las conversaciones, pleitos y reconciliaciones son ahora por WhatsApp”. Y los ciudadanos nos preguntamos ¿por qué una diputada local defiende una humillante violación a los derechos laborales y humanos de los empleados federales de Bienestar? Para ella enviarles un mensaje es correcto. Cuando te despiden de tu empleo ¿no sientes lo mismo cuando te dicen “lo lamento en el alma, pero a partir de este momento sus servicios ya no son requeridos en esta institución” a cuando te dan una patada en el trasero? El cesado debe aceptar su cruel destino e irse a buscar el sustento de su familia a… a ver a dónde.

Disculpe estimada legisladora, pero perder el empleo no es una conversación, ni un pleito ni una reconciliación. No imite a la tía Lola. Haga público su número telefónico para enviarle nuestros comentarios que no serán indignos de ninguna manera. Su popularidad –baja por cierto- podría haberse incrementado si se presentase ante las víctimas de este atropello y les hubiera dicho “y desde el Congreso del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, (use lenguaje inclusivo) las y los legisladoras y legisladores haremos propios y propias sus reclamos y sus reclamas.

Encontraremos la forma de que su empleo, emplea y emplee tengan certidumbre porque para eso la 4T llegó al poder, para salvaguardar a la clase trabajadora y trabajadoro”. Luego no haga nada pero los aplausos ya se los ganó. Señor delegado y señora diputada, si no tienen algo coherente qué decir, mantengan la boca cerrada. Deberían solidarizarse en esas huelgas de hambre… pero… Reciban las víctimas de Bienestar mi apoyo incondicional, es humilde pero muy sincero. Una recomendación, si los recontratan, formen una asociación que vigile sus intereses.

Mi álter ego les sugiere a las corcholatas de Palacio que vayan a hacer proselitismo a la región de Delicias. Los chihuahuenses haremos valer nuestro lema: Valentía porque no sabemos rajarnos; Lealtad a la justicia y a nuestro terruño y hospitalidad porque les garantizo que serán recibidos como se merecen. No tengan miedo, no le saquen.