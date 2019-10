Del gobierno fallido y sus consecuencias

Hace poco más de un año, en el municipio de Parral, se presentó un asesinato en la persona del joven Uriel Humberto Loya Deister, en aquel entonces, dirigente de Comparmex en la capital del mundo, en manos de un sicario que le disparo en su propia camioneta, en el estacionamiento de un restaurante.

Ante la presión de familiares, amigos y de la propia Comparmex, el gobernador Javier Corral ordenó una investigación a fondo, con especialistas de la Fiscalía Zona Centro, quienes se distribuyeron para trabajar en el lugar de los hechos, y otros con información de gabinete.

Poco tiempo hubo de pasar para que se concluyera que las investigaciones no podían avanzar por la injerencia de los cuerpos policiacos locales, quienes se encuentran infiltrados por las bandas del crimen que opera en esa parte del estado, de tal forma que a poco más de un año, las investigaciones no han concluido, porque aunque afirma el gobernador del estado que ya se tiene identificado al autor material, su captura no se ha logrado concretar.

Ante esta realidad, se continúa esperando que la Guardia Nacional haga finalmente su aparición en Chihuahua, particularmente en toda la parte sur del estado, donde la lucha por el control entre los grupos antagónicos del crimen, sigue cobrando víctimas.

El problema que tenemos todavía con el cobro de derecho de piso en algunos lugares del estado, cuando menos en Chihuahua capital, ha desaparecido, por la incipiente coordinación, pero coordinación al fin, entre los cuerpos de seguridad y por el interés del Gobierno Municipal, que busca a toda costa mantener una línea ascendente en el combate a la delincuencia.

Lo criticable de estas acciones es que mientras las policías municipales se abocan a fortalecer el primer eslabón de la cadena delictiva como es la prevención, las fuerzas estatales realizan acciones que no le son propias a ellos, sino a las fuerzas federales, ya que en lugar de atender e investigar los delitos del fuero común como robos, fraudes, homicidios, despojos etc., prefieren colocar retenes para verificar el status migratorio de los vehículos de procedencia extranjera o hacer revisiones en lotes de autos americanos, o destruir plantíos de mariguana y amapola en municipios de la sierra.

Las personas que presentan denuncias en las fiscalías del estado, tienen que esperar largos periodos de tiempo para que sus asuntos puedan trabajarse por parte de los agentes investigadores, porque en lugar de investigar delitos del fuero común, se suman a las acciones que les corresponden a las fuerzas federales.

Contemos también lo bueno... Con el ingreso a la administración pública estatal del ingeniero César Bolado Rubio, a la dirección de egresos de la Secretaría de Hacienda, se garantiza la incorporación de un profesionista muy calificado que seguramente le dará brillo a su responsabilidad, por ser una persona íntegra, honesta y sobre todo muy capaz, ojalá y le permitan desarrollar a plenitud toda su capacidad y profesionalismo, como lo hizo en la delegación de Banobras en varias partes del país y particularmente aquí en Chihuahua.

Por otro lado, el ejercicio libre de la profesión de abogado, se está constituyendo en Chihuahua, como una de las profesiones con mayor riesgo de ejercer, al igual que el de periodistas, lo anterior en virtud de que en los últimos 17 meses, se han producido 5 fallecimientos violentos de igual número de abogados.

Jorge Iván Leyva Loya, Mario Azael Zamora Garnica, Luis Alejandro Puentes González, Rogelio Martínez y Marco Gloria Ruvalcaba, este último, había sido agente del Ministerio Público y defensor de oficio y hasta antes de perder la vida en el estacionamiento de un centro comercial en Ciudad Juárez, se desempeñaba como abogado litigante particular.

Ojalá y la Guardia Nacional que fue creada para abatir los niveles de violencia en el país, pueda finalmente ocuparse de sus funciones y no solo de evitar el paso de migrantes sudamericanos tanto a México como a los Estados Unidos.

Respuesta al secretario del Ayuntamiento

Tal vez se tenga razón cuando se afirma que es sólo por los accidentes recientes por lo que solicitamos el regreso de las fotomultas, pero también es cierto que no se ofrece alternativa alguna por parte del Ayuntamiento, sólo sabemos que existen antros que cierran a las 5 y 6 de la mañana y que las autorizaciones para lugares donde se vende alcohol, ha crecido exponencialmente en estas administraciones de gobierno estatal y municipal.

El director de policía Vial Javier Palacios está muy consciente de su función; la sabe y se maneja espléndidamente, pero eso de organizar mesas de trabajo con los integrantes de vialidad con la intención de que salgan propuestas, considero que está más allá de las posibilidad del propio Consejo; por un lado es tradicional que las autoridades de la fiscalía cuando se les presenta algún problema, nombran a un fiscal especial, que tiene la función de escuchar y no hacer nada, y se tiene muy claro que el balón está en la cancha del Legislativo y del Ejecutivo, y que sólo falta la voluntad política para realizar lo que el propio consejo está proponiendo.

Lo comentado por Palacios sobre que es sólo ponerse en el escritorio y redactar lo que se publica en el Diario, también puede ser verdad, pero mis 18 hijos manejan diariamente y corren el mismo riesgo de sufrir un accidente, por lo que me interesa de sobremanera el estar pendiente de las decisiones de las autoridades y comentarlas, por lo que es recomendable que los funcionarios entiendan que es función pública la que realizan y que quienes tenemos más de 38 años en el oficio estamos pendientes de sus acciones, ciertamente desde el escritorio, pero con conocimiento sobre lo que pasa en las vialidades...