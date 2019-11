Del magonismo a la Cuarta Transformación

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador no solamente ha conocido palmo a palmo geográficamente el territorio nacional sino también y sobre todo la realidad actual de nuestro país en cuanto a sus condiciones sociales, económicas y el desarrollo urbano y rural de cada región. También conoce muy bien su historia y sabe concatenarla a los hechos de carácter político, tanto pasado como actual. En la lucha por la democratización de México, en los últimos siete años he tenido en suerte acompañarlo por todo el estado de Chihuahua, asimismo en los encuentros que tuvo con mexicanos en Estados Unidos y en Francia; en público y en privado lo he escuchado decir en innumerables ocasiones: “El hombre es un ser histórico, quien no sabe de donde viene, difícilmente sabe a dónde va”. Su fuente de inspiración y su proyecto surgen de los movimientos libertarios del país que han marcado el rumbo de la nación, lo que él llama las tres transformaciones: la Independencia, la Reforma y la Revolución.

Pero hay otros hechos del pasado no tan conocidos que son la génesis que han marcado la ideología política de López Obrador, como la rebelión antiporfirista encabezada por el tamaulipeco Catarino Erasmo Garza Rodríguez en 1892, un precursor de la Revolución Mexicana, cuyo nacionalismo y patriotismo es rescatado por el ahora presidente de México en uno de sus libros; otro inspirador capítulo de la historia proviene de la actitud nacionalista de los fundadores de Nuevo Laredo, Tamaulipas, quienes hasta antes del Tratado de Guadalupe-Hidalgo habitaban una región considerada mexicana tanto al sur como al norte del Río Bravo, y que luego de la nueva cartografía fronteriza, habiendo tenido la opción de convertirse en texanos, su lealtad a la patria los llevó a decidir asentarse en territorio mexicano, pero no solo ellos, sino que incluso desenterraron a sus muertos y los trasladaron a Nuevo Laredo para que al igual que ellos ¨siguieran siendo mexicanos.” Algo parecido sucedió con la fundación de Ascención, Chihuahua, cuyos primeros pobladores emigraron de La Mesilla, que luego de la traición de Antonio López de Santa Anna se convirtió en parte de lo que hoy es territorio de Nuevo México.

También en uno de nuestros traslados de Chihuahua a Juárez y al pasar por Ciudad Ahumada nos hizo saber a sus compañeros de viaje acerca de la contradicción de que un lugar histórico, donde los Héroes del Carrizal al mando de Félix U. Gómez y que combatieron heroicamente la Expedición Punitiva, adoptara el nombre de un Coronel aliado de Don Porfirio Díaz, quien fue gobernador de Chihuahua y de Jalisco, a la usanza de Don Porfirio quien tenía sus alcahuetes dentro de su período dictatorial.

Y así, AMLO conoce casi a la perfección los hechos que para bien o para mal han marcado el destino de nuestro país y sus comunidades, los cuales le sirven como un referente perfecto para conocer y definir el rumbo hacia donde vamos.

En los primeros casi once meses de gobierno, en esta nueva configuración del Gobierno de México se han estado construyendo bases sólidas para un cambio verdadero, dichas bases encuentran gran similitud con la ideología magonista, precursora de la Revolución Mexicana y también se parece a las primeras acciones de gobierno luego de la promulgación de la Constitución de 1917 e incluso hay coincidencias con el gobierno de Lázaro Cárdenas acerca del interés particular en el sector energético, concretamente el petróleo. Desde luego que la coincidencia mayor entre la Revolución Mexicana y la Cuarta Transformación fue y sigue siendo acabar con la dictadura, en aquel tiempo la presidencial y ahora la neoliberal o lo que algunos llamamos la dictadura del dinero.

En el programa del Partido Liberal Mexicano publicado en 1906 desde el exilio por los hermanos Flores Magón se plasmaba la necesidad de varias reformas constitucionales, entre ellas acotar el poder presidencial reduciendo el período de gobierno y prohibiendo la reelección, hoy se ha planteado la revocación del mandato, la eliminación del fuero, recorte en los sueldos excesivos y la eliminación del Estado Mayor Presidencial; el programa liberal también planteaba hacer punible el delito en que incurren los funcionarios públicos al no cumplir con su responsabilidad; hoy la corrupción es un delito grave.

En lo que tiene que ver con la educación, el proyecto magonista contemplaba la multiplicación de las escuelas y la obligatoriedad de asistir a ellas, pero también preveía el deber del Gobierno de impartir protección a los niños que por su condición de pobreza pudieran quedar fuera del acceso a la educación, la atención y el apoyo a los maestros, así como mejorar sus condiciones laborales y la mejora de sus salarios no quedaban exentos.

En la cuarta transformación ya está en marcha el fortalecimiento de todos los planteles escolares de educación básica, a los estudiantes más pobres se les brinda apoyo para que asistan a la escuela, y a todos los de preparatoria se les otorga una beca.

El aspecto laboral fue uno de los conceptos destacables del manifiesto magonista, puesto que en él se planteaba la necesidad de una regulación que convirtiera a los trabajadores en verdaderos sujetos de derecho, entre ellos el salario mínimo, la jornada laboral de ocho horas y mejorar las condiciones de seguridad e higiene. En el nuevo gobierno se fortaleció una nueva política salarial, se puede decir histórica, con aumentos sin precedentes y que no afectaron la inflación tal como lo preveían los agoreros del desastre que amenazaban con grandes calamidades si se aumentaban los salarios.

En lo que al campo se refiere, también existen coincidencias, puesto que tal como hoy, el manifiesto liberal acentuaba la necesidad de apoyar a los campesinos más pobres.

En los puntos generales del Programa del Partido Liberal Mexicano también hay convergencias, en aquel tiempo se pedía la restitución de la zona libre, que había funcionado en la frontera norte a finales del siglo XIX, lo cual trajo empleo y desarrollo a lugares como Ciudad Juárez; también se consideraba como prioridad la protección a los indígenas e incluso en el punto número cincuenta del proyecto magonista se menciona que al triunfo de su movimiento se confiscarían los bienes de los funcionarios enriquecidos bajo el amparo de la dictadura para que los que se obtuviera se aplicara en la restitución de tierras a los yaquis, mayas y otras etnias, comunidades o individuos que hubieran sido despojados. El espíritu de la filosofía magonista está presente en la implementación del programa de la Zona Libre en la Frontera (ya en marcha), la política de reconocerle a los pueblos originarios su enorme aportación cultural a pesar del despojo ancestral que han sufrido, y desde luego establecer lo que el presidente ha llamado el Instituto para devolverle al Pueblo lo Robado.

Al igual que Lázaro Cárdenas, el presidente ha impulsado el fortalecimiento del sector energético para que con ello se pueda financiar el desarrollo del país y su crecimiento económico, tal como sucedió a partir del gobierno de Adolfo Ruíz Cortínez quien durante el Desarrollo Estabilizador impulsó medidas que fortalecieron la economía a partir del control de la inflación, estabilidad del peso y la inversión extranjera, condiciones que en estos meses de gobierno han destacado.

Sirvan estas analogías para refrendar lo que ha dicho Andrés Manuel por mucho tiempo en las plazas públicas: “No nos mueven los cargos, nos mueven ideales”, esta frase resume en unas cuantas palabras el más importante de sus postulados.

Los ideales máximos están basados en la austeridad, justicia, equidad y bienestar para todos, lo cual detonará en el desarrollo del país, para ello es indispensable atender primero a quienes más lo necesitan, muchos de ellos han sido excluidos ancestralmente y hoy pueden ver un poco de luz al final del túnel.

¡Por el bien de todos, primero los pobres!