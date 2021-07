Denuncié al Gobernador por probable delito de peculado

Denuncié penalmente al gobernador Javier Corral ante la Fiscalía Anticorrupción, por el probable delito de peculado en el manejo de recursos por más de 8 mil millones de pesos que le detectó la Auditoría Superior de la Federación.

La denuncia contra el Gobernador del Estado y/o quienes resulten responsables por la comisión del posible delito de peculado.

Se ha señalado que el gobernador no aclaró ante la Auditoría Superior de la Federación más de 100 observaciones o irregularidades por el orden de 8 mil millones de pesos.

Al haberse distraído de su objeto, dinero y valores que fueron recibidos por el Gobierno del Estado de Chihuahua y haber quedado enterado de ello de forma directa y personal el Gobernador Javier Corral Jurado, sin haber investigado y sancionado a sus subordinados, es responsable directo del delito de peculado previsto en al artículo 270 fracción I del Código Penal del Estado.

Artículo 270.

Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años y de cincuenta a quinientos días multa, al servidor público que:

I. Disponga o distraiga de su objeto, dinero, valores, inmuebles o cualquier otra cosa, si los hubiere recibido por razón de su cargo…

El informe de la Auditoría Superior de la Federación, dijo, señala que “no se informó a las instancias superiores sobre el estado que guarda la atención de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta institucionales que involucren a los servidores públicos”.

Por lo anterior es importante que el Congreso de Chihuahua debe solicitar un informe al Gobernador sobre las observaciones por parte de la Auditoria Superior de la Federación entre 2017 y 2019.

La Auditoría Superior de la Federación señaló que el Gobierno del Estado de Chihuahua no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018, en materia de control interno, registro e información financiera de las operaciones, ejercicio y destino de los recursos y adquisiciones, arrendamientos y servicios.

En 2019 le fueron detectadas observaciones por un importe superior a los 83 millones de pesos en la aplicación de recursos del fondo para pago de personal que no acreditó haber realizado funciones destinadas a la educación básica y normal, durante la licencia sin goce de sueldo, posteriores a bajas, con cargos de elección popular o de identificados como decesos.

Por dicha observación se promovió ante la Secretaría de la Función Pública del Estado la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación.

En 2018, en el ejercicio de cinco fondos federales, no se aclaró el uso de 7 mil millones de pesos, entre rubros como gastos sin justificar, compras de insumos médicos que no se encuentran en operación, subejercicios y pagos extemporáneos que no pudieron ser solventados por las instituciones estatales.

Si bien en su momento se dio vista a la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua para que investigue, es importante que se den a conocer los resultados de la investigación propia y en su caso conocer si existen responsabilidades administrativas y daños a la hacienda pública.

Destacan por su importancia la compra y no uso de equipo médico para el hospital infantil, incluso se informó a la Secretaría de la Función Pública del Estado en el expediente EPI046-2020-SFP-DGII-669-DE-GF, en el cual se inicia un procedimiento que determine la posible comisión de responsabilidades administrativas.

De igual manera destacan recursos sin aclarar (con 83.8 millones de pesos) correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, por pagos irregulares a personal no dedicado a la enseñanza, dado de baja por defunción y de centros educativos no registrados.

La transferencia por parte de La Secretaría de Educación y Deporte por más de 34 millones de pesos etiquetados dentro del programa ETC a la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, para “apoyos económicos al personal, mediante cheques emitidos los días 28 y 29 de marzo de 2019”.

El dinero, aunque fue reintegrado, se hizo a una cuenta distinta a la del programa, explicó la Auditoría Superior de la Federación, por lo que su similar del Estado, inició el procedimiento para fincar responsabilidades.

Además, 24 millones 727 mil 349 pesos sin aclarar correspondientes a Recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional.

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 18 millones 918 mil 918 pesos, por pagar ocho proyectos de obras realizadas con recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional 2018, sin disponer de la documentación justificativa del gasto.

“el hecho de que el Gobierno del Estado oculte las observaciones y no las justifique, no implica que no existan las irregularidades, de acuerdo a una tesis en la materia”. destacan:

• Recursos sin aclarar (con 83.8 millones de pesos) correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, por pagos irregulares a personal no dedicado a la enseñanza, dado de baja por defunción y de centros educativos no registrados.

• La transferencia por parte de La Secretaría de Educación y Deporte por más de 34 millones de pesos etiquetados dentro del programa ETC a la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua para “apoyos económicos al personal, mediante cheques emitidos los días 28 y 29 de marzo de 2019”. El dinero, aunque fue reintegrado, se hizo a una cuenta distinta a la del programa, explica la ASF, por lo que la SFP inició el procedimiento para fincar responsabilidades.

• 24 millones 727 mil 349 pesos sin aclarar correspondientes a Recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional.

• Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 18 millones 918 mil 918 pesos… por pagar ocho proyectos de obras realizadas con recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional 2018, sin disponer de la documentación justificativa del gasto”.

8. El informe de la Auditoria Superior de la Federación concluye aun de manera más preocupante señalando que “No se informó a las instancias superiores sobre el estado que guarda la atención de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta institucionales que involucren a los servidores públicos”, por lo que debe ser menester de esta Legislatura solicitar al Poder ejecutivo del Estado nos informe sobre dicha situación que guarda las observaciones por parte de la auditoria superior de la Federación del Periodo señalado entre 2017 - 2019.

9. Al haberse distraído de su objeto, dinero y valoresque fueron recibidos por el Gobierno del Estado de Chihuahua y haber quedado enterado de ello de forma directa y personal el Gobernador Javier Corral Jurado, sin haber investigado y sancionado a sus subordinados es responsable directo del delito de peculado previsto en al artículo 223 fracción I del Código Penal Federal y 270 fracción I del Código Penal del Estado, que en ambos casos el bien jurídico tutelado es la administración de los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, independientemente de su origen, sujetándose a los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. analista Político y Legislador.

Consultar artículo completo en https://www.eldiariodechihuahua.mx/