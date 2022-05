Derechos de NNA en la Constitución Federal

Los derechos humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el derecho positivo mexicano ---al margen de los tratados y la jurisprudencia internacionales--- presentan una serie de singularidades que demandan ser armonizadas con los Tratados Internacionales, en particular con la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado internacional de mayor aceptación en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, y por ende, vinculante --- esto es, de observancia obligatoria--- para el Estado mexicano.

Las inconsistencias conceptuales parecen atender a la incomprensión de la personalidad jurídica de las personas menores de edad: incongruencias como la percepción relativa a la titularidad de derechos: la parcialidad en el catálogo de sus derechos: la segmentación o la distinción de los NNA respecto de los sujetos en función de sus edades, rompiendo con la lógica del enfoque de derechos, entre otros temas.

La columna ha enfocado los temas en diversas ocasiones centrando el análisis en diversos instrumentos normativos. En esta oportunidad la perspectiva se focaliza en la Constitución Federal.

Los asesores de los legisladores dieron evidencia de ser rehenes del enfoque del derecho privado que aún prevalece en las decisiones cotidianas que involucran a los NNA. Únicamente de esa manera se puede entender la necesidad de llevar los derechos de estas personas al “cajón de sastre” que es el Artículo 4º Constitucional. Necesidad que quedó obsoleta desde 2011, en que los tratados de derechos humanos son parte del llamado bloque “de constitucionalidad”; su valor normativo tiene en el ámbito nacional el mismo que los derechos contemplados en la Carta Magna.

En el Artículo subsiste el enfoque etario, en sus párrafos 6, 7 y 8 propio de las clasificaciones del Código Civil.

Como se refirió, algunos derechos enunciados para los NNA se encuentran reconocidos en otros artículos constitucionales o en el mismo cajón de sastre, como son el derecho a la protección a la salud, o el relativo a la educación, en general (toda persona), en el Artículo 3º; empero en el 4º, el derecho a la educación está referido a la niñez.

El artículo 1º Constitucional señala, a partir de la reforma de 10 de junio de 2011, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados de derechos humanos en los que México sea parte. Entonces, cómo explicar las distinciones por edad introducidas en el texto del artículo 4º. los Legisladores de la Comisión correspondiente (o sus asesores, que es lo mismo), no pudieron librarse del paradigma de que las niñas y niños no son personas. Peor aún, las distinciones por edad contravienen el derecho a la no discriminación contemplado en el mismo artículo 1º, vigente desde 2011.

Se aprobó incluso, una reforma a dicho artículo que introduce el "interés superior de la niñez" cuando resultaba innecesario, a partir de la reforma de 10 de junio de 2011, que incorpora los Tratados de Derechos Humanos al marco constitucional; entre los cuales se incluye la Convención sobre los Derechos del Niño. Comparto sin más la opinión de la jurista Mónica González Contró al respecto; “Lo anterior es la muestra de algunas dificultades relacionadas con la comprensión de los derechos de niñas y niños y la necesidad de recurrir a los principios para su adecuada interpretación en el ámbito jurídico mexicano. Por ello es necesario analizar lo que subyace en el fondo de esta forma de reconocer e interpretar los derechos de niñas y niños.

Desde las primeras declaraciones de derechos humanos, … se estableció como valor fundamental el llamado principio de autonomía. Por esta razón quedaron excluidos, quienes se presuponía no tenían la capacidad para el ejercicio de las libertades, como era el caso de las mujeres, las niñas y niños, los esclavos o quienes no tenían una propiedad. Durante los dos siglos posteriores se dio un proceso de universalización de los derechos, concediéndose un especial valor a la igualdad, que tuvo como consecuencia la incorporación de otros titulares, pero el modelo, sustentado en el valor de la autonomía, continuó siendo la base para el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos. Esto significa que el modelo no varió, sino que se reconocieron a otros actores que podían responder a éste, es decir, se consideró, por ejemplo, que las mujeres y las personas pertenecientes a minorías étnicas, podían actuar con autonomía; pero el modelo, sustentado en el valor de la autonomía, continuó siendo la base para el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos”. “En el caso de niñas y niños, en contraste, nunca se ha aceptado, ni cultural ni jurídicamente, esta capacidad para actuar de forma independiente. Evidencia de ello es que los códigos civiles establecen que los "menores de edad" tienen "incapacidad natural y legal".

Finalmente, es importante comprender el rol que han jugado este conjunto de creencias y concepciones en la construcción del sistema jurídico y la razón por la cual a no pocos especialistas desconcierta la redacción del artículo 4º y la exclusión de ciertos derechos reconocidos en la Constitución y Tratados, en ordenamientos que afectan a las personas menores de edad y la necesidad de superar dichos paradigmas y armonizar estos ordenamientos con el enfoque de derechos humanos.