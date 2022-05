Derechos del niño, en serio

Como toda conmemoración, la del “Día del Niño” tiene antecedentes históricos. En el caso del niño, desde su arranque en el siglo XX, se vinculó a una percepción de derechos. El origen de la festividad se atribuye a la ayuda humanitaria que realizó Save the Children, una Organización No Gubernamental (ONG) fundada el 19 de mayo de 1919 por la activista inglesa Eglantyne Jebb y su hermana Dorothy Buxton. El propósito de Save the Children era el de alimentar a miles de niños austriacos y alemanes afectados por la Primera Guerra Mundial, para lo cual recaudó una gran suma de dinero. En 1923, Eglantyne redacta la “Declaración de los Derechos del Niño”, que consistía en cinco puntos de los cuales el más destacado señala: "El niño hambriento debe ser alimentado, el enfermo debe ser auxiliado, el extraviado debe ser conducido y el huérfano y el abandonado deben ser recogidos y socorridos". Con miras a obtener mayor apoyo, Eglantyne envía su escrito un año después a la Sociedad de Naciones, organismo antecesor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Eglantyne en su misiva expresó: "Estoy convencida de que se deben exigir ciertos derechos para la infancia y trabajar en pro de un reconocimiento general de estos derechos". Dicha declaración fue adoptada por la Sociedad de Naciones el 26 de diciembre de 1924, nombrándola “Declaración de Ginebra”. Este hecho marca el inicio del reconocimiento de los derechos de la niñez a escala global, así como la implicación y responsabilidad de los adultos en su cuidado. Aunque en el texto de Eglantyne se hacía énfasis en proveer a los niños la asistencia necesaria para su desarrollo y bienestar, el documento no se reflejó en la legislación de cada país. Ante esto, se formuló una segunda declaración, la cual fue ratificada por las 78 naciones que en su momento integraban la ONU. Se aprobó el 20 de noviembre de 1959, fecha que le da origen al Día internacional del niño. La nueva declaración estableció diez principios que representan los derechos fundamentales de los niños que deben ser garantizados: 1. Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. 2. Derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental y socialmente sanos y libres. 3. Derecho a un nombre y a una nacionalidad. 4. Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas. 5. Derecho a educación y atenciones especiales para aquellos niños con una discapacidad. 6. Derecho a comprensión y amor por parte de los padres y de la sociedad. 7. Derecho a divertirse y jugar. 8. Derecho a recibir ayuda y atención preferentes en caso de peligro. 9. Derecho a protección contra abandono y el trabajo infantil. 10. Derecho a recibir educación que fomente la solidaridad, amistad y justicia entre todo el mundo.

Fue en 1989, que la Asamblea General de la ONU, emitió la “Declaración de los Derechos del Niño” que se convierte en la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto representó una herramienta legal de cumplimiento obligatorio por parte de los Estados miembros. Naciones Unidas celebra el Día Universal del Niño el 20 de noviembre, fecha en la que la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. México es la excepción por obvia razón. Según la Unesco, el objetivo del Día Universal del Niño es recordar a la ciudadanía que los niños son el colectivo más vulnerable y, por tanto, el que más sufre las crisis y los problemas del mundo.

Sin embargo, en nuestro país la fecha se ha vuelto en una festividad pública con diseño adulto centrista que simula empoderamiento político de las personas menores de edad.

La fecha desde la perspectiva de esta columna, debiera ocuparse de la reflexión y el debate sobre la corresponsabilidad de los agentes que intervienen en la concreción de los derechos del niño (valga reiterar, sin distinción de género). En sistema de agentes se incluye a las personas menores de edad; no puede haber debate válido y fructífero si se excluye al titular de los derechos. Por método podemos atender a los otros agentes estructurales, atendiendo a lo dispuesto por la Convención, esto es, la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Estos son los agentes responsables de asegurar, la vigencia de los derechos, de la calidad de vida y de la felicidad de los niños, niñas y los adolescentes nacionales y extranjeros residentes en el país. El principio de corresponsabilidad establece la participación activa de los tres protagonistas, sin interferencias ni exención de responsabilidades. Se puede afirmar, con Ligia Galvis “que el ejercicio de la responsabilidad parte de la esfera privada en la cual los protagonistas son los padres y los demás miembros de la familia, los representantes legales y las personas a quienes se les ha asignado el cuidado y la atención de los niños, las niñas o los adolescentes. La esfera privada se abre hacia la vida pública a través de la responsabilidad social y ésta se conduce a la participación pública a través de las instituciones del Estado para culminar el ciclo de la corresponsabilidad”.

Este sería el escenario posible y deseable todos los días del año y en particular el conmemorativo, en donde todos los agentes intervengan a la par con las niñas, niños y adolescentes. Es tiempo de tomar conciencia y actuar seriamente.

·.