Desaparecer

Lo único que sé a ciencia cierta es que nada ni nadie desaparece sin dejar rastro y tenemos cuerpos de seguridad reconocidos a nivel internacional. Mientras conviven la desaparición forzada, las víctimas de la guerra sucia y el feminicidio, aparecen el secuestro en todas sus modalidades y la trata de persona, incluso el exdiputado Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como ‘El Mijis’, desapareció en el estado de Coahuila desde el pasado 31 de enero. Al Mijis se lo llevaron ovnis. La desaparición es un duelo que va más allá de la muerte y que no se puede curar; piensas que la persona que amas está sufriendo y al pasar de los años vas de oficina en oficina, arrastrando el luto, sin encontrar respuestas.

La desaparición cuando la ejerce el gobierno o cualquiera de sus representantes es una repuesta ilegítima a un hecho que demanda una solución de fondo por la vía legal. Pensemos en un grupo armado guerrillero, alguien le dispara a los pies a una funcionaria de gobierno, la persona que disparó es perseguida y capturada, lo que sigue es presentarla ante ministerio público, asistida de un abogado, posteriormente ante el Juez para determinar la legalidad de la detención y formularle o no la imputación, eso de hacer justicia por propia mano no es justicia… y no acaba bien.

Pero eso no sucedía en el México de la guerra sucia por un asunto de legitimidad de causas. Si bien la fiscalía podía formular cargos por porte de armas de uso exclusivo del ejército, agresión a civiles, intromisión extranjera y un largo etcétera, los presuntos guerrilleros podían esgrimir causas como la injusticia, la muerte infantil, la explotación del campesino, la intransigencia gubernamental; y desde luego la sociedad empatizaría con el acusado y no con el gobierno, podían juzgar a cualquier grupo armado pero la fiscalía sería juzgada por cada mexicano, así que los desaparecidos de la guerra sucia, se teletransportaban a alguna celda, quizá en un campo militar.

Un reaparecido de esa época recuerda que estar detenido en una cárcel militar era la desesperanza, cuando gracias a la señora Rosario Ibarra de Piedra fue trasladado a una cárcel del sistema judicial, para él fue como estar vivo de nuevo.

Pero las formas de desaparecer en este país son múltiples y no son monopolio de un mal sexenio, son producto de la delincuencia organizada, nuevas formas de secuestro y del feminicidio. México suma ya 90 mil 34 personas desaparecidas y no localizadas, según cifras actualizadas por la Comisión Nacional de Búsqueda. Según el registro de la C.N.B.P. del 5 de enero de 1964 al 29 de julio de 2021, existen 81 mil 617 personas desaparecidas y 8 mil 417 no localizadas. En este periodo se reportó la desaparición de 221 mil 820 personas; 131 mil 786 personas fueron encontradas, de ellas 123 mil 067 fueron localizadas con vida y 8 mil 719 encontradas sin vida.

El informe histórico de la Comisión Nacional de Búsqueda, incluyendo datos del periodo de la Guerra Sucia, de la guerra contra el narcotráfico y hasta el 2010, nos arroja a nivel nacional la cifra oficial de 61 mil 137 desaparecidos. Desde 2006, se han hallado en el territorio mexicano 3 mil 631 fosas clandestinas, de ese total 739 son niñas, niños y adolescentes y 548 son mujeres.

Según el informe referido en el párrafo anterior, en el estado de Chihuahua, durante el lapso del 15 de marzo de 1964 al 28 de diciembre de 2021, desaparecieron 13 mil 413 personas, de las cuales 8 mil 380 eran hombres y 5 mil 033 mujeres. A la fecha, dice la CNB, en la entidad hay 3 mil 463 personas desaparecidas y no localizadas.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) declara que, con estas cifras tan altas, la salud emocional de la familia y allegados de la persona desaparecida es ya un problema de salud pública, por lo que la desaparición en todas sus variantes y modalidades, es un crimen con muchas víctimas como todo acto de terrorismo.

Siempre circula por nuestra mente ¿quién se beneficia con esta desaparición? El gobierno, un político corrupto, un grupo delictivo, o la propia familia. No deja de ser curioso ver a los descendientes de humildes guerrilleros paseando por Europa, trasladándose en autos del año y con excelentes remuneraciones en la nómina oficial, quizá el caso más escándalos sea el de la señora Isabel Miranda de Wallace, quien por propia mano localizó y colaboró en la captura de los secuestradores de su hijo, y luego pasó a la nómina oficial y candidata al gobierno de la Ciudad de México, de una manera escandalosa, sobre todo porque los familiares de los presuntos secuestradores han denunciado capturas sin orden de aprehensión y tortura. Eso es lo que pasa cuando el desaparecido pertenece a las clases altas o un grupo político identificado, porque mujeres y niños del pobrerío sólo pueden aspirar a que alguien los recuerde.

Así que consagremos un recuerdo para Jessica Nolasco que murió afectada por el cáncer y el cansancio de buscar a su hija, Alondra Nolasco Corpus, desaparecida en septiembre de 2017. Los pobres nunca encuentran a sus seres queridos, y tampoco los callan con dinero o un lugar en la nómina del gobierno, son estas madres y padres que el gobierno no compra los que continúan la búsqueda de personas desaparecidos, que Dios los acompañe.