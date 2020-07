Desapariciones en México, herida que no cierra, la Secretaría de Gobernación (Segob) señala que desde 1964 se registraron 73,201 personas desaparecidas y se acumulan 3,978 fosas clandestinas. Es indescriptible el dolor y sed de justicia de quienes viven en carne propia la desaparición de algún familiar, donde habitualmente la respuesta oficial sin importar el orden de gobierno y/o credo político, no reciben la atención oportuna, el seguimiento cabal a sus casos, producto de la indolencia institucional. Hasta hoy, quitando el tema de la verdad histórica de Ayotzinapa, la 4T sigue sin dar la cara a los familiares de desaparecidos, hace unos días, en su última gira por Guanajuato, entidad bañada en sangre, autoridades locales desalojaron a familiares y colectivos que buscaban un acercamiento con el presidente López Obrador.

Este 2020 se registran más de 11,500 personas sin rastro. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, en la presentación del documento señaló: “Desde los años sesenta, con el primer registro que data de 1964, al día de hoy tenemos reportadas 73,201 personas… de ese total, 1,523 personas corresponde a años anteriores a 2006. Mientras que71,678 personas han desaparecido en México en los últimos 14 años”.

El funcionario destacó que enmiles de casos no se cuenta con la información fidedignapor parte de las fiscalías estatales o la Fiscalía General. Debido a ello, en 11,191 cuerpos, que representan el 15% del total, “no hay certeza del año de hallazgo, de denuncia y desaparición.

En la presentación del Informe sobre Búsqueda, Identificación y Versión Pública del Registro de Personas Desaparecidas, Encinas precisó quedesde diciembre de 2006, época de Felipe Calderón, cuando arrancó la guerra frontal contra los grupos criminales,se han encontrado 3,978 fosas clandestinas donde han sido exhumados 6,625 cuerpos.

De ese total,1,143 corresponden a fosas localizadas entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de junio de 2020. En esas fosas se han exhumado 1,682 cuerpos y 712 han sido plenamente identificados e incluso alguno de ellos entregados a las familias.

Las entidades que registran mayor número de fosas son Veracruz, Sinaloa, Colima, Guerrero y Sonora, que en conjunto suman el 57% de las fosas de todo el país. Alarmante, el 75% de los desaparecidos en México tienen entre 15 y 30 años de edad, dato que indica quelas personas jóvenes son el blanco de las bandas criminales. La comisionadaNacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNBP), Karla Quintana en entrevista con Denise Maerker en Atando CabosdeRadio fórmula señalo: “La juventud se está desapareciendo… de lasmás de 73 mil 200 personas reportadas como desaparecidashasta el mediodía de este 14 de julio eran jóvenes que no superan los 31 años de edad”.

En el caso de las personas de entre 15 y 30 años que están desapareciendo,el 75% son hombres y el 25% son mujeres. Respecto a losmenores de 18 años de edad, el 53% de las reportadas son mujeresy el 47% hombres.

Quintana comentó que la CNBP tiene la hipótesis de que laviolencia familiary lasredes de trata de personas,están estrechamente ligadas a que sea mayor el número de mujeres menores desaparecidas.

La CNBP lleva su propio conteo defosas clandestinasen el país, según las autoridades federales, de 2006 al 30 de junio de este 2020, se han encontrado1,146 fosas, en las que se exhumaron1,682 cuerpos. En el último medio año la CNBP recabó información de 347 fosas nuevas. En Veracruz la cifra aumentó de 108 a 173 para este periodo, por tanto estiman que son incorrectos los datos del gobierno.

De acuerdo al registro histórico federal, de 1964 a la actualidad, losestados con el mayor número de casos de desaparición son, en orden descendente: EdoMex, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, CdMex, Nuevo León, Puebla y Chihuahua, los cuales tienen el 78% del total de los reportes.

Especialistas afirman que el impacto en la salud mental en las familias de los desaparecidos, particularmente en la madre, el padre y hermanos, es uno de los dramas más complejos que requieren atención psicológica a tiempo. Tener un hijo o hija desaparecida puede ocasionar graves daños mentales porque genera una larga zozobra y sufrimiento al no saber qué ha pasado con la persona que nunca regresa a su hogar.

La desaparición de un ser querido es referida por los familiares en especial por las madres como un dolor incesante, una intensa angustia generada por el desconocimiento de su paradero, es así como se convierte en la tortura de las preguntas sin respuesta: ¿Dónde está?, ¿Qué le pasó?, ¿Por qué le pasó?, ¿Por qué a él, o a ella?, ¿Por qué a mí?, ¿Por qué no lo pude evitar?, ¿ Estará vivo o le habrá pasado algo?, ¿REGRESARÁ? Estas son algunas de las preguntas que retumban de manera cotidiana, las cuales intentan responder a través de instituciones gubernamentales y organizaciones civiles y religiosas. Este camino tortuoso tiene impactos en la salud mental a diferentes niveles: Individual, familiar y comunitario. Esta pérdida se vive como un duelo o muerte el cual se complica, debido a que no tenemos un cuerpo con el cual se pueda facilitar el transitar al proceso de aceptación de la pérdida, no hay despedida real, si simbólica que es el papel que usualmente juegan en las pérdidas todos los rituales que en cada cultura y religión se realizan al perder un ser querido.

Al no tener respuesta a estas preguntas se complica el proceso de duelo y se vuelve un duelo patológico o complicado o congelado, porque el proceso de aceptación nunca se logra restablecer para dejar ir al familiar como puede ocurrir en un duelo con rituales de despedida o desprendimiento gradual del familiar, por eso se generan alteraciones en todos los hábitos, se vuelve indefinido e irreal, generando sensaciones de irrealidad absoluta y extrañeza en las experiencias vividas con esta persona.

A nivel individual, varias personas refieren luchar con la sensación de estar “al borde de la locura”. Una madre que no tiene noticias de su hijo de 19 años indica: “¿Será que me estoy volviendo loca, será que yo me imaginé todo, qué estuve en embarazo, qué tuve a mi hijo?”. Pueden desarrollarse sensaciones de sentirse incompletos, pacientes han dicho: “La desaparición de mi hijo me dejó un vacío enorme, fue como si me arrancarán un pedazo del alma”. Este doloroso sentimiento, suele ir acompañado por un estado de ánimo deprimido, ansiedad, cambios en el comportamiento y afectaciones psicosomáticas como dolores de cabeza y otros dolores corporales, problemas digestivos, cambios en el apetito y en el sueño, entre otros.

México, según la prensa mundial, es uno de los países más violentos, donde impera la desigualdad social, abusos de autoridad, corrupción, discriminación, tortura, feminicidios, crímenes de políticos, periodistas, activistas, de odio, acumula desapariciones forzadas, trata, pedofilia, pornografía, adicciones, ecocidios, maltratos a niños, migrantes, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas; se agudiza la narco-cultura, violencia e inseguridad, producto de un tejido social depauperado, desinformado, carente de valores, omiso en las decisiones de gobierno y silencioso ante la impunidad. La desaparición forzada es un crimen que sigue consumándose porque no hay castigo para los culpables, la complicidad de algunos cuerpos de seguridad y las autoridades con el crimen organizado, según expertos son los factores que mantienen impunes los secuestros, torturas y desapariciones de miles de mexicanos.

El pueblo de México está harto de su contexto actual, anhela navegar en aguas mansas, que den respiro. Hoy, son tiempos de solidaridad, de tolerancia, de trabajo compartido, no de cinismos y/o revanchismos políticos, dejar atrás la argucia electorera. Por desgracia, se ve un camino agreste, con piedras y espinas. Pongámonos en los zapatos de quienes sufren este dolor, les comparto lo dicho por Metodia Carrillo, madre del normalista Luis Ángel Abarca Carrillo: “Para una madre es muy duro ver el amanecer, el atardecer y ver que tu hijo no está”. Sumemos Voces.