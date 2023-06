Desde Ceresos, las llamadas del terror

Blanca es una jovencita de 17 años, que de pronto desapareció de su casa en Parral. Fue localizada casi 24 horas después en la colonia Héroes de la Revolución. Huyó despavorida de su domicilio cuando recibió una llamada de extorsión, de una lada 659. Imaginemos lo que le dijeron desde el otro lado de la línea.

En Cuauhtémoc, una administradora de un centro recreativo fue amenazada telefónicamente. Le dijeron que el negocio sufriría una fuerte multa por parte del SAT si no pagaba 44 mil pesos en un Oxxo. Condujo al corredor comercial Manitoba, ya cayendo la noche, para cumplir con lo ordenado desde el número 5582452693.

Rumbo a Ojinaga, los transportistas están hartos de que células del crimen organizado les cobren 2 mil 500 pesos a cambio de dejarlos transitar. La amenaza es robarles la mercancía o hacerles daño. Son grupos armados hasta los dientes, ni qué discutir.

Lo mismo les pasa rumbo a Janos, pero por parte de la Policía Municipal que actúa como gavilla delincuencial, cobrando derecho de paso, en esa larguísima carretera con rumbo a Hermosillo. Igualita condición al pisar suelo sonorense, la exigencia de dinero a cambio de protección. Sólo cambia el color del uniforme policial.

En Juárez, una custodia del Cereso Femenil 3, Edith A. G., recibió el beneficio de la libertad provisional, en tanto se realiza el juicio, por cobrar dos mil pesos para entregar un documento a una interna.

No es de extrañar, sabemos que en los Ceresos una pasta de dientes, un jabón, o una toalla sanitaria, son objeto de venta y extorsión. Hay que pagar cuota hasta para ir a la visita conyugal, con esposa, concubina o persona ajena, con sobre cuota.

La extorsión sigue institucionalizada, mil veces acreditada, no sólo a nivel policial, sino inclusive en ministerios públicos, los responsables de perseguir el delito.

El órgano interno de control de la Fiscalía en Cuauhtémoc comprobó que un agente del MP recibió 28 mil pesos a cambio de devolver una propiedad incautada de manera precautoria, en el fraccionamiento Presa San Antonio.

Quería dicho agente el doble del dinero, pero la víctima sólo contaba con esa cantidad, la cual fue cínicamente entregada en las mismas inmediaciones del juzgado.

Está la denuncia arrumbada contra el exfiscal César Peniche y varios de sus colaboradores, acusados de extorsión por Marcelo González Tachiquín, exsecretario de educación y extitular de Pensiones con César Duarte.

La historia de Marcelo habla de la entrega de 400 mil pesos durante 2018 a cambio de no ser detenido, con motivo de los expedientes X.

“A finales de diciembre de 2018 y después de estar pagando la extorsión por 12 meses, me volvió a exigir más dinero, lo que ya no estuve en condiciones de pagar, y como por arte de magia me aprehendieron 10 días después con todo un montaje mediático y a pesar de estar amparado”, es el testimonio de González Tachiquín.

Recientemente, siete elementos de la Policía Municipal fueron sometidos a investigación, por denuncias de comerciantes del centro de la ciudad, quienes se quejan de extorsión para darles protección contra criminales, por robos o cuota de piso.

No para la extorsión en contra de los migrantes, que deben pagar miles de dólares por una ilusión que en muchos de los casos termina en muerte.

Fue muy sonado el caso de los casi 100 migrantes secuestrados en Durango, retenidos en una casa de seguridad, con amenaza de muerte, para que pagaran el derecho de paso.

La historia de terror de la manera en que fueron privados de la libertad en un supuesto retén de Migración, con uniformados y vehículos oficiales, tuvo amplia difusión cuando llegaron a Jiménez y después a esta capital, para luego dirigirse finalmente a la frontera juarense, donde se entregaron a la policía norteamericana.

Nada más ese negocio lucrativo de extorsión a migrantes deja de 80 a 100 millones de dólares mensuales, cifras de la Fiscalía Zona Norte, en voz del jefe Carlos Salas.

Podríamos irnos con cientos, miles de casos más de extorsión cotidiana en sus diversas modalidades, en todas ellas el engaño, le amenaza de un daño futuro, para generar incertidumbre, miedo, auténtico terror.

Pero cuando vemos las estadísticas oficiales del delito, quedamos pasmados. El año pasado sólo se denunciaron 6 casos de extorsión a nivel estatal, y en lo que va del presente año, sólo, uno.

Evidente subregistro, cuando en realidad, las llamadas son continuas, no paran, en un negocio en exceso lucrativo.

Hay un estimado de que cuando menos diez mil llamadas salen cada día de los centros de reclusión con intentos de extorsión a nivel nacional, un sitio donde los celulares están prohibidos, y hay estrategia de bloqueo a comunicaciones. Cada Cereso es verdadero call center criminal.

Realizada la llamada, cumplida la tarea de sembrar pánico con un dato, uno solo, de esa información sensible, un domicilio, un auto, el nombre de pila de una persona, y la amenaza de daño, sólo falta el mecanismo de cobro.

Afuera, habrá un número de tarjeta bancaria abierta con datos falsos, o algún método SPIN, con muchas menos verificaciones, o un adulto mayor reclutado por su vulnerabilidad, que abrió la cuenta.

En este contexto, de indudable permanencia del delito de extorsión, con modus operandi diverso y complejo, es como llegó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de considerar inconstitucional la pena de hasta 70 años para la extorsión agravada.

Con base en esa resolución, el Congreso estatal decidió acatar a pie juntillas la determinación, ahora será de 20 años el castigo por extorsión simple y de 30 la agravada, para que haya una proporcionalidad en las penas.

Serán beneficiadas 311 personas, de las cuales 200 ya cuentan con una sentencia y 111 están en proceso penal. De las personas sentenciadas, 107 compurgaban penas de 30 a 70 años y 21 tenían una condena de prisión vitalicia que ya no puede ser aplicada en la entidad; las otras 72 recibieron penalidades de uno a 29 años.

Todas ellas recibirán un beneficio.

***

Oficialmente, en los últimos siete años, el delito de extorsión en Chihuahua ha sufrido una caída del 95 por ciento. En el 2016 fueron 23; en el 2017 fueron 16; en 2018, 8; 2019, 18; en 2020, 1; 2021, 20; 2022, seis, y al primer cuatrimestre del presente año sólo hay una denuncia.

¿Dónde están los casos relatados al principio? Sólo en el testimonio periodístico, porque los afectados no acuden a las instancias ministeriales.

Con razón, en Juárez, Chihuahua, Delicias, y todos los municipios, el sector comerciante y empresarial, manifiesta su preocupación por el fallo de la Corte.

Los ministros están lejos de la realidad.

No saben que detrás del homicidio del guía de turistas Pedro Heliodoro Palma, cometido arteramente por “El Chueco” en Cerocahui -y que después desencadenó el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora-, estaba precisamente el negocio de la extorsión, impune práctica en toda la sierra.

No consultaron los ministros que, en la última encuesta de victimización del INEGI, en el 2021, la tasa de extorsión por cada cien mil habitantes en el estado de Chihuahua, supera la media nacional, y es de 5 mil 438.

Es decir, nada más en esta ciudad de Chihuahua, hay cada año 55 mil víctimas de extorsión. De ese tamaño la gravedad del delito oculto de las cifras oficiales, que niegan una terca realidad.