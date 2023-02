Desertificación y reforestación

Una premisa en la formulación de las políticas públicas estriba en la conciencia de la existencia de un problema a la atención a los programas que integran las acciones de instrumentación de las “soluciones” del problema identificado. La identificación entraña como condición, el conocimiento objetivo de los fenómenos involucrados, en particular por los agentes que son responsables de las condiciones materiales del problema. En general, los actores principales de los procesos de perturbación del medio ambiente carecen del acceso al conocimiento básico para actuar remediando los procesos de los que son agentes activos y por ende responsables. Sin embargo, en la formulación de las políticas públicas, en la definición y medición de los problemas medio ambientales no existe la dispensa moral de desconocimiento. El Plan de Desarrollo Municipal de Chihuahua en su componente de Gobierno Eficaz y Eficiente contiene: programa 4.9 SEGURIDAD HÍDRICA en su componente 4.9.3 GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HÍDRICOS INNOVADORA contempla la actividad 4.9.3.3 Establecer programa de reforestación municipal. Para el autor de estas notas fue una sorpresa el hallazgo en esta ubicación temática. No obstante, de esto se desprende la aceptación de un problema y la conciencia para actuar. Como al autor le resultara ilocalizable el Programa, se desconoce la conceptualización y delimitación del problema.

El autor ha sostenido que una de las líneas de acción ante aquella de las principales facetas de la problemática ambiental radica en el proceso de desertificación. Cito palabras más palabras menos, los conceptos vertidos en mi artículo publicado en este espacio, alusivo al tema. Por procesos de “desertificación" en el contexto de las ciencias del medio ambiente no se hace referencia a la pérdida de tierras productivas al devenir éstas en “desiertos”, como consecuencia de diversos factores, como las variaciones climáticas y las actividades humanas. Para la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (UNCCD, por sus siglas en inglés) la tierra es el "sistema bioproductivo terrestre que comprende el suelo, la vegetación, otras biotas y los procesos ecológicos e hidrológicos que tienen lugar en él" y más ampliamente como "un área delimitable de la superficie terrestre, que abarca toda la biósfera que se encuentra inmediatamente por encima o por debajo de esa superficie, incluyendo los atributos del clima, las formas del suelo y el terreno, la hidrología superficial (incluyendo lagos poco profundos, ríos, pantanos y ciénagas), las capas sedimentarias cercanas a la superficie y las reservas de agua subterránea asociadas a ellas, la biodiversidad, los patrones de asentamiento humano y los resultados físicos de la actividad humana pasada y presente (terrazas, estructuras para el almacenamiento de agua y drenaje, carreteras, edificios, etc.)". La UNCCD pone énfasis en las tierras secas. Dicha importancia se debe a sus características climáticas, como la precipitación escasa e irregular, la gran diferencia entre las temperaturas diurnas y nocturnas, la elevada evapotranspiración potencial, así como la presencia de suelos con poca materia orgánica y humedad, elevan la susceptibilidad de sufrir degradación del suelo y alteraciones de los sistemas biofísicos y sociales que sustenta.

Los procesos que provocan la desertificación son variados y complejos. De acuerdo con la UNCCD están relacionados principalmente con dos aspectos, el primero se refiere a las variaciones climáticas, tales como lluvias irregulares y poco frecuentes (sequía) y a la persistencia de altas temperaturas durante periodos prolongados de tiempo, lo que provoca tasas de evapotranspiración elevadas; mientras que el segundo factor tiene que ver con las actividades humanas, tales como la sobreexplotación del suelo en actividades agrícolas, el sobrepastoreo, la deforestación y el uso de sistemas de irrigación inadecuados. Las acciones para enmendar o evitar el problema de la desertificación deben atender las esferas ambientales, políticas y sociales. Las consecuencias más importantes de la desertificación se agrupan en las afectaciones a las poblaciones humanas y a los ecosistemas; las primeras tienen que ver con la insuficiencia alimentaria, por la producción insuficiente de alimentos, la pobreza, el agravamiento de problemas de salud debido a las partículas transportadas por el viento (tales como, infecciones oculares, enfermedades respiratorias y alergias); la segunda incluye un deterioro de la capacidad funcional del ecosistema asociado a la baja en la fertilidad del suelo, salinización y erosión, reducción de la capacidad de resiliencia de la tierra, incremento de las inundaciones en las partes bajas de las cuencas por la afectación del ciclo hidrológico, escasez de agua, desecación y sedimentación de cuerpos de agua y la alteración de los ciclos biológicos.

En México en el año 2013 la Conafor, en colaboración con la Universidad Autónoma Chapingo, publicó el estudio para la determinación de la Línea Base Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación: el Informe de la Situación Medio Ambiental en México 2018 en su página 203 recoge un mapa de los tipos de tierras secas conforme al estudio de la Universidad de Chapingo. En él puede observarse que en nuestro estado predominan las superficies de los tipos de tierras secas: semiáridas, áridas e hiperáridas.

Para el estado de Chihuahua, como en todas partes, enfrentar los procesos de desertificación exige el concurso de diversos actores: las comunidades productivas y sus organizaciones, las autoridades federales, estatales y municipales. Las dimensiones del problema involucran un conocimiento preciso de las variables que definen su estado y una política específica de lucha para subsanar los diversos grados de presencia de la desertificación. Desgraciadamente las irrelevantes acciones preventivas sobre este proceso ahora representan un mayor costo financiero, técnico y humano de las acciones correctivas.

Ante la irrelevante intervención del gobierno federal ---como de la hasta ahora ausente, estatal---, la atención del problema descansa en la determinación del gobierno municipal para atender un problema que en nuestro municipio, como en el estado, alcanza niveles de gravedad que exigen la remediación mediante acciones de forestación y reforestación con especies endémicas de árboles y flora arbustiva, así como, de la concienciación de los agentes productivos cuya intervención ha generado un problema que ha terminado por afectarnos a todos.