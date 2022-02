Desfiladero, treinta años después

Yo soy Alfredo Espinosa y este es mi libro Desfiladero, por el cual me otorgaron el Premio Ramón López Velarde, que agradezco y celebro.

Hace 30 años se publicó Desfiladero. Mi primer libro formal.

Y desde entonces, por este libro pasa un animal que a veces brama y otras veces sangra.

Un río por donde rueda mi maltrecha biografía

Aquí las palabras encuentran su ramillete de escalofríos

Y su intento por bautizar experiencias inéditas

En Desfiladero descubro a un poeta que arremete el oficio con más pasión que técnica.

Pertenezco a los rudos y mi linaje son los derrotados.

Sin embargo, no me he traicionado demasiado: el otro que era yo, sigue siendo éste que ahora soy

Soy un escritor veterano y un joven vanguardista en el arte.

Trabajo todos los días, y a veces vuelo.

He viajado por varios libros

He leído algunos mundos

He subido al sótano

Cavé en los infiernos

Llegué a las nubes

La literatura me desengaña y la pintura me hechiza.

Voy entre la biografía y la imaginación.

Vivo donde el arte me llama

y en el corazón que me ama.

AFS: ¿Cómo estaba el mundo literario en el tiempo de Desfiladero?

Cuando empecé a escribir poesía se abrían dos caminos entre la selva: la poesía como resultado de la experiencia, y la poesía siendo lenguaje mismo. Dos modos, dos mundos, dos esplendores.

La poesía nacional estaba en manos de José Emilio Pacheco y Jaime Sabines, poetas de la experiencia, de “la pinche piedra”, y sobre todo, de Octavio Paz, un poeta que trasciende la biografía y se interna en lo cósmico.

El mundo no sólo es lo que me ocurre, sino también los sucesos vitales del universo. Todo lo que sea lenguaje es susceptible de ser poesía. Poesía, sí, que atraviesa el corazón, o la que se concreta en su vuelo.

Internacionalmente, me conmovía una de las más recientes vanguardias literarias: los Beatniks. La experiencia a fondo, transparencia de lo obsceno, lo antipoético como la neta del poema. Buckowski, Corzo, Keruac, Ginsberg. Y por el otro lado, dos enormes poetas: Ezra Pound y T, S. Elliot. Y los latinoamericanos: Borges, Neruda, Paz, Vallejo, Huidobro. Tesoros de la lengua,

Más cercano, por ser de mi generación, estalló en mis manos un pequeño artefacto verbal: El Pobrecito Señor X, de Ricardo Catillo. Cuando lo leí, y lo celebré, sentí que mi Desfiladero tenía ya hermanos mayores.

Pero yo vivía en un Chihuahua sin libros. Editar un libro era un acto excepcional. Apenas había una librería. El ambiente era árido. Ahí floreció una revista legendaria: Palabras sin arrugas, creada por Lourdes Carrillo y Federico Urtaza. Y que congregaría a los jóvenes Enrique Servín, Héctor Jaramillo, Rubén Mejía, entre otros

AFS: ¿Repercusiones del Premio?

Con el Premio Ramón López Velarde, yo recorría, al igual que mi generación, el penoso trayecto de ser poeta en tierras bárbaras. Tú eres tu único sostén. A pocos les importa una obra poética. Y sin embargo, yo le iba a apostar mi vida al arte. Este premio significó para mí la certeza de que un bárbaro del norte puede integrarse al canto general de la poesía del mundo.

He rodado del hechizo del mundo

al desencanto

De los paraísos perdidos

a los paraísos artificiales

De la sección de sociales

a la nota roja

De la joven promesa recién podrida

a Alfreedom, artista contemporáneo

De los infiernos a las nubes

Del desengaño al hechizo.

Alfredo Espinosa no es un pseudónimo,

es el nombre de un escritor anónimo

a quien en vida lo alcanzó el olvido.

Un destino que tuvo merecido.

