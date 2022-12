Desmedida ambición de poder

Ciudad de México.- "Te voy a comer" -amenazó el Lobo Feroz a Caperucita Roja. "Comer, comer -se impacientó ella-. Después de tantos años no se les ha ocurrido cambiarle al cuento ni una sola letra". Lord Highrump pasó a mejor vida. Como en ésta no había hecho otra cosa más que leer el London Times, beber té y mearlo, se fue al Cielo. Después de recorrer sus salas buscó a San Pedro y le dijo. "Old chap: agradezco que me hayan admitido en este club, pero quisiera que me enviaras al de abajo. Creo que allá está la buena sociedad". Ayer fui a cambiar mi credencial de elector, pues la vigencia de la que actualmente tengo vence el último día de este mes. Acudí al módulo del INE en el centro comercial San Isidro, frente al funcional y esbelto distribuidor vial construido en mi ciudad, Saltillo, por Enrique Martínez y Martínez cuando fue gobernador -muy bueno, por cierto- de Coahuila. Me atendió una señorita amable y eficiente cuyo nombre es el mismo que el de mi esposa: María de la Luz. Todo el personal mostró la misma eficiencia e igual amabilidad. El trámite duraría apenas 5 minutos, y en unos pocos días tendré mi nueva credencial. Importancia grande tiene ese pequeño plástico. Es el medio de identificación más práctico y confiable que podemos presentar los mexicanos. El INE, en efecto, goza del respeto y la confianza de todos. Y es ese INE el objeto de los continuos ataques de López Obrador, quien quiere un instituto no a la medida de los ciudadanos, sino de su conveniencia. El burdo albazo que dieron los diputados morenistas para hacer cambios a la legislación electoral es evidencia del autoritarismo de AMLO y de su inquina contra un organismo independiente, autónomo, para volverlo un instrumento del Estado como lo era en los tiempos de la dominación priista. Ya se ve que el caudillo de la 4T no gusta de ver frustrados sus intentos, y si no los consigue de un modo busca la manera de lograrlos de otra. Esperemos que en las demás instancias por las que deben pasar las iniciativas de reforma a la legislación electoral impulsadas por los servidores de AMLO encuentre freno la desmedida ambición de poder de quien más parece autócrata de una monarquía absoluta que presidente de una nación democrática. Cierto pequeño señor de estatura más que reducida se presentó en el consultorio de un médico de fama y le habló con voz aguda de tiple o soprano coloratura como fueron Nellie Melba, Luisa Tetrazzini o Amelita Galli-Curci. "Doctor -le dijo-, esta voz mía es objeto de risa general. Quiero ver si puede usted cambiármela". Le indicó el facultativo: "Primero necesito averiguar la causa de esa agudeza vocal. Desvístase para revisarlo". De inmediato quedó a la vista la citada causa: el señorcito era dueño de un atributo varonil de tamaño heroico, para usar otro término operístico. Le dijo el galeno: "Si quiere usted librarse de su voz de pito deberá renunciar al que ahora tiene, cuya desmesura le estira las cuerdas vocales y le produce esa agudeza de voz. Puedo hacerle una reducción que le dará tesitura de barítono, u otra más chica, con lo que adquirirá la gutural modulación del bajo, como dijo el poeta de Jerez". Vaciló el paciente y respondió: "Consultaré el caso con mi esposa, que se queja de mi voz, pero solamente de eso". Al día siguiente regresó el pequeño señor y le informó al galeno: "Mi mujer se opuso terminantemente a que me prive, y la prive a ella, de eso que usted llama 'desmesura'. Me dice que para voces graves escuchará en YouTube grabaciones de Chaliapin, Ezio Pinz y Boris Christoff, pero que lo otro no lo cambia por ningún bajo profundo, a condición de que en esos momentos me quede calladito". FIN.

MIRADOR

Por Armando FUENTES AGUIRRE.

Anoche se apareció en la antigua casa del Potrero el fantasma de doña Francisca Ruiz y Pela.

Cuando ese espectro sale los demás se ocultan. En la otra vida le tuvieron miedo, y también le temen en esta que ahora viven. Y es que doña Francisca -nade le dice doña Panchita, doña Paquita o doña Quica- llevaba en sí una funesta maldición. Cuatro maridos tuvo, y a los cuatro los enterró. Quiero decir que enviudó cuatro veces. Por eso ya nadie le decía doña Francisca: todos la llamaban "la viuda".

Cuatro veces al año se aparece doña Francisca, en las fechas de la muerte de sus cuatro esposos. Hay quienes dicen que viene a buscar otro marido al son de que no hay quinto malo. En esas noches los viudos del rancho y los solteros de edad no se acercan a la casa grande. Se encierran en la suya y rezan la oración de las Siete Verdades, que ahuyenta a los aparecidos.

Yo no le temo al fantasma de doña Francisca. Tengo mi ángel protector, que es mi señora. Ella disipa todos mis fantasmas. Pero rezo para que la viuda descanse en paz con sus cuatro maridos, y que duerman tranquilos también los que podrían ser el quinto.

¡Hasta mañana!...

MANGANITAS

Por AFA.

". AMLO me citó en su mañanera.".

Dice López Obrador

que soy hombre inteligente.

Y a coro clama la gente:

"¿Cómo es posible? ¿Otro error?".