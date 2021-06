Después de los sesenta ¿qué?

“La preparación para la vejez debería comenzar no mucho más tarde que en la adolescencia. Una vida que está vacía de propósito hasta los 65 no se llenará de pronto en la jubilación”

Dwight L. Moody

Trabajar después de los sesenta años por gusto es algo formidable, pero hacerlo por necesidad, es lamentable.

La vida útil del ser humano puede empezar entre los veinte y los veintitrés años, trabajar durante cuarenta años es más que suficiente para asegurar un futuro de descanso y tranquilidad, pero ¿qué nos pasa a los mexicanos? ¿Por qué aún después de cumplidos los sesenta años hay quienes siguen por obligación buscando el sustento diario? Mi teoría es, en la gran mayoría, la falta de disciplina para el trabajo, aunque una minoría estará a salvo por diversas circunstancias. Esto es duro de asimilar y con toda seguridad sobrarán críticas a mi hipótesis.

Mi argumento es este: Una persona desde los 18 (incluso desde los 16) años es capaz de incorporarse al mercado laboral, aun cuando esté cursando la educación preparatoria. Aunque cada día es menos común que los muchachos trabajen y estudien, hacerlo era cosa habitual en otro tiempo. Pero vamos a consentir que un estudiante renuncie a buscar un trabajo en aras de la excelencia académica, y que sus padres, adicionalmente, le den todo para ayudarlo en ese propósito.

Así, el muchacho terminará una carrera alrededor de los 23 años, es decir, su vida productiva está ahora sin obstáculos, ejerza o no la carrera que estudió. De una forma u otra, tiene por delante algo así como 40 años para preparar un descanso entre los 60 y 63 años, después de esto, no tendría por qué seguir trabajando si se aplicó en ahorrar, sea por sí mismo o a través de sus empleadores, ya sea el sector público o el sector privado.

Quiero decir con esto que al término de los 60-63 años estará en posibilidad de disfrutar una jubilación y/o pensión decorosa que le permita descansar sin la apremiante necesidad de tener que seguir trabajando para subsistir.

Ahora bien, en el caso de quienes desertan de la educación primaria, secundaria o preparatoria, si realmente piensan en su futuro a largo plazo, no les queda otra más que emplearse para cotizar como derechohabientes en las instituciones públicas (IMSS, ISSSTE o Gobierno del Estado), o emprender un negocio para ahorrar y tener los medios suficientes para que, una vez cumplidos los sesenta años, puedan retirarse de la vida laboral a descansar, viajar, escribir u otras actividades que sólo la libertad de horario lo permiten. Pero habrá quienes por placer continúen laborando, esto es encomiable porque no lo hacen por la necesidad apremiante de trabajar para subsistir, sino por seguir haciendo lo que les satisface.

En todo esto los padres de familia jugamos un papel importantísimo: conducir a nuestros hijos por el camino que los llevará a ese nivel futuro de vida ideal para cualquier persona. Y no me refiero desde luego a que se obligue a los hijos a estudiar tal o cual carrera, o a ejercer tal o cual oficio. No todos nacen para estudiar una carrera ni es indispensable para triunfar en la vida. Lo importante es hacer lo que a cada quien le satisface siendo lícito, y en esto no entra necesariamente tener una carrera universitaria. Los padres han de darles libertad a los hijos sobre su futuro, si quieren o no quieren estudiar una carrera, eso es decisión de los hijos. La cuestión es hacerles ver el futuro que les espera de no tener un modo honesto de vivir.

Preparar ese futuro, en buena medida, es una tarea que nos corresponde a los padres, aunque es probable que ya no veamos si los hijos al cumplir los sesenta años siguen trabajando por placer, por necesidad o, lamentablemente, viven de la caridad pública o de la familia.

Me parece que también en esta dinámica el Estado juega un papel determinante, aunque desde luego es una labor titánica, me refiero a la socialización de la cultura del trabajo, de la puntualidad, la responsabilidad y la formalidad. Nada se hace ni se ha hecho al respecto, la prueba es que tenemos millones de indigentes en el país; que contamos con millones de mexicanos viviendo en niveles de pobreza y pobreza extrema, por causas diversas, aunque, no podemos descartar que unas de esas causas es la falta de educación, empleos o información sobre la cultura del trabajo y sobre el futuro que a todos nos puede deparar la vida.

Si nos aplicamos en estudiar, trabajar y/o ahorrar, seguramente tendremos, como quien esto escribe, la seguridad de una pensión, que aunque modesta, nos permita enfrentar la vida, después de los sesenta, con ciertas comodidades y sin la necesidad de trabajar para subsistir.

Claro está que si una persona, al llegar a los sesenta, está envuelta en una espiral de consumismo y vanidad, no habrá pensión que le alcance para cubrir esas “necesidades”, pues siempre querrá tener más dinero para comprar más “satisfactores”. En estas condiciones, esa persona estará atada al trabajo de por vida para satisfacer el tren de vida que la moda o la vanidad le impongan.

Lo ideal es llegar a los sesenta y no tener que trabajar para subsistir. Si se tiene que trabajar, que sea por placer y no por necesidad.

Viajar, escribir o convivir con la familia es un anhelo de mucha gente después de los sesenta, y sólo estando libre de ataduras de horarios, de necesidades insatisfechas, de un patrón o un jefe, se lograrán esos objetivos.

Que así sea.